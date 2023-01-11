НАБУ объявило в розыск депутата-бизнесмена Пейтера, представляющего Партию венгров
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Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск закарпатского бизнесмена-винороба, депутата Закарпатского областного совета Чабу Пейтера, представляющего Партию венгров Украины. Он не задекларировал несколько фирм в Венгрии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Он не указал в декларации за 2020 год сведения о двух своих компаниях в Венгрии с уставным капиталом в 93 млн венгерских форинтов (около 8,9 млн грн)", - говорится в сообщении.
Пейтеру объявили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса – декларирование ложной информации.
В пресс-службе НАБУ уточнили, что подозреваемый депутат уехал из Украины в преддверии полномасштабного вторжения России и с тех пор не возвращался, о подозрении ему сообщили заочно.
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Тока мине кажэцца, шо Наркоман и ево банда штирлицов работают слишком системно и слишком эффективно для 95 квартала? С малины, или с госсинекуры прямо в эвакуацыю. Как Демченко, как Баканов. Суркисы дажэ кэш нэвэлычкый вывезли, пару-тройку чумаданов, с картинами.
Типерь вот дажэ мелкую агентуру друзей в Хўла - ну отчень тщательно подметают, тщательнее чем советовал Жванецкий.
Это братья Шэфиры такие эффективные юмористы? Угадываецца жук-мозг, и он никак непомещаецца в Ермака с Татаровым, Подоляком и Люсей Обдристовечь.
Так вот! Таки нет! Такие чэпушылы слишком эффективны для чэпушыл.
Наведите резкость на Наркомана? Фсе возмущались, шо он слишком быстро и большэ и наглее подмял и власть и собственность, чем дажэ Евнуховощ с Барыгой.
Талант? У застарелова наркомана? У каво из ево банды найдьоцца фантазия и амбицыи для такова рывка - таким вапросом бодай хто задавался?
Вы невидите очевиднова, неузнайоте сибя в зеркале как звери.
Неспешно, без проколов, Наркоман и ево банда эвакуируют агентуру Хўла и ево друзяк. И с баблом!, дают им "зельоный калидор" на выход. Пачиму? Перестали быть полезными, эффективными на этом этапе вайны. Как Суркисы, как Демченко, как Баканов, как Королевская, как этот чэпушыла.
А вот Льоша Резников неутратил эффективности - ево держат, хотя Льоша рвался в эвакуацыю исчо год назад.
Сама неспешность и своевременность каждова из актов гаварит об самоуверенности акторов, жосткой дисцыплине и крепких рычагах управления. Эти рычаги и дисцыплину создал хто? Наркоман? Ермак? Шэфир? Татаров? Фсе эти никчемные пешки?
Прозрейте жэ, наконец, наивные?!
Откуда у ниво стока бабла? Ну видно жэ, шо это фронтмэн, сидит на входе в мелкий "бассейн"и отстьогивает каму скажут.
Удивительно! Но США, ФРГ и дажэ СБУ такова жэлания непроявили. Хўло проявил.
Шо делает наркоманская власть, а равно и предыдущие? Памагают этим осликам!
А генерал с улыбкой Швейка продолжает лыбицца. Сафсем слаб мозжэчком? Он надеецца пабидить Мордор с ево слугами за сваей спиной? Или таки на другой результат надееца, и знает, шо слуги ему не помешают, а помогут?