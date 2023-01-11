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Через ворожу атаку в Херсоні загорівся перинатальний центр, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,острови

Російські загарбники атакували перинатальний центр у Херсоні.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів.

"За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені. Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли обласну дитячу лікарню в Херсоні, - ОВА. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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11.01.2023 14:32 Відповісти
 
 