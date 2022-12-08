Україна попросила у США касетні боєприпаси. Білий дім думає, - CNN
Уряд України просить Сполучені Штати передати касетні боєприпаси, заборонені у понад 100 країнах.
Про це з посиланням на джерела серед українських та американських посадовців пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його даними, українська сторона відправила запит кілька місяців тому, але досі не отримала відповіді. Білий дім не задовольняє, але і не відхиляє це прохання.
Україна просить надати касетні снаряди для HIMARS та 155-мм гаубиць. США мають великі запаси таких ракет - вони зняті з озброєння у 2016 році.
Адміністрація Байдена не знімає цей варіант із розгляду як останнього засобу, якщо запаси почнуть небезпечно виснажуватися.
Касетні боєприпаси заборонені у близько 100 країнах, вони здатні розриватися на кілька суббоєприпасів і "засіювати" ними велику площу, пояснюють у CNN. Ані США, ані Україна не підписали Конвенцію, яка забороняє виробництво та накопичення таких боєприпасів.
Зазначається, що для України касетні боєприпаси можуть вирішити дві проблеми: потребу великої кількості снарядів для західних ракетних систем та артилерії, а також чисельну перевагу Росії в артилерії.
"Вони більш ефективні у разі концентрації російських військ. Росіяни використовують усі ці касетні боєприпаси, їм байдуже. Ми збираємося воювати з російськими військами, але росіяни воюють з нашими цивільними особами за допомогою касетних боєприпасів", - сказав журналістам неназваний український чиновник.
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Але ж у бідона роблять вигляд, що такого закону не існує. Оці всі спікери їхні постійно втовкмачують у голови довірливій публіці думку про те, що лендліз є невигідним для України, а PDA ну просто манна небесна. І шляхом багаторазового повторення і відвертої брехні досягли успіху. Тепер, коли хтось каже "лендліз", всі морщаться і скоріше переводять розмову на іншу тему. Про лендліз стало говорити немодно. Його всі прагнуть заховати під килимок і забути. Ну бо бідону видніше ж_ так?