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НАБУ (4031) Венгрия (1540) Закарпатье (2394) розыск (804) электронное декларирование (1015)

НАБУ объявило в розыск депутата-бизнесмена Пейтера, представляющего Партию венгров

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

пейтер,чабу

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск закарпатского бизнесмена-винороба, депутата Закарпатского областного совета Чабу Пейтера, представляющего Партию венгров Украины. Он не задекларировал несколько фирм в Венгрии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Он не указал в декларации за 2020 год сведения о двух своих компаниях в Венгрии с уставным капиталом в 93 млн венгерских форинтов (около 8,9 млн грн)", - говорится в сообщении.

Пейтеру объявили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса – декларирование ложной информации.

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В пресс-службе НАБУ уточнили, что подозреваемый депутат уехал из Украины в преддверии полномасштабного вторжения России и с тех пор не возвращался, о подозрении ему сообщили заочно.
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Чаба-*****?😁
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11.01.2023 12:38 Ответить
це смішно, він 100 % давно має угорський паспорт, та ніколи вже не повернеться..., але хтось таки його попередив...
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11.01.2023 12:45 Ответить
Має. І СБУ знало. Але це не цікаво Зеленьському. Він укази виписує коли йому самому це потрібно особисто.
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11.01.2023 20:56 Ответить
Наркоман?
Тока мине кажэцца, шо Наркоман и ево банда штирлицов работают слишком системно и слишком эффективно для 95 квартала? С малины, или с госсинекуры прямо в эвакуацыю. Как Демченко, как Баканов. Суркисы дажэ кэш нэвэлычкый вывезли, пару-тройку чумаданов, с картинами.
Типерь вот дажэ мелкую агентуру друзей в Хўла - ну отчень тщательно подметают, тщательнее чем советовал Жванецкий.
Это братья Шэфиры такие эффективные юмористы? Угадываецца жук-мозг, и он никак непомещаецца в Ермака с Татаровым, Подоляком и Люсей Обдристовечь.
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16.06.2023 03:33 Ответить
агент орбанівсько-************* впливу
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11.01.2023 12:45 Ответить
Обыкновенный ********.
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11.01.2023 13:51 Ответить
Это ты ево отмазываеш? Типа, отпусти - оно жэ чэпушыла, хиба нэвыдно?
Так вот! Таки нет! Такие чэпушылы слишком эффективны для чэпушыл.
Наведите резкость на Наркомана? Фсе возмущались, шо он слишком быстро и большэ и наглее подмял и власть и собственность, чем дажэ Евнуховощ с Барыгой.
Талант? У застарелова наркомана? У каво из ево банды найдьоцца фантазия и амбицыи для такова рывка - таким вапросом бодай хто задавался?
Вы невидите очевиднова, неузнайоте сибя в зеркале как звери.
Неспешно, без проколов, Наркоман и ево банда эвакуируют агентуру Хўла и ево друзяк. И с баблом!, дают им "зельоный калидор" на выход. Пачиму? Перестали быть полезными, эффективными на этом этапе вайны. Как Суркисы, как Демченко, как Баканов, как Королевская, как этот чэпушыла.
А вот Льоша Резников неутратил эффективности - ево держат, хотя Льоша рвался в эвакуацыю исчо год назад.
Сама неспешность и своевременность каждова из актов гаварит об самоуверенности акторов, жосткой дисцыплине и крепких рычагах управления. Эти рычаги и дисцыплину создал хто? Наркоман? Ермак? Шэфир? Татаров? Фсе эти никчемные пешки?
Прозрейте жэ, наконец, наивные?!
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16.06.2023 03:55 Ответить
Чабу Пейтера? Да, это чэпушыла.
Откуда у ниво стока бабла? Ну видно жэ, шо это фронтмэн, сидит на входе в мелкий "бассейн"и отстьогивает каму скажут.
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16.06.2023 04:02 Ответить
Чабушило ))
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11.01.2023 15:22 Ответить
Угорці несуть совок в Україну ?
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11.01.2023 16:33 Ответить
Угорци - это мелкий гужэвой скот, и несут они в Украину ли, в Угорщину, в другие места по периметру границ, то, шо на них нагрузят. Те, хто захочет их взнуздать.
Удивительно! Но США, ФРГ и дажэ СБУ такова жэлания непроявили. Хўло проявил.
Шо делает наркоманская власть, а равно и предыдущие? Памагают этим осликам!
А генерал с улыбкой Швейка продолжает лыбицца. Сафсем слаб мозжэчком? Он надеецца пабидить Мордор с ево слугами за сваей спиной? Или таки на другой результат надееца, и знает, шо слуги ему не помешают, а помогут?
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16.06.2023 04:13 Ответить
 
 