НАБУ объявило в розыск депутата-бизнесмена Пейтера, представляющего Партию венгров

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск закарпатского бизнесмена-винороба, депутата Закарпатского областного совета Чабу Пейтера, представляющего Партию венгров Украины. Он не задекларировал несколько фирм в Венгрии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Он не указал в декларации за 2020 год сведения о двух своих компаниях в Венгрии с уставным капиталом в 93 млн венгерских форинтов (около 8,9 млн грн)", - говорится в сообщении.

Пейтеру объявили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса – декларирование ложной информации.

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В пресс-службе НАБУ уточнили, что подозреваемый депутат уехал из Украины в преддверии полномасштабного вторжения России и с тех пор не возвращался, о подозрении ему сообщили заочно.