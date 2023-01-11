Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин прокомментировал назначение генерала Лапина анекдотом о трупе
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В ответ на просьбу журналистов прокомментировать назначение генерала Александра Лапина главой штаба сухопутных войск РФ владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал "чернушный" анекдот о трупе.
Ответ на вопросы журналистов RTVI опубликован в телеграм-канале Пригожина, сообщает Цензор.НЕТ.
Приводим ее на языке оригинала с сохранением авторской пунктуации: "Работать в журналистике, это как работать в медицине. Есть такой анекдот, когда преподаватель анатомии в медицинском ВУЗе на занятии со студентами препарирует труп и говорит, что студенты должны быть не только небрезгливы, но и внимательны. После этого суёт палец в жопу трупу, смачно его облизывает и просит студентов повторить то же самое. Студенты морщаться, но суют палец и облизывают его. Тогда он говорит им: "Как я уже сказал, вы должны быть не только небрезгливы, но и внимательны. Совал-то я один палец, а облизывал другой!".
Пригожин посоветовал журналистам снова перечитать его заявления. И привел два своих предідущих высказывания. Первое: "Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт". Друге: ""Хочу подчеркнуть, что я никоим образом не обвинял Лапина в данной ситуации. Я сказал то, что сказал. А кто эти виновные "ушлепки", предстоит разобраться тем, кто имеет на это достаточное количество компетенций. Лапин, как и любой генерал на фронте, контролирует только свою зону ответственности и выполняет решения вышестоящего командования".
Как сообщал Цензор.НЕТ, генерал Лапин был назначен главой штаба сухопутных войск РФ 10 января. Ранее он командовал наступлением россиян на Чернигов и Сумы. В России Лапина критиковали за провалы на фронте.
Пожалуйста, подождите...
минус €160 млн ($172 млн) ежедневно.
це мінус 160 модернізованих Т-72 в день !!!!!
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Дякую
"Створити 20 нових дивізій".
І це було сказано не до війни, а менше місяця тому, 20 грудня 2022
Для довідки, не кажучи про техніку та озброєння для цих "нових дивізій", усі російські військові училища випускають офіцерів менше, ніж потрібно лише для них.
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"...В Воздушно-десантных войсках планируется сформировать две новые десантно-штурмовые дивизии. Об этом в среду на итоговой коллегии военного ведомства сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Кроме того, в Вооруженных Силах РФ создадут три новых управления авиационных дивизий, 8 новых бомбардировочных авиаполков, 1 истребительный, а также 6 бригад армейской авиации.
Министр поручил также сформировать в береговых войсках российского ВМФ на базе существующих бригад 5 дивизий морской пехоты.
В то же время общевойсковые и танковые армии получат смешанные авиационные дивизии и бригады армейской авиации с 80-100 боевыми вертолетами в каждой.
Наконец, для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях министр поручил сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также - артиллерийские бригады большой мощности.
"Необходимо продолжить совершенствование состава и структуры видов Вооруженных Сил, повысить ответственность главных командований за подготовку и применение объединений и соединений", - заключил Сергей Шойгу."
так само танки.Думаю і ми з тобою через тиждень поїдемо і зупинимось, а от в бою, зманеврувати, злагодитись з піхотою, обслужити (елементарне)......Піхоту трохи легше, але все одно час...Не знаю, це не один місяць - інакше фарш
Та й т72 не 1 млн. $ вартує, а в двічі більше.
Гнила спроба виправдання та підняття самооцінки.
но вы держитесь !
Рівень Пригожина вже вищий за генералів - він володар реальної військової сили, а значить кандидат у наступники путіна.
І хто знає, хто знає...
У темний час нагору обов'язково випливають темні особи.
Нідіюсь - брехня. Подобається фактичний розкол у кацапів!