Китай відмовляється від російського вугілля та повертається до імпорту австралійського

Китай знімає неофіційну заборону на імпорт австралійського вугілля, запроваджену 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, зростаюча потреба у забезпеченні енергопостачання після послаблення обмежень, пов'язаних із COVID-19, підштовхнула Китай до поступового відновлення імпорту австралійського вугілля.

Це рішення було ухвалено після того, як китайські та австралійські лідери вперше за шість років зустрілися на саміті G-20 у листопаді 2022 року. У грудні міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг здійснила візит до Пекіна для перших за чотири роки переговорів зі своїм китайським колегою.

За даними агентства, влада КНР дозволила трьом підтримуваним центральним урядом комунальним підприємствам і великому виробнику почали відновити імпорт вугілля з Австралії. Учасники ринку очікують, що найближчими місяцями ще більше компаній отримають дозвіл на купівлю австралійського вугілля.

До припинення імпорту Китай закуповував понад 30 млн. тонн коксівного вугілля і майже 50 млн. тонн енергетичного вугілля в Австралії.

Без австралійських поставок китайські покупці звернулися до Індонезії за постачанням енергетичного вугілля, а до Монголії та Росії за вугіллям, що коксується, але всі запропоновані марки за якістю значно поступалися австралійським.

Тепер Австралія зможе відновити свою частку ринку, яку зайняли ці країни.

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