Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин прокомментировал назначение генерала Лапина анекдотом о трупе

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать назначение генерала Александра Лапина главой штаба сухопутных войск РФ владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал "чернушный" анекдот о трупе.

Ответ на вопросы журналистов RTVI опубликован в телеграм-канале Пригожина, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим ее на языке оригинала с сохранением авторской пунктуации: "Работать в журналистике, это как работать в медицине. Есть такой анекдот, когда преподаватель анатомии в медицинском ВУЗе на занятии со студентами препарирует труп и говорит, что студенты должны быть не только небрезгливы, но и внимательны. После этого суёт палец в жопу трупу, смачно его облизывает и просит студентов повторить то же самое. Студенты морщаться, но суют палец и облизывают его. Тогда он говорит им: "Как я уже сказал, вы должны быть не только небрезгливы, но и внимательны. Совал-то я один палец, а облизывал другой!".

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Пригожин посоветовал журналистам снова перечитать его заявления. И привел два своих предідущих высказывания. Первое: "Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт". Друге: ""Хочу подчеркнуть, что я никоим образом не обвинял Лапина в данной ситуации. Я сказал то, что сказал. А кто эти виновные "ушлепки", предстоит разобраться тем, кто имеет на это достаточное количество компетенций. Лапин, как и любой генерал на фронте, контролирует только свою зону ответственности и выполняет решения вышестоящего командования".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, генерал Лапин был назначен главой штаба сухопутных войск РФ 10 января. Ранее он командовал наступлением россиян на Чернигов и Сумы. В России Лапина критиковали за провалы на фронте.