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Из-за вражеской атаки в Херсоне загорелся перинатальный центр, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина,острови

Российские захватчики атаковали перинатальный центр в Херсоне.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов.

"По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы. Специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков", - говорится в сообщении.

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11.01.2023 14:32 Ответить
 
 