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Туреччина таємно постачає Україні касетні боєприпаси, - Foreign Policy

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боєприпаси,бомби,касетні

У листопаді минулого року Туреччини почала таємно передавати Україні касетні боєприпаси, випущені у часи Холодної війни.

Про це з посиланням на анонімні джерела серед американських та європейських посадовців пише видання Foreign Policy, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, Туреччина почала надсилати Україні касетні боєприпаси в листопаді 2022 року - після того, зробити це відмовилися США.

Йдеться про боєприпаси подвійного призначення (DPICM), розроблені у США та виготовлені в часи Холодної війни. Зброя призначена для знищення танків. Кожна касета розкидає довкола приблизно 88 бомб, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо не вибухнуть одразу.

Дивіться: Окупанти вночі атакували касетними боєприпасами південні околиці Запоріжжя. ФОТО

США на законодавчому рівні заборонено експортувати DPICM через високий рівень браку.

"Після того, як США відмовили [Україні] в доступі до касетних боєприпасів, Туреччина була єдиним місцем, де вони могли їх отримати", - цитує видання слова джерела. За словами анонімного чиновника, це показує, що навіть якщо Туреччина в дяких аспектах прихильна до Росії, вона насправді надає Україні потужну військову підтримку.

Також дивіться: Україна попросила у США касетні боєприпаси. Білий дім думає, - CNN

Міноборони України та посольство Туреччини у Вашингтоні не відповіли на прохання Foreign Policy про коментар.

Видання нагадує, що турецькі безпілотники Bayraktar TB2 допомогли зупинити наступ росіян на Київ та сприяли потопленню крейсера "Москва".

При цьому Foreign Policy не вказує, чи використовували українські військовослужбовці такі касетні боєприпаси на полі бою.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
якщо постачає Туретчина таємно, то навіщо про це патякати ???
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11.01.2023 09:12
+14
От за допомогу Україні туркам респект...
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11.01.2023 09:09
+12
Так журналюгам аби пи#діти. Вони впевнені,що роблять щось дуже важливе.
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11.01.2023 09:23
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От за допомогу Україні туркам респект...
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11.01.2023 09:09 Відповісти
Так,тільки це уже не новина,бо уже було тут, що таки підтримує Україну і цим також. Бережіть себе
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11.01.2023 09:10 Відповісти
якщо постачає Туретчина таємно, то навіщо про це патякати ???
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11.01.2023 09:12 Відповісти
Щоб кацапи жахались.
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11.01.2023 09:14 Відповісти
Так журналюгам аби пи#діти. Вони впевнені,що роблять щось дуже важливе.
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11.01.2023 09:23 Відповісти
Все правильно! Для журналіста головне - "встигнуть першим квакнуть"!Бо за це гроші платять За наслідки "квакання" він не думає
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11.01.2023 10:36 Відповісти
Так патякає американський журнал Foreign Policy.
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11.01.2023 09:49 Відповісти
Ну , тепер вже - не таємно .
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11.01.2023 09:14 Відповісти
Все таємне стає явним 😕
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11.01.2023 09:20 Відповісти
Какая разніца хто постачає. Головне, що ці поставки знищують москалів.
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11.01.2023 09:21 Відповісти
Ну і нашо про це пише Foreign Policy
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11.01.2023 09:30 Відповісти
Щоб путлєра покорчило і його міньонів. Зробити проти цього він усе одно нічого не може, а Ердоган завжди скаже "які **********, ви шо - обкурені там?".
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11.01.2023 10:14 Відповісти
У Ердогана БДСМ з путіним. І друг валодя там сабмісив
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11.01.2023 09:31 Відповісти
Foreign Policy = Amnesty International?
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11.01.2023 09:40 Відповісти
Брехня.
Турция опасается, что её вышвырнут из НАТО за поддержку Росии, неучастие обязательных в санкциях ипомощь Путину в воровстве зерна и металлов с оккупированных частей Украины.
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11.01.2023 09:47 Відповісти
Дякую, що одразу першим словом промаркували свій коментар.
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11.01.2023 10:12 Відповісти
"А какі-є ваши даказатєльства"! Це не ми , ми таким не стріляємо-це все марсіяни
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11.01.2023 09:50 Відповісти
а что путин сделает, хаха, Турция чуть ли не единственная страна более менее связанная с западом и рашкой. Без Турции кацапии вообще будет плохо. Так что путин заглотнул турецкий болт и помалкивает.
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11.01.2023 10:03 Відповісти
уже не таемно. Зачем это вытягивать на поверхность. Некоторым журналистам нужно запретить вообще работать.
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11.01.2023 10:34 Відповісти
Взагалі то дивна стаття. Удосконалений звичайний ********* подвійного призначення (Dual-purpose improved conventional munition - DPICM) - це боєголовка артилерійського снаряду або ракети «поверхня-поверхня», яка підривається на оптимальній висоті та відстані від цілі для того, щоб суб*********и щільно розподілились по навколишній території. Можуть використовуватися як кумулятивні суб*********и для протитанкової боротьби, так і осколкові протипіхотні (звідси і назва - «подвійного призначення»). Деякі суб*********и можуть бути розроблені для уповільненого спрацювання або обмеження рухливості (міни). Різновид цього типу *********ів класу «повітря-поверхня» більш відомий як касетна бомба .
Так от - чому пишуть, що зброя призначена для знищення тільки танків? І ще - у якому вигляді цей DPICM могли дати турки? Мабуть у вигляді 105мм та 155мм снарядів.
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11.01.2023 10:44 Відповісти
Пишить просто: Туреччина таємно постачала....
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11.01.2023 11:06 Відповісти
Foreign Policy - що то за журнашлюхи?..
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11.01.2023 11:43 Відповісти
Foreign Policy работают на мордор.
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11.01.2023 13:32 Відповісти
 
 