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Турция тайно снабжает Украину кассетными боеприпасами, - Foreign Policy

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боєприпаси,бомби,касетні

В ноябре прошлого года Турция начала тайно передавать Украине кассетные боеприпасы, выпущенные во время Холодной войны.

Об этом со ссылкой на анонимные источники среди американских и европейских должностных лиц пишет издание Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, Турция начала посылать Украине кассетные боеприпасы в ноябре 2022 года – после того, сделать это отказались США.

Речь идет о боеприпасах двойного назначения (DPICM), разработанных в США и изготовленных во время Холодной войны. Оружие предназначено для уничтожения танков. Каждая кассета разбрасывает около 88 бомб, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу.

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США на законодательном уровне запрещено экспортировать DPICM из-за высокого уровня брака.

"После того как США отказали [Украине] в доступе к кассетным боеприпасам, Турция была единственным местом, где они могли их получить", - цитирует издание слова источника. По словам анонимного чиновника, это показывает, что даже если Турция в благодарных аспектах благосклонна к России, она действительно оказывает Украине мощную военную поддержку.

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Минобороны Украины и посольство Турции в Вашингтоне не ответили на просьбу Foreign Policy о комментарии.

Издание напоминает, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 помогли остановить наступление россиян на Киев и способствовали потоплению крейсера "Москва".

При этом Foreign Policy не указывает, использовали ли украинские военнослужащие такие кассетные боеприпасы на поле боя.
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Топ комментарии
+18
якщо постачає Туретчина таємно, то навіщо про це патякати ???
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11.01.2023 09:12
+14
От за допомогу Україні туркам респект...
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11.01.2023 09:09
+12
Так журналюгам аби пи#діти. Вони впевнені,що роблять щось дуже важливе.
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11.01.2023 09:23
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От за допомогу Україні туркам респект...
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11.01.2023 09:09 Ответить
Так,тільки це уже не новина,бо уже було тут, що таки підтримує Україну і цим також. Бережіть себе
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11.01.2023 09:10 Ответить
якщо постачає Туретчина таємно, то навіщо про це патякати ???
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11.01.2023 09:12 Ответить
Щоб кацапи жахались.
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11.01.2023 09:14 Ответить
Так журналюгам аби пи#діти. Вони впевнені,що роблять щось дуже важливе.
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11.01.2023 09:23 Ответить
Все правильно! Для журналіста головне - "встигнуть першим квакнуть"!Бо за це гроші платять За наслідки "квакання" він не думає
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11.01.2023 10:36 Ответить
Так патякає американський журнал Foreign Policy.
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11.01.2023 09:49 Ответить
Ну , тепер вже - не таємно .
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11.01.2023 09:14 Ответить
Все таємне стає явним 😕
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11.01.2023 09:20 Ответить
Какая разніца хто постачає. Головне, що ці поставки знищують москалів.
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11.01.2023 09:21 Ответить
Ну і нашо про це пише Foreign Policy
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11.01.2023 09:30 Ответить
Щоб путлєра покорчило і його міньонів. Зробити проти цього він усе одно нічого не може, а Ердоган завжди скаже "які **********, ви шо - обкурені там?".
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11.01.2023 10:14 Ответить
У Ердогана БДСМ з путіним. І друг валодя там сабмісив
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11.01.2023 09:31 Ответить
Foreign Policy = Amnesty International?
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11.01.2023 09:40 Ответить
Брехня.
Турция опасается, что её вышвырнут из НАТО за поддержку Росии, неучастие обязательных в санкциях ипомощь Путину в воровстве зерна и металлов с оккупированных частей Украины.
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11.01.2023 09:47 Ответить
Дякую, що одразу першим словом промаркували свій коментар.
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11.01.2023 10:12 Ответить
"А какі-є ваши даказатєльства"! Це не ми , ми таким не стріляємо-це все марсіяни
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11.01.2023 09:50 Ответить
а что путин сделает, хаха, Турция чуть ли не единственная страна более менее связанная с западом и рашкой. Без Турции кацапии вообще будет плохо. Так что путин заглотнул турецкий болт и помалкивает.
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11.01.2023 10:03 Ответить
уже не таемно. Зачем это вытягивать на поверхность. Некоторым журналистам нужно запретить вообще работать.
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11.01.2023 10:34 Ответить
Взагалі то дивна стаття. Удосконалений звичайний ********* подвійного призначення (Dual-purpose improved conventional munition - DPICM) - це боєголовка артилерійського снаряду або ракети «поверхня-поверхня», яка підривається на оптимальній висоті та відстані від цілі для того, щоб суб*********и щільно розподілились по навколишній території. Можуть використовуватися як кумулятивні суб*********и для протитанкової боротьби, так і осколкові протипіхотні (звідси і назва - «подвійного призначення»). Деякі суб*********и можуть бути розроблені для уповільненого спрацювання або обмеження рухливості (міни). Різновид цього типу *********ів класу «повітря-поверхня» більш відомий як касетна бомба .
Так от - чому пишуть, що зброя призначена для знищення тільки танків? І ще - у якому вигляді цей DPICM могли дати турки? Мабуть у вигляді 105мм та 155мм снарядів.
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11.01.2023 10:44 Ответить
Пишить просто: Туреччина таємно постачала....
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11.01.2023 11:06 Ответить
Foreign Policy - що то за журнашлюхи?..
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11.01.2023 11:43 Ответить
Foreign Policy работают на мордор.
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11.01.2023 13:32 Ответить
 
 