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Через ворожу атаку в Херсоні загорівся перинатальний центр, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники атакували перинатальний центр у Херсоні.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів.
"За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені. Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків", - йдеться у повідомленні.
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Олена Тихонова b920a9e0
показати весь коментар11.01.2023 14:32 Відповісти Мені подобається 3
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