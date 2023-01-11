Снижение ставки НДС не повлияет на интеграцию Украины в ЕС, - Шурма
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У Украины есть два варианта действий относительно того, как обеспечить соответствие требованиям ЕС о минимальной ставке налога на добавленную стоимость в размере 15% даже при условии либерализации налоговой системы и снижения налогов до уровня 10%.
Об этом во время ежегодной конференции Ukraine Economic Outlook заявил заместитель руководителя Офиса президента по экономике и один из разработчиков проекта антикоррупционной налоговой реформы Ростислав Шурма, сообщает Цензор.НЕТ.
"Первый путь таков: мы сообщили представителям ЕС о том, что хотели бы на переходный период попросить ставку НДС в размере 10%. НДС – это, по сути, налог на потребление, и у нас сейчас с этим сложности, поэтому нужен какой-то импульс, – заметил чиновник. – Но в то же время мы обязуемся убрать все льготы по НДС, которые действуют на сегодня, потому что отдельные позиции облагаются налогом по 7%, а некоторые вообще освобождены от уплаты НДС".
Как сообщил Шурма, предварительно украинская сторона получила от Еврокомиссии сигнал о готовности пойти на такое исключение. Но если этот вариант все же заблокируют, останется еще один вариант, который является стандартной практикой среди стран-членов Европейского союза. Речь идет об установлении на необходимом (15-20%) уровне базовой ставки НДС и одновременном введении отдельной, более либеральной ставки на большинство товарных позиций.
"Мы не хотели бы так делать, потому что один из главных принципов нашей налоговой реформы – это ее антикоррупционность. За 30 лет сформировалась огромная инфраструктура оптимизации налогов. И если мы оставим какие-то лазейки в законодательстве, одна схема просто сменится на другую, и мы получим те сами оптимизации в рамках разных ставок НДС, – подчеркнул Ростислав Шурма. – Нам нужно остановить "спрос" на эти услуги, убрать экономическую целесообразность оптимизации налогов".
Кроме того, считает автор реформы, необходимо параллельно изменить архитектуру налогообложения и сбалансировать финансовую систему за счет отмены льгот по добыче полезных ископаемых и пересмотреть акцизы.
"Как мы видим, сейчас три базовых налога - на доходы физических лиц, на добавленную стоимость и на прибыль, то есть на инвестиции, - довольно высоки даже по сравнению с Европейским союзом. Однако налоги по позициям "вредного потребления", то есть алкоголь, табак, топливо, экологическое загрязнение, достаточно низкие, мы хотели бы видеть повышение этих налогов.
Напомним, предложенная в ОП антикоррупционная налоговая реформа призвана либерализовать фискальную систему и снизить налоги на доходы физических лиц, прибыль и добавленную стоимость до 10%. В то же время предлагается отменить все налоговые льготы и усилить ответственность за нарушение налогового законодательства.
Пожалуйста, подождите...
усі абсолютно усітак, абсолютно усі, *****, без винятків пільги?
Єслі шо, зараз я сам плачу 14% ПДВ, але згоден платити 15%, лиш би нарешті прибрали усі ті грьобані мутки з пільгами і усілякими, *****, підтримками для хитро ви=баних
Это как у полицейского спросить:
- Почему вы не задерживаете преступника?
- Потому, что главный принцип полиции - действовать по закону. По закону мы не имеем права калечить преступника, а он 30 лет занимался боевыми единоборствами ...
Но даже для мелкого бизнеса у них есть абсолютно легальные способы оптимизации налогов. К примеру, у тебя бизнес LLC. Ты на него регистрируешь авто - списываешь расходы, работаешь дома - списы ваешь часть коммуналки и расходов, списываешь сколько-то деловых обедов, и, если, не ошибаюсь, можно еще несколько родственников записать помошниками с ЗП (но, вроде, какие-то ограничения есть).
По большому счету это стимул для тех кто хочет и умеет вкладывать деньги в бизнес, а не сидеть на попе ровно.
Поэтому наши возможности оптимизации и в подметки не годятся возможностям развитых стран.
А гауляйтером ПР был Анисимов. Понятное дело, что Ахметов был кошельком ПР и Шурма плясал под его дудку. И папа у него мутный партрегионщик. Но вот смотрящим он небыл, на сколько я знаю.
Але, очевидно, що всі ці напрями роботи йому довіряли саме через родинні зв'язки і лояльність до олігарха. І, коли Шурма перестав задовільнять керівництво - від нього позбулися. Тож, залишається відкритим питання: завдяки яким навичкам і досягненням колишній менеджер заводу Ахметова спочатку обійняв посаду в наглядовій раді «Укроборонпрому», потім став «головним по економіці» в Офісі Президента, а незабаром може обійняти одну з найвищих державних посад?
Ще більше питань виникає, коли згадати те, про що зараз практично забули: його «злет» на державному рівні почався навіть не в 2021 році, а практично одразу після звільнення з «Запоріжсталі».
Ще в лютому 2020 року з'явилася новина про те, що маловідомий на державному рівні Ростислав Шурма є одним із кандидатів на посаду віце-прем'єра з економіки, інвестицій та індустрії. Трохи пізніше він подався на конкурс на голову "Укрзалізниці". Цей пост також "пройшов повз" Шурму. Однак для уважних спостерігачів уже тоді стало очевидно, що Ростислав Шурма має впливове лобі, яке систематично просуває його на посади у владі. При чому не на прості посади, а на посади, пов'язані безпосередньо зі стратегічними галузями.
Можна було б подумати про вплив Ахметова, але люди, добре знайомі з ситуацією в Запорізькій області в 2019 році, наполягають, що розрив Шурми і Ахметова був зовсім не показовий. З одного боку Ростислав «загрався» на «Запоріжсталі»: переключав на себе роками напрацьовані схеми, вимагав відкати, «збирав землі» і створював власні фірми. Також в 2019 році він повністю провалив вибори до міськради Запоріжжя: очолюваний ним «Опозиційний блок» посів лише п'яте місце, вщент програвши «Опозиційній платформі - За життя».
Тобто «видатним економістом» намагався зробити його хтось інший. І факти свідчать, що цим «невідомим добродієм» був ніхто інший, як Андрій Деркач, якого (тепер вже офіційно) можна називати російським запроданцем.
Щоб зрозуміти, хто або що саме пов'язує Деркача і Шурму-молодшого, треба зупинитися на двох епізодах. Перший - це непублічна співпраця Ігоря Шурми (батька Ростислава) з Андрієм Деркачем в Раді VIII скликання (2014-2019 роки). Формально вони перебували у різних політсилах, але синхронність дій цих депутатів не залишає сумнівів у їхній координації. Вже в 2015 році Шурма-страший став одним із членів очолюваного Деркачем міжфракційного об'єднання «Заборонено забороняти» з числа колишніх регіоналів, які хотіли боротися з «дискримінацією за політичною ознакою та використанням правоохоронних органів у політичній боротьбі». Себто хотіли взяти реванш.
Найбільш помітною співпраця Деркача і Ігоря Шурми була у боротьбі з в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун. Шурма на той момент був членом парламентського комітету з питань охорони здоров'я. І, як член профільного комітету, приділяв багато уваги діяльності МОЗ. Правда увага ця в основному зосереджувалася на численних спробах звільнити Уляну Супрун з займаної посади через реєстрацію відповідних постанов в Верховній Раді. Цього ж паралельно домагався Деркач, який до того ніколи інтересів в сфері медицини не мав. Зате він прямо говорив про інші цілі - відмінити медичну реформу, розпочату Уляною Супрун. Як з'ясувалося пізніше, це не єдина реформа, розпочата за президенства Петра Порошенка, яку намагався дискредитувати Деркач і Шурма-молодший йому в цьому теж допоміг.
Почалося все з того, що в 2019 році, коли влада в країні змінилася, Андрій Деркач знову став «рукопожатним» і почав «допомагати» молодій команді Зеленскього своїми кадрами. Так, у березні 2020 року в.о. голови НАЕК «Енергоатом» став Петро Котін, пов'язаний з Деркачем ще з часу роботи останнього в "Енергоатомі" у 2000-х роках. Як вже згадувалося, в той самий період оглядини «на вищому рівні» почав проходити і Ростислав Шурма.
Незадовго до того, як він став членом наглядової ради «Укроборонпрому» навесні 2021, Деркач посилив свій вплив на енергетичний сектор України і водночас завдав суттєвого удару по реформі корпоративного управління. Для того, щоб ще один його ставленик з "Енергоатому" Герман Галущенко очолив Міністерство енергетики, Юрія Вітренко було вирішено призначити головою НАК "Нафтогаз України" в обхід встановлених процедур та всупереч позиції наглядової ради. Це викликало неабиякий скандал не лише в Україні, а й за її межами. Держсекретар США охарактеризував цю ситуацію не інакше, як "руйнування корпоративного управління".
Протягом 2021 року відбулася ще низка порушень з точки забезпечення незалежного нагляду за роботою державних компаній. Врешті, восени МВФ в оновленому меморандумі про співпрацю почало прямо вимагати, щоб Україна забезпечила на основі прозорих та конкурентних процедур відбору повну функціональність наглядових рад "Укренерго" - до кінця грудня 2021 року, "Нафтогазу" - до кінця січня 2022 року та "Енергоатому" - До кінця травня 2022 року.
І якщо стосовно "Укренерго" ця обіцянка була виконана, то "Нафтогаз" та "Енергоатом" досі залишаються у підвішеному стані. При цьому, як заступник голови Офісу Президента з економіки, Ростислав Шурма мав проконтролювати цю ситуацію. Однак жодних дій для її врегулювання він досі не зробив. Таку бездіяльність у контексті вже згаданої критики з боку США та МВФ важко пояснити простою недбалістю.
Якщо ж подивитися на ситуацію ширше і виходити з тези СБУ, що Деркач працював на Росію з 2016 року, то все складається доволі логічно. Реформа корпоративного управління, так само, як і медична реформа, були серед ключових перетворень, проведення яких вимагали від України західні партнери. Головний бенефіціар її відкату - це Росія, якій на руку будь-який потенційний чинник для охолодження відносин між Україною та Заходом. Деркач же тут був організатором, який смикав за потрібні ниточки, щоб руками інших людей дискредитувати системні перетворення.
До речі, Шурму-молодшого з Деркачем пов'язує інтерес в енергетичній сфері. Після роботи на «Запоріжсталі» Ростислав певний час очолював такий собі інвестиційний фонд «Геліос» (зараз ним керує його родичка Ксенія Шурма), який володів однією з найбільших СЕС в Україні Тоkmak Solar Energy (хоча поговорюють, що ця станція - «спадок» братів Клюєвих).
Деякий час тому з'ясувалося, що вже на посаді замглави ОПУ Шурма почав залазити і в газові схеми. А серед останніх новин - інформація про те, що він разом із іншими «добрими друзями» Деркача з «Енергоатому» хоче «докластися» і до експорту електроенергії в Європу.
Тож виходить, що зараз головним кандидатом в прем'єри України є людина, яку в велику політику привів… агент Кремля. Стверджувати, що Шурма був завербований чи якось інакше співпрацював з росіянами я, звичайно, не можу. Але в умовах війни призначати таку, м'яко кажучи, сумнівну кандидатуру головою уряду - це катастрофа. "
Підтримую повне скасування ПДВ в Україні, як додаткового податку на кошти (поряд із завищеними комунальними платежами (а по факту - додатковими податками), за які уже сплачені податки на доходи.
У США відсутній ПДВ, однак не у всіх штатах є податок з продажу біля 10%.