Туреччина таємно постачає Україні касетні боєприпаси, - Foreign Policy

У листопаді минулого року Туреччини почала таємно передавати Україні касетні боєприпаси, випущені у часи Холодної війни.

Про це з посиланням на анонімні джерела серед американських та європейських посадовців пише видання Foreign Policy, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, Туреччина почала надсилати Україні касетні боєприпаси в листопаді 2022 року - після того, зробити це відмовилися США.

Йдеться про боєприпаси подвійного призначення (DPICM), розроблені у США та виготовлені в часи Холодної війни. Зброя призначена для знищення танків. Кожна касета розкидає довкола приблизно 88 бомб, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо не вибухнуть одразу.

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США на законодавчому рівні заборонено експортувати DPICM через високий рівень браку.

"Після того, як США відмовили [Україні] в доступі до касетних боєприпасів, Туреччина була єдиним місцем, де вони могли їх отримати", - цитує видання слова джерела. За словами анонімного чиновника, це показує, що навіть якщо Туреччина в дяких аспектах прихильна до Росії, вона насправді надає Україні потужну військову підтримку.

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Міноборони України та посольство Туреччини у Вашингтоні не відповіли на прохання Foreign Policy про коментар.

Видання нагадує, що турецькі безпілотники Bayraktar TB2 допомогли зупинити наступ росіян на Київ та сприяли потопленню крейсера "Москва".

При цьому Foreign Policy не вказує, чи використовували українські військовослужбовці такі касетні боєприпаси на полі бою.