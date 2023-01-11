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армія РФ (13478) війна (56406) Лапін (30) ПВК "Вагнер" (1476) Пригожин Євген (503)

Власник ПВК "Вагнер" Пригожин прокоментував призначення генерала Лапіна анекдотом про труп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пригожин

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати призначення генерала Олександра Лапіна головою штабу сухопутних військ РФ власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів "чорнушний" анекдот про труп.

Відповідь на запитання журналістів RTVI опублікована в телеграм-каналі Пригожина, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо її мовою оригіналу зі збереженням авторської пунктуації: "Работать в журналистике, это как работать в медицине. Есть такой анекдот, когда преподаватель анатомии в медицинском ВУЗе на занятии со студентами препарирует труп и говорит, что студенты должны быть не только небрезгливы, но и внимательны. После этого суёт палец в жопу трупу, смачно его облизывает и просит студентов повторить то же самое. Студенты морщаться, но суют палец и облизывают его. Тогда он говорит им: "Как я уже сказал, вы должны быть не только небрезгливы, но и внимательны. Совал-то я один палец, а облизывал другой!".

Читайте: Держдеп про вплив Пригожина на Кремль: Це пахне відчаєм і не змінить результат війни

Пригожин порадив журналістам ще раз перечитати його заяви. І навів два свої попередні висловлювання. Перше: "Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт". Друге: ""Хочу подчеркнуть, что я никоим образом не обвинял Лапина в данной ситуации. Я сказал то, что сказал. А кто эти виновные "ушлепки", предстоит разобраться тем, кто имеет на это достаточное количество компетенций. Лапин, как и любой генерал на фронте, контролирует только свою зону ответственности и выполняет решения вышестоящего командования".

Дивіться: Знищення штурмової групи ПВК "Вагнер" під час спроби заходу в промзону Соледара. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, генерал Лапін був призначений головою штабу сухопутних військ РФ 10 січня. Раніше він командував наступом росіян на Чернігів та Суми. В Росії Лапіна критикували за провали на фронті.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Як тільки мова заходить про ануси, знайте, - перед вами рускій чілавєк )))
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11.01.2023 10:26
+14
Вайна пєтухов в кукарєчной...
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11.01.2023 10:23
+10
По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в €160 млн ($172 млн) ежедневно.

минус €160 млн ($172 млн) ежедневно.

це мінус 160 модернізованих Т-72 в день !!!!!

.
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11.01.2023 10:22
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По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в €160 млн ($172 млн) ежедневно.

минус €160 млн ($172 млн) ежедневно.

це мінус 160 модернізованих Т-72 в день !!!!!

.
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11.01.2023 10:22 Відповісти
денех не будет, таварищи танкоремонтники бровей ильича (Т-62)

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11.01.2023 10:25 Відповісти
У танковому батальйоні загальновійськових полків та дивізій РФ 31 танк
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11.01.2023 10:28 Відповісти
а в полку?
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11.01.2023 10:33 Відповісти
90-я танковая дивизия сформирована в 2016 году. Ее части дислоцированы в Челябинской и Свердловской областях. Главная ударная мощь дивизии - десять танковых батальонов, всего - более 300 танков.
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11.01.2023 10:44 Відповісти
Ну все так. Вибач, що екзаменую тебе. Я в курсі. І про основні полігони та з"єднання, у всякому випадку про ті, що перейшли з совка, хоча сам далеко не танкіст....Просто коли починаємо вболівати за статистику у зведеннях, цифра просто захмарна...То я й думаю - скільки екіпажів здохло і де їх брати знову??? 3100 танків (завжди при совку - в танковій дивізії не було !!! повного штату - десь 260 - це потолок (вважалось показова частина). Тобто 3100 /260 - тобто 12 дивізій, це з ума можна зійти...уявити таку кількість разом з о/с та підрозділами забезпечення важко...
Дякую
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11.01.2023 10:56 Відповісти
Щоб стало зрозуміло, з ким маєте справу, з якими пустобріхами, почитайте новий задум "великого шойгу".
"Створити 20 нових дивізій".
І це було сказано не до війни, а менше місяця тому, 20 грудня 2022
Для довідки, не кажучи про техніку та озброєння для цих "нових дивізій", усі російські військові училища випускають офіцерів менше, ніж потрібно лише для них.
__________________________________________________________________________
"...В Воздушно-десантных войсках планируется сформировать две новые десантно-штурмовые дивизии. Об этом в среду на итоговой коллегии военного ведомства сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Кроме того, в Вооруженных Силах РФ создадут три новых управления авиационных дивизий, 8 новых бомбардировочных авиаполков, 1 истребительный, а также 6 бригад армейской авиации.

Министр поручил также сформировать в береговых войсках российского ВМФ на базе существующих бригад 5 дивизий морской пехоты.

В то же время общевойсковые и танковые армии получат смешанные авиационные дивизии и бригады армейской авиации с 80-100 боевыми вертолетами в каждой.
Наконец, для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях министр поручил сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также - артиллерийские бригады большой мощности.

"Необходимо продолжить совершенствование состава и структуры видов Вооруженных Сил, повысить ответственность главных командований за подготовку и применение объединений и соединений", - заключил Сергей Шойгу."
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11.01.2023 11:13 Відповісти
Да, це скільки часу? Це...хотєлка. Зрозуміло...Рязань (ВДВ) випустить 450 ком.взводів в цьому році. Додатково, можуть випустити 3 курс достроково, але найбільш підготовлених іт.д. Ну і так по всіх військ.училищах, ну а льотчики? Зліт - посадка - ну ще так, а маневрений бій або бойова робота???
так само танки.Думаю і ми з тобою через тиждень поїдемо і зупинимось, а от в бою, зманеврувати, злагодитись з піхотою, обслужити (елементарне)......Піхоту трохи легше, але все одно час...Не знаю, це не один місяць - інакше фарш
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11.01.2023 11:35 Відповісти
А чем их вооружать оленевод не сказал? Где взять столько техники?
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11.01.2023 11:43 Відповісти
Нуууу...там бубни шаманські, Т-55, Т-34, сух.пайки корейські, з водор., або сушена оленина, броніки алюмінєві, ну і т.д. Просто логіка і елементарні устави, а тим паче ******* методи війни їм пох.
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11.01.2023 11:57 Відповісти
т-62
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11.01.2023 12:21 Відповісти
Це лише теоритичні викладки, без урахування обхідних шляхів закупок.
Та й т72 не 1 млн. $ вартує, а в двічі більше.
Гнила спроба виправдання та підняття самооцінки.
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11.01.2023 10:40 Відповісти
армат не будет !

но вы держитесь !
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11.01.2023 10:53 Відповісти
держитесь на.... бровях Ильча Брежнева

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11.01.2023 10:58 Відповісти
"партриот" музейгний парк Т-62 з болванками, часів Афганістану.
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11.01.2023 12:25 Відповісти
Вайна пєтухов в кукарєчной...
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11.01.2023 10:23 Відповісти
Povar gde to u Solidara ili Baxmuta krutitsia,vot on dolzen bit pervaja cel dlia Himarsov.Zalko sto stati nedali droni kotoryje otlycajet po fizionomiji celoveka i promoxov togda nebyvajet
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11.01.2023 10:26 Відповісти
Навіщо? Це ЩОСЬ змінить? Хай уже "обсереться "по-полной" І його вони самі уб"ють А так - буде черговим "мучеником за русский мир"
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11.01.2023 10:30 Відповісти
Liubom sluce kto ego ubjiot na vas kacapi svalit,sto eto vasi ubyli.On opasen generator idej dlia putlera,pravaja ruka daze mozet bit ego.Dume on dveri nogami otkryvajet,mozet daze tak i kremle zaxodit k putleru.
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11.01.2023 11:26 Відповісти
Як ти думаєш - у Росії тюрми "бездонні"? Кацапи думали що у них бездонні склади танків гармат літаків вертольотів та ракет зі снарядами Виявилося що це не так А як ти думаєш - інформація про те що Пригожин жене зеків як "скот на убой" по тюрмах не пройшла? Цей "струмок" скоро "пересихать" почне!
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11.01.2023 14:41 Відповісти
Як тільки мова заходить про ануси, знайте, - перед вами рускій чілавєк )))
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11.01.2023 10:26 Відповісти
Що Пригожину якийсь генерал Лапін, якщо він (не сам, але вустами свого підлеглого і під його пригожинське мовчання і глумливу усмішку) вже відкрито називає міністра оборони Шойгу "3,14здюком".
Рівень Пригожина вже вищий за генералів - він володар реальної військової сили, а значить кандидат у наступники путіна.
І хто знає, хто знає...
У темний час нагору обов'язково випливають темні особи.
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11.01.2023 10:29 Відповісти
Той анекдот точно про кацапів - противно, але облизують: їх вбивають, а вони лізуть, їх ї#уть, а вони крєпчают.
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11.01.2023 10:30 Відповісти
Нравятся мне взаимоотношения в кацапском свинарнике. Чего чего,а трупов с бутылкой в жопе там будет предостаточно.
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11.01.2023 10:32 Відповісти
Так виклич лапіна на дуель...на шаблях
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11.01.2023 10:39 Відповісти
На кувалдах.
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11.01.2023 10:45 Відповісти
Ага, дякую, забув
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11.01.2023 11:01 Відповісти
Пусть друг-другу пальцы в жопу суют и облизывают
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11.01.2023 11:59 Відповісти
...скрєпно
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11.01.2023 12:05 Відповісти
Рабочий петух который сидя на зоне ,за сигареты ***** посасывал,только и может , рассказать анекдот про жопу.у кого что болит...
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11.01.2023 10:42 Відповісти
Все по Фрейду
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11.01.2023 10:45 Відповісти
КаZZапсіни тим і займаються, як розповіла ця секретутка Хуúла - сунуть пальці друг другу в ануси, а потім їх смачно облизують-с.
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11.01.2023 10:42 Відповісти
"штош ти, фраєр, здал назад?!" (тм)
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11.01.2023 10:48 Відповісти
Совпадение? Не думаю... Анос - селение в нарабсее. Анас -популярное имя в Сирии. Анус - производная от первых двух.
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11.01.2023 10:53 Відповісти
Анос (рос. Анос) - село Чемальського району, Республіка Алтай Росії. Не туда ли пыня принавдився часто льотать? Мабуть, его бункер там. Шо он там лижет , но у нас он зализывает цурпылыгу.
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11.01.2023 10:58 Відповісти
" и челядь чайники бесшумно подавала"(С)
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11.01.2023 11:02 Відповісти
Законтачений в зоні обслуговував кацапського фюрера і навіть Президента США. То краще іноземним делегацфям будучи на московії нічого не їсти з їх стола, ба там всюду півні і законтачені. Краще їздити на обід у свої посольства.
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11.01.2023 11:26 Відповісти
Оце обличчя всього оркостану: жорстока, вульгарна скотина з кримінальним минулим. Вбивці і ґвалтівники, коли вже та ваша резервація розвалиться
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11.01.2023 11:03 Відповісти
ета нашьі братья....
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11.01.2023 13:51 Відповісти
В совкових тупих мізках і викривленій історії
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11.01.2023 15:56 Відповісти
З такими анекдотами повар стане наступним паханом підараші. Куди там Пині з його "половими органами бабушкі".
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11.01.2023 11:09 Відповісти
россия - филиал ада на Земле. Этот петух по своей ненависти к людям уже превзошел *****.
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11.01.2023 11:12 Відповісти
«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер"», - Пригожин.

Нідіюсь - брехня. Подобається фактичний розкол у кацапів!
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11.01.2023 11:15 Відповісти
А чому брехня? Все правда. Завтра ЗСУ повідомлять кількість вбитих зеків і кількість взятих в полон. Можливо вони це зроблять післязавтра, але обов'язково зроблять.
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11.01.2023 11:28 Відповісти
Не анекдот : Пригожин засунув палець трупу Путіна в зад і вся Росія цей палець облизує .
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11.01.2023 11:40 Відповісти
В резиновую попу
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11.01.2023 12:03 Відповісти
Оце наразі і є рюцькаядуша і рюцькіймір.
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11.01.2023 11:51 Відповісти
Этого зэка грохнут сразу после смерти бункерного фюрера.
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11.01.2023 11:55 Відповісти
С генералами в ********** не складається. Їх дуже багато, але їх рівень підготовки застарів ще 50 років назад. Але вони все ж таки мають військову підготовку, на відміну від тупого кадирова та кримінальника прігожіна... Ці два ушльопка перетворюють саме поняття "армія" в фарс. З такими "військовими паханами" мобікам краще вішатись в домашніх умовах відразу після отримання повістки - хоч поховають по людськи... Повістка - квиток на концерт кобзона в один кінець...
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11.01.2023 12:22 Відповісти
А кто же тогда вышестоящее командование? Конечно не вовка а кто ? Правильно, герасим.
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11.01.2023 13:41 Відповісти
 
 