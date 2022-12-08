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Новини Війна
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Україна попросила у США касетні боєприпаси. Білий дім думає, - CNN

боєприпаси,касетні

Уряд України просить Сполучені Штати передати касетні боєприпаси, заборонені у понад 100 країнах.

Про це з посиланням на джерела серед українських та американських посадовців пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, українська сторона відправила запит кілька місяців тому, але досі не отримала відповіді. Білий дім не задовольняє, але і не відхиляє це прохання.

Україна просить надати касетні снаряди для HIMARS та 155-мм гаубиць. США мають великі запаси таких ракет - вони зняті з озброєння у 2016 році.

Адміністрація Байдена не знімає цей варіант із розгляду як останнього засобу, якщо запаси почнуть небезпечно виснажуватися.

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Касетні боєприпаси заборонені у близько 100 країнах, вони здатні розриватися на кілька суббоєприпасів і "засіювати" ними велику площу, пояснюють у CNN. Ані США, ані Україна не підписали Конвенцію, яка забороняє виробництво та накопичення таких боєприпасів.

Зазначається, що для України касетні боєприпаси можуть вирішити дві проблеми: потребу великої кількості снарядів для західних ракетних систем та артилерії, а також чисельну перевагу Росії в артилерії.

"Вони більш ефективні у разі концентрації російських військ. Росіяни використовують усі ці касетні боєприпаси, їм байдуже. Ми збираємося воювати з російськими військами, але росіяни воюють з нашими цивільними особами за допомогою касетних боєприпасів", - сказав журналістам неназваний український чиновник.

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Автор: 

Байден Джо (2883) зброя (7443) допомога (8322) США (22643) касетні боєприпаси (123)


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Топ коментарі
+20
краще тихенько дати а не думати і розказувати про це всьму світу. Де взялись ? Воєнторг.
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08.12.2022 09:22
+13
Деякі речі США так і передають, але наші диванні та ютубні аналітики кричать про зраду і вимагають публічних звітів про передане озброєння
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08.12.2022 09:28
+11
Тут нема про що думати, РФ такі використовує то отримає симетричну відповідь... в США вони зняті з озброєння від 2016 р., то вони зекономлять на утилізації...
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08.12.2022 09:31
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краще тихенько дати а не думати і розказувати про це всьму світу. Де взялись ? Воєнторг.
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08.12.2022 09:22 Відповісти
На цьому тижні були воплі орка,що чимось дивним обстріляли, смі пишуть,а зброя просто поступає.
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08.12.2022 09:26 Відповісти
Деякі речі США так і передають, але наші диванні та ютубні аналітики кричать про зраду і вимагають публічних звітів про передане озброєння
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08.12.2022 09:28 Відповісти
Їм просто нема про що розповідати, а так би хайпанули і розповіли і ворогу скільки чого і де воно є. Ці тварини за лайки і підписки з монетизацією продадуть всіх...
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08.12.2022 09:32 Відповісти
Такі снаряди потрібно просити в США для їх утилізації. 2 в 1
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08.12.2022 09:37 Відповісти
Поки вони там думають у нас люди гинуть! Кацапи вже на нас все випробовують і недумають! В нас не заборонені, отже можна застосовувати! Досить чухатися! Давайте, вони вам все одно не потрібні! А ми їх з користю утилізуємо.
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08.12.2022 09:27 Відповісти
успокойтесь, владимир сцаныч, вам еще дороги строить))
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08.12.2022 09:37 Відповісти
... і шашлики ...
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08.12.2022 09:55 Відповісти
Тут нема про що думати, РФ такі використовує то отримає симетричну відповідь... в США вони зняті з озброєння від 2016 р., то вони зекономлять на утилізації...
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08.12.2022 09:31 Відповісти
Ми просимо, а вони "думають". Що тут думати??? Закон про лендліз є? Є! ВИКОНУЙТЕ!!! За ним ми мади б отримувати БУДЬ-ЯКЕ озброєння та **********.

Але ж у бідона роблять вигляд, що такого закону не існує. Оці всі спікери їхні постійно втовкмачують у голови довірливій публіці думку про те, що лендліз є невигідним для України, а PDA ну просто манна небесна. І шляхом багаторазового повторення і відвертої брехні досягли успіху. Тепер, коли хтось каже "лендліз", всі морщаться і скоріше переводять розмову на іншу тему. Про лендліз стало говорити немодно. Його всі прагнуть заховати під килимок і забути. Ну бо бідону видніше ж_ так?
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08.12.2022 10:41 Відповісти
Зважаючи на велику кількість мобиків і те, що незабаром їх кількість ще більше збільшиться, така зброя може бути єдиним дієвим засобом їх минусування.
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08.12.2022 10:50 Відповісти
А чо єдиним? Звичайні снаряди чмобіків вже не беруть?
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08.12.2022 11:21 Відповісти
Чого ж? Беруть. Але потрібна масовість.
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08.12.2022 12:50 Відповісти
Кацапи регулярно використовують таке. Тож заради вселенської справедливості нехай і їм на голову почнуть сипатися касети і фосфор.
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08.12.2022 11:19 Відповісти
Значит когда параша их использует как и фосфорные то ей можно, а Украине не льзя. Сколько ещё Белый Дом будет позориться.
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08.12.2022 12:04 Відповісти
 
 