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Третьей мировой войны не будет. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Третьей мировой войны не будет, это не трилогия, Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник вечером по видеосвязи на вручении кинопремии "Золотой глобус", информирует Цензор.НЕТ.

"Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году - это вы. Свободные люди свободного мира. Объединившиеся вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей совместной борьбе за свободу", - сказал также он.

Зеленского представил актер и режиссер недавно побывавший в Киеве Шон Пенн.

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Топ комментарии
+23
Ти казав що війни не буде і підемо на шашлики. Нострадамус.
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11.01.2023 10:31
+13
Апогей кар'єри другорядного актора.
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11.01.2023 10:39
+13
Тааак, це меседж, що тепер уже всім у світі треба починати хвилюватись? Бо рік тому, здається у січні, на зустрічі з ITшниками цей бідоносець теж казав, що війни не буде. Не знаю як у вас, а у мене настрій різко погіршився. Бо такі новини відкидають у минуле, де вони просто ''про**али".
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11.01.2023 10:54
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Ти казав що війни не буде і підемо на шашлики. Нострадамус.
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11.01.2023 10:31 Ответить
Так то папріколу, для паржать. 73% ну дуже сподобалось.
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11.01.2023 13:17 Ответить
Апогей кар'єри другорядного актора.
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11.01.2023 10:39 Ответить
Тааак, це меседж, що тепер уже всім у світі треба починати хвилюватись? Бо рік тому, здається у січні, на зустрічі з ITшниками цей бідоносець теж казав, що війни не буде. Не знаю як у вас, а у мене настрій різко погіршився. Бо такі новини відкидають у минуле, де вони просто ''про**али".
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11.01.2023 10:54 Ответить
Значіт будут грабіть !
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11.01.2023 13:16 Ответить
ПоРаша высножена поверьте!все их слова это пропаганда!никакой 3-мировой!против НАТО нет ресурсов попереть!единственно ядерная!но тогда всей планете КАПЭЦ!!!
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11.01.2023 10:59 Ответить
Почему нато не вступит?
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11.01.2023 11:02 Ответить
Він вже себе Бонапартом відчуває? Хай би краще не згадував, бо з його дурним язиком ...
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11.01.2023 11:15 Ответить
Все. Розходимось. В чиємусь "мозоку" закінчилась чергова війна.
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11.01.2023 12:07 Ответить
Нада просто перестать стрелять Какая разница Посмотрит в глаза путлеру увидит там мир и они сойдутся на середине Вещало оце найвеличніше і Лохторат хавал як продовжує хавати те лайно з єдиного тетемарафону
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11.01.2023 13:03 Ответить
Вийди звідси розбійник !
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11.01.2023 13:14 Ответить
Сійчас інвістіціі с Омана как папрут і кінець епохи бідності.
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11.01.2023 13:19 Ответить
 
 