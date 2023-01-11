Снижение ставки НДС не повлияет на интеграцию Украины в ЕС, - Шурма

У Украины есть два варианта действий относительно того, как обеспечить соответствие требованиям ЕС о минимальной ставке налога на добавленную стоимость в размере 15% даже при условии либерализации налоговой системы и снижения налогов до уровня 10%.

Об этом во время ежегодной конференции Ukraine Economic Outlook заявил заместитель руководителя Офиса президента по экономике и один из разработчиков проекта антикоррупционной налоговой реформы Ростислав Шурма, сообщает Цензор.НЕТ.

"Первый путь таков: мы сообщили представителям ЕС о том, что хотели бы на переходный период попросить ставку НДС в размере 10%. НДС – это, по сути, налог на потребление, и у нас сейчас с этим сложности, поэтому нужен какой-то импульс, – заметил чиновник. – Но в то же время мы обязуемся убрать все льготы по НДС, которые действуют на сегодня, потому что отдельные позиции облагаются налогом по 7%, а некоторые вообще освобождены от уплаты НДС".

Как сообщил Шурма, предварительно украинская сторона получила от Еврокомиссии сигнал о готовности пойти на такое исключение. Но если этот вариант все же заблокируют, останется еще один вариант, который является стандартной практикой среди стран-членов Европейского союза. Речь идет об установлении на необходимом (15-20%) уровне базовой ставки НДС и одновременном введении отдельной, более либеральной ставки на большинство товарных позиций.

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"Мы не хотели бы так делать, потому что один из главных принципов нашей налоговой реформы – это ее антикоррупционность. За 30 лет сформировалась огромная инфраструктура оптимизации налогов. И если мы оставим какие-то лазейки в законодательстве, одна схема просто сменится на другую, и мы получим те сами оптимизации в рамках разных ставок НДС, – подчеркнул Ростислав Шурма. – Нам нужно остановить "спрос" на эти услуги, убрать экономическую целесообразность оптимизации налогов".

Кроме того, считает автор реформы, необходимо параллельно изменить архитектуру налогообложения и сбалансировать финансовую систему за счет отмены льгот по добыче полезных ископаемых и пересмотреть акцизы.

"Как мы видим, сейчас три базовых налога - на доходы физических лиц, на добавленную стоимость и на прибыль, то есть на инвестиции, - довольно высоки даже по сравнению с Европейским союзом. Однако налоги по позициям "вредного потребления", то есть алкоголь, табак, топливо, экологическое загрязнение, достаточно низкие, мы хотели бы видеть повышение этих налогов.

Напомним, предложенная в ОП антикоррупционная налоговая реформа призвана либерализовать фискальную систему и снизить налоги на доходы физических лиц, прибыль и добавленную стоимость до 10%. В то же время предлагается отменить все налоговые льготы и усилить ответственность за нарушение налогового законодательства.