Турция тайно снабжает Украину кассетными боеприпасами, - Foreign Policy
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В ноябре прошлого года Турция начала тайно передавать Украине кассетные боеприпасы, выпущенные во время Холодной войны.
Об этом со ссылкой на анонимные источники среди американских и европейских должностных лиц пишет издание Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ.
По его данным, Турция начала посылать Украине кассетные боеприпасы в ноябре 2022 года – после того, сделать это отказались США.
Речь идет о боеприпасах двойного назначения (DPICM), разработанных в США и изготовленных во время Холодной войны. Оружие предназначено для уничтожения танков. Каждая кассета разбрасывает около 88 бомб, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу.
США на законодательном уровне запрещено экспортировать DPICM из-за высокого уровня брака.
"После того как США отказали [Украине] в доступе к кассетным боеприпасам, Турция была единственным местом, где они могли их получить", - цитирует издание слова источника. По словам анонимного чиновника, это показывает, что даже если Турция в благодарных аспектах благосклонна к России, она действительно оказывает Украине мощную военную поддержку.
Минобороны Украины и посольство Турции в Вашингтоне не ответили на просьбу Foreign Policy о комментарии.
Издание напоминает, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 помогли остановить наступление россиян на Киев и способствовали потоплению крейсера "Москва".
При этом Foreign Policy не указывает, использовали ли украинские военнослужащие такие кассетные боеприпасы на поле боя.
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Турция опасается, что её вышвырнут из НАТО за поддержку Росии, неучастие обязательных в санкциях ипомощь Путину в воровстве зерна и металлов с оккупированных частей Украины.
Так от - чому пишуть, що зброя призначена для знищення тільки танків? І ще - у якому вигляді цей DPICM могли дати турки? Мабуть у вигляді 105мм та 155мм снарядів.