Турция тайно снабжает Украину кассетными боеприпасами, - Foreign Policy

В ноябре прошлого года Турция начала тайно передавать Украине кассетные боеприпасы, выпущенные во время Холодной войны.

Об этом со ссылкой на анонимные источники среди американских и европейских должностных лиц пишет издание Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, Турция начала посылать Украине кассетные боеприпасы в ноябре 2022 года – после того, сделать это отказались США.

Речь идет о боеприпасах двойного назначения (DPICM), разработанных в США и изготовленных во время Холодной войны. Оружие предназначено для уничтожения танков. Каждая кассета разбрасывает около 88 бомб, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу.

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США на законодательном уровне запрещено экспортировать DPICM из-за высокого уровня брака.

"После того как США отказали [Украине] в доступе к кассетным боеприпасам, Турция была единственным местом, где они могли их получить", - цитирует издание слова источника. По словам анонимного чиновника, это показывает, что даже если Турция в благодарных аспектах благосклонна к России, она действительно оказывает Украине мощную военную поддержку.

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Минобороны Украины и посольство Турции в Вашингтоне не ответили на просьбу Foreign Policy о комментарии.

Издание напоминает, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 помогли остановить наступление россиян на Киев и способствовали потоплению крейсера "Москва".

При этом Foreign Policy не указывает, использовали ли украинские военнослужащие такие кассетные боеприпасы на поле боя.