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Третьей мировой войны не будет. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Третьей мировой войны не будет, это не трилогия, Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник вечером по видеосвязи на вручении кинопремии "Золотой глобус", информирует Цензор.НЕТ.
"Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году - это вы. Свободные люди свободного мира. Объединившиеся вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей совместной борьбе за свободу", - сказал также он.
Зеленского представил актер и режиссер недавно побывавший в Киеве Шон Пенн.
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