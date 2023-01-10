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Новини За кордоном
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Китай відмовляється від російського вугілля та повертається до імпорту австралійського

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вугілля

Китай знімає неофіційну заборону на імпорт австралійського вугілля, запроваджену 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, зростаюча потреба у забезпеченні енергопостачання після послаблення обмежень, пов'язаних із COVID-19, підштовхнула Китай до поступового відновлення імпорту австралійського вугілля.

Це рішення було ухвалено після того, як китайські та австралійські лідери вперше за шість років зустрілися на саміті G-20 у листопаді 2022 року. У грудні міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг здійснила візит до Пекіна для перших за чотири роки переговорів зі своїм китайським колегою.

За даними агентства, влада КНР дозволила трьом підтримуваним центральним урядом комунальним підприємствам і великому виробнику почали відновити імпорт вугілля з Австралії. Учасники ринку очікують, що найближчими місяцями ще більше компаній отримають дозвіл на купівлю австралійського вугілля.

До припинення імпорту Китай закуповував понад 30 млн. тонн коксівного вугілля і майже 50 млн. тонн енергетичного вугілля в Австралії.

Без австралійських поставок китайські покупці звернулися до Індонезії за постачанням енергетичного вугілля, а до Монголії та Росії за вугіллям, що коксується, але всі запропоновані марки за якістю значно поступалися австралійським.

Тепер Австралія зможе відновити свою частку ринку, яку зайняли ці країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія закликає Китай використати свій вплив, щоб приборкати Путіна

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Гарна новина. Тут два варіанта, або Китай не бажає вугілля, перемішаного з кров'ю, або знає, в якій дупі московити і таким чином примусить їх продавати вугілля за копійки.
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10.01.2023 23:42
+14
Мда, ось вам і новорічні подарунки для орків
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10.01.2023 23:35
+9
Ути-пути. Вот это поворот)
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10.01.2023 23:36
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Мда, ось вам і новорічні подарунки для орків
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10.01.2023 23:35 Відповісти
Ути-пути. Вот это поворот)
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10.01.2023 23:36 Відповісти
Скоріш за все, що "відмовляється" офіційно. Проте все одно його купуватиме, але вже по своїй ціні.
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10.01.2023 23:36 Відповісти
Якщо прочитати текст поміж рядків, то саме висновок про "відмову" і є тим "нюансом" який випливає з дозволу китайців на поставки австралійського вугілля. Проте сама "відмова" є нічим іншим як банальним шантажем скрєпостана.
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10.01.2023 23:54 Відповісти
А можна українською?Важко зрозуміти.
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11.01.2023 06:50 Відповісти
Ой
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10.01.2023 23:39 Відповісти
Навіть вугілля не можуть виробляти нормальне. Все в них через #@₴&
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10.01.2023 23:41 Відповісти
Вугілля виробляла природа і від неї залежить зольність і т.п.
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11.01.2023 00:04 Відповісти
вугілля не іиробляють
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11.01.2023 00:05 Відповісти
Гарна новина. Тут два варіанта, або Китай не бажає вугілля, перемішаного з кров'ю, або знає, в якій дупі московити і таким чином примусить їх продавати вугілля за копійки.
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10.01.2023 23:42 Відповісти
Китаю глубоко чихать, с чем там перемешан уголь...
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11.01.2023 00:06 Відповісти
Та нібито скрепні велику знижку обіцяли, аби тільки в них купили, але китайці відмовились. Можливо "Не та марка" лише офіційна підстава, а як там насправді..?
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11.01.2023 00:59 Відповісти
перший варіант не варіант
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11.01.2023 01:30 Відповісти
ne hto zna sho, ale cv'jashok v grobik parashki
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10.01.2023 23:43 Відповісти
Це вже добре , що Китай повертається до австралійського 😕
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11.01.2023 00:24 Відповісти
Sure, китайцi шось знають.
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11.01.2023 00:41 Відповісти
До Китаю дійшло що росія це дибіли.
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11.01.2023 00:45 Відповісти
Хмм...
Китай нарешті зрозумів, що означає термін "ЗАШКВАР"?
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11.01.2023 00:48 Відповісти
Дід Байден неодноразово застерігав Пекін від необачливих кроків, а економіка Китаю не в тому стані, аби ставати в позу проти США.
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11.01.2023 01:02 Відповісти
Если партнеры их так красиво имеют, что уж говорить об остальных
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11.01.2023 02:41 Відповісти
Китаю на качество угля наплевать, но не плевать ему на цену. Уверенно китайцы ********* в свою колонию сырьевую превращают.
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11.01.2023 05:38 Відповісти
Ну по пять юаней за тысячу тонн...
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11.01.2023 06:56 Відповісти
https://youtu.be/MY4l7_A-qoI...

Про Донбасс столетней давности...
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11.01.2023 08:10 Відповісти
 
 