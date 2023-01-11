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Зниження ставки ПДВ не вплине на інтеграцію України до ЄС, - Шурма

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

шурма

Україна має два варіанти дій стосовно того, як забезпечити відповідність вимогам ЄС про мінімальну ставку податку на додану вартість в розмірі 15% навіть за умови лібералізації податкової системи та зниження податків до рівня 10%.

Про це під час щорічної конференції Ukraine Economic Outlook заявив заступник керівника Офісу Президента з питань економіки та один з розробників проєкту антикорупційної податкової реформи Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перший шлях такий: ми повідомили представників ЄС про те, що хотіли б на перехідний період попросити ставку ПДВ в розмірі 10%. ПДВ – це, по суті, податок на споживання, і у нас зараз із цим складнощі, тому потрібний якийсь імпульс, – зауважив посадовець. – Але водночас ми зобов’язуємось прибрати всі пільги по ПДВ, які діють на сьогодні, бо окремі позиції оподатковуються по 7%, а деякі взагалі звільнені від сплати ПДВ".

Як повідомив Шурма, попередньо українська сторона отримала від Єврокомісії сигнал про готовність піти на таке виключення. Але в разі, якщо цей варіант все ж заблокують, залишиться ще один варіант, який є стандартною практикою серед країн-членів Європейського союзу. Йдеться про встановлення на необхідному (15-20%) рівні базової ставки ПДВ та одночасному введені окремої, більш ліберальної ставки на більшість товарних позицій.

"Ми не хотіли б так робити, бо один з головних принципів нашої податкової реформи – це її антикорупційність. За 30 років сформувалася величезна інфраструктура оптимізації податків. І якщо ми залишимо якість лазівки в законодавстві, одна схема просто зміниться на іншу, і ми отримаємо ті самі оптимізації в рамках різних ставок ПДВ, – підкреслив Ростислав Шурма. – Нам потрібно зупинити "попит" на ці послуги, прибрати економічну доцільність оптимізації податків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "10-10-10": в ОП розкрили деталі можливої податкової реформи

Крім того, вважає автор реформи, необхідно паралельно змінити архітектуру оподаткування та збалансувати фінансову систему за рахунок скасування пільг на видобуток корисних копалин та переглянути акцизи.

"Як ми бачимо, зараз три базові податки – на доходи фізичних осіб, на додану вартість і на прибуток, тобто на інвестиції, – є доволі високими навіть порівняно з Європейським союзом. Однак податки по позиціях "шкідливого споживання", тобто алкоголь, тютюн, паливо, екологічне забруднення, є досить низькими. Ми хотіли б бачити підвищення цих податків.

Нагадаємо, запропонована в ОП антикорупційна податкова реформа покликана лібералізувати фіскальну систему та знизити податки на доходи фізичних осіб, на прибуток та на додану вартість до 10%. Натомість пропонується скасувати всі податкові пільги та посилити відповідальність за порушення податкового законодавства.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
В такій корумпованій країні як Україна ПДВ взагалі не має бути. ПДВ є у 60% причиною корупції. Каталізаторами цієї корупції є самі податкові інспекції.
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11.01.2023 16:38
+9
Шаурма, коли вже на царьків будуть податки накладати?
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11.01.2023 16:38
+8
шурма ставленник партии регионов
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11.01.2023 16:45
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В такій корумпованій країні як Україна ПДВ взагалі не має бути. ПДВ є у 60% причиною корупції. Каталізаторами цієї корупції є самі податкові інспекції.
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11.01.2023 16:38 Відповісти
Шаурма, коли вже на царьків будуть податки накладати?
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11.01.2023 16:38 Відповісти
А що їм заважає поставити усім ставку ПДВ 15% і прибрати нарешті усі абсолютно усі так, абсолютно усі, *****, без винятків пільги?
Єслі шо, зараз я сам плачу 14% ПДВ, але згоден платити 15%, лиш би нарешті прибрали усі ті грьобані мутки з пільгами і усілякими, *****, підтримками для хитро ви=баних
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11.01.2023 16:41 Відповісти
В України взагалі до лямпочки, яку ставку ПДВ запроваджувати, хоч 0,0001%... при існуючий системі адмінистрування поцони з погонами все одно відібьють собі бажане, а підприємства залишаться без штанів...
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11.01.2023 16:43 Відповісти
шурма ставленник партии регионов
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11.01.2023 16:45 Відповісти
Пам'ятю що його батько був заядлим ригоаналом - депутатом зі Львівзщини.
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11.01.2023 18:14 Відповісти
"Ми не хотіли б так робити, бо один з головних принципів нашої податкової реформи - це її антикорупційність. За 30 років сформувалася величезна інфраструктура оптимізації податків.

Это как у полицейского спросить:
- Почему вы не задерживаете преступника?
- Потому, что главный принцип полиции - действовать по закону. По закону мы не имеем права калечить преступника, а он 30 лет занимался боевыми единоборствами ...
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11.01.2023 16:55 Відповісти
Почему вы решили, что оптимизация налогов - это преступление? Она существует везде. причем в развитых странах для этого даже больше возможностей чем в банановых республиках. В тех же США богатые платят 1.5-3%, в то время когда средний американец примерно 50%. На ютубе подробно изложены схемы.
Но даже для мелкого бизнеса у них есть абсолютно легальные способы оптимизации налогов. К примеру, у тебя бизнес LLC. Ты на него регистрируешь авто - списываешь расходы, работаешь дома - списы ваешь часть коммуналки и расходов, списываешь сколько-то деловых обедов, и, если, не ошибаюсь, можно еще несколько родственников записать помошниками с ЗП (но, вроде, какие-то ограничения есть).
По большому счету это стимул для тех кто хочет и умеет вкладывать деньги в бизнес, а не сидеть на попе ровно.
Поэтому наши возможности оптимизации и в подметки не годятся возможностям развитых стран.
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11.01.2023 17:49 Відповісти
Авжеж. На євроінтеграцію впливає корупція , та різні ''д'єрмаки'' в ОПі!
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11.01.2023 17:00 Відповісти
шурма бил гауляйтер опозиционого блока запорожской области--ну как можно таких вертолетов допускать к власти. опозиционий блок--єто те же опзжопники,предатель на предателе.
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11.01.2023 17:06 Відповісти
Ну не выдумывайте. Шурма был кризисным менеджером на Запорожстали, когда красный директор его довел до ручки, комбинат купил Ахметов (купил/отжал не так важно). Так вот Шурма восстанавливал прибыльность предприятия - наводил порядок, убирал лишнее, перенес перевалку с ЖД на речной транспорт и тд.
А гауляйтером ПР был Анисимов. Понятное дело, что Ахметов был кошельком ПР и Шурма плясал под его дудку. И папа у него мутный партрегионщик. Но вот смотрящим он небыл, на сколько я знаю.
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11.01.2023 17:57 Відповісти
А перед тим ахмет заплатив красному діректору Запоріжсталі щоб той довел його до ручкі
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11.01.2023 22:52 Відповісти
Вы слабо знакомы с красными директорами Дети у них частенько крассивые, но то что они делают руками...
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12.01.2023 04:55 Відповісти
Усі чули про систему оподаткування 5/10 %. А Німеччині за часи Аденауера була система 5%. Це дозволило піднятий країну за короткий час. Не думаю що хтось з корупційними схильностями наважувався б тоді обкрадати країну. За це можна було й головою поплатитись.
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11.01.2023 17:11 Відповісти
"Ненормально те, що попри майже рік роботи в Офісі Президента, про Ростислава Шурму суспільству мало що відомо. Тобто є якась загальна інформація: син ідейного «регіонала», майже 15 років працював в структурах Ріната Ахметова, керував «Запоріжсталлю» і регіональним осередком «Оппоблоку» в Запорізькій області, розсварився з Ахметовим і лишився без роботи.

Але, очевидно, що всі ці напрями роботи йому довіряли саме через родинні зв'язки і лояльність до олігарха. І, коли Шурма перестав задовільнять керівництво - від нього позбулися. Тож, залишається відкритим питання: завдяки яким навичкам і досягненням колишній менеджер заводу Ахметова спочатку обійняв посаду в наглядовій раді «Укроборонпрому», потім став «головним по економіці» в Офісі Президента, а незабаром може обійняти одну з найвищих державних посад?

Ще більше питань виникає, коли згадати те, про що зараз практично забули: його «злет» на державному рівні почався навіть не в 2021 році, а практично одразу після звільнення з «Запоріжсталі».

Ще в лютому 2020 року з'явилася новина про те, що маловідомий на державному рівні Ростислав Шурма є одним із кандидатів на посаду віце-прем'єра з економіки, інвестицій та індустрії. Трохи пізніше він подався на конкурс на голову "Укрзалізниці". Цей пост також "пройшов повз" Шурму. Однак для уважних спостерігачів уже тоді стало очевидно, що Ростислав Шурма має впливове лобі, яке систематично просуває його на посади у владі. При чому не на прості посади, а на посади, пов'язані безпосередньо зі стратегічними галузями.

Можна було б подумати про вплив Ахметова, але люди, добре знайомі з ситуацією в Запорізькій області в 2019 році, наполягають, що розрив Шурми і Ахметова був зовсім не показовий. З одного боку Ростислав «загрався» на «Запоріжсталі»: переключав на себе роками напрацьовані схеми, вимагав відкати, «збирав землі» і створював власні фірми. Також в 2019 році він повністю провалив вибори до міськради Запоріжжя: очолюваний ним «Опозиційний блок» посів лише п'яте місце, вщент програвши «Опозиційній платформі - За життя».

Тобто «видатним економістом» намагався зробити його хтось інший. І факти свідчать, що цим «невідомим добродієм» був ніхто інший, як Андрій Деркач, якого (тепер вже офіційно) можна називати російським запроданцем.

Щоб зрозуміти, хто або що саме пов'язує Деркача і Шурму-молодшого, треба зупинитися на двох епізодах. Перший - це непублічна співпраця Ігоря Шурми (батька Ростислава) з Андрієм Деркачем в Раді VIII скликання (2014-2019 роки). Формально вони перебували у різних політсилах, але синхронність дій цих депутатів не залишає сумнівів у їхній координації. Вже в 2015 році Шурма-страший став одним із членів очолюваного Деркачем міжфракційного об'єднання «Заборонено забороняти» з числа колишніх регіоналів, які хотіли боротися з «дискримінацією за політичною ознакою та використанням правоохоронних органів у політичній боротьбі». Себто хотіли взяти реванш.

Найбільш помітною співпраця Деркача і Ігоря Шурми була у боротьбі з в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун. Шурма на той момент був членом парламентського комітету з питань охорони здоров'я. І, як член профільного комітету, приділяв багато уваги діяльності МОЗ. Правда увага ця в основному зосереджувалася на численних спробах звільнити Уляну Супрун з займаної посади через реєстрацію відповідних постанов в Верховній Раді. Цього ж паралельно домагався Деркач, який до того ніколи інтересів в сфері медицини не мав. Зате він прямо говорив про інші цілі - відмінити медичну реформу, розпочату Уляною Супрун. Як з'ясувалося пізніше, це не єдина реформа, розпочата за президенства Петра Порошенка, яку намагався дискредитувати Деркач і Шурма-молодший йому в цьому теж допоміг.

Почалося все з того, що в 2019 році, коли влада в країні змінилася, Андрій Деркач знову став «рукопожатним» і почав «допомагати» молодій команді Зеленскього своїми кадрами. Так, у березні 2020 року в.о. голови НАЕК «Енергоатом» став Петро Котін, пов'язаний з Деркачем ще з часу роботи останнього в "Енергоатомі" у 2000-х роках. Як вже згадувалося, в той самий період оглядини «на вищому рівні» почав проходити і Ростислав Шурма.

Незадовго до того, як він став членом наглядової ради «Укроборонпрому» навесні 2021, Деркач посилив свій вплив на енергетичний сектор України і водночас завдав суттєвого удару по реформі корпоративного управління. Для того, щоб ще один його ставленик з "Енергоатому" Герман Галущенко очолив Міністерство енергетики, Юрія Вітренко було вирішено призначити головою НАК "Нафтогаз України" в обхід встановлених процедур та всупереч позиції наглядової ради. Це викликало неабиякий скандал не лише в Україні, а й за її межами. Держсекретар США охарактеризував цю ситуацію не інакше, як "руйнування корпоративного управління".

Протягом 2021 року відбулася ще низка порушень з точки забезпечення незалежного нагляду за роботою державних компаній. Врешті, восени МВФ в оновленому меморандумі про співпрацю почало прямо вимагати, щоб Україна забезпечила на основі прозорих та конкурентних процедур відбору повну функціональність наглядових рад "Укренерго" - до кінця грудня 2021 року, "Нафтогазу" - до кінця січня 2022 року та "Енергоатому" - До кінця травня 2022 року.

І якщо стосовно "Укренерго" ця обіцянка була виконана, то "Нафтогаз" та "Енергоатом" досі залишаються у підвішеному стані. При цьому, як заступник голови Офісу Президента з економіки, Ростислав Шурма мав проконтролювати цю ситуацію. Однак жодних дій для її врегулювання він досі не зробив. Таку бездіяльність у контексті вже згаданої критики з боку США та МВФ важко пояснити простою недбалістю.

Якщо ж подивитися на ситуацію ширше і виходити з тези СБУ, що Деркач працював на Росію з 2016 року, то все складається доволі логічно. Реформа корпоративного управління, так само, як і медична реформа, були серед ключових перетворень, проведення яких вимагали від України західні партнери. Головний бенефіціар її відкату - це Росія, якій на руку будь-який потенційний чинник для охолодження відносин між Україною та Заходом. Деркач же тут був організатором, який смикав за потрібні ниточки, щоб руками інших людей дискредитувати системні перетворення.

До речі, Шурму-молодшого з Деркачем пов'язує інтерес в енергетичній сфері. Після роботи на «Запоріжсталі» Ростислав певний час очолював такий собі інвестиційний фонд «Геліос» (зараз ним керує його родичка Ксенія Шурма), який володів однією з найбільших СЕС в Україні Тоkmak Solar Energy (хоча поговорюють, що ця станція - «спадок» братів Клюєвих).

Деякий час тому з'ясувалося, що вже на посаді замглави ОПУ Шурма почав залазити і в газові схеми. А серед останніх новин - інформація про те, що він разом із іншими «добрими друзями» Деркача з «Енергоатому» хоче «докластися» і до експорту електроенергії в Європу.
Тож виходить, що зараз головним кандидатом в прем'єри України є людина, яку в велику політику привів… агент Кремля. Стверджувати, що Шурма був завербований чи якось інакше співпрацював з росіянами я, звичайно, не можу. Але в умовах війни призначати таку, м'яко кажучи, сумнівну кандидатуру головою уряду - це катастрофа. "
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11.01.2023 17:19 Відповісти
Який сенс платити податки які ніколи не повертаються? Яка б ставка не була більша частина піде на утримання держапарату (зараз 55% ВВП утриманя 285 000 чиновників, 3% на медицину і копійки впорівнянні з чиновниками на армію). Тобто на тупе проїдання і вигодовування номенклатурних кабанчиків з зарплатами по 3 млн. грн. в місяць на державних посадах. А ще вже є Зє-проект післявоєнного "Гігантського крадійництва & розкрадання інвестицій"... Так от "махав я ваші імєніни, подайте капелюх, пальто" і якось вже доживу у внутрішній еміграції, аби тільки оці корумповані ***** не бачити.
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11.01.2023 17:26 Відповісти
Что ,*********,от кормушки пдвшной отрываться ой как не хочется? Вы,мрази,как и ваши папередники,на столбах должны висеть за это пдв.
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11.01.2023 17:33 Відповісти
Та то таке -Львів всьому голова. Одеса -це біндюжники. Європа за Львів. Так сказав слоган з Великого Львову -та то таке.
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11.01.2023 17:44 Відповісти
Начинается новый-старый цирк,чуток снизить ставки второстепенных налогов,но усилить ответственность,а значит увеличить репрессии и права проверяльщиков-взяточников мочить бизнес в обход судебной системы,старые дебильные методы с легко прогнозируемым результатом.
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11.01.2023 20:43 Відповісти
20%пдв+19.5 % подохлдного+військовий збір всього 39,5 відсотка з доходів.....
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11.01.2023 21:11 Відповісти
Пригадується про скрутки на схемах і махінаціях з ПДВ на сотні млн. дол./міс. втрат держбюджету за участю схематозника Любченка про які повідомляв Г. Лерос з трибуни ВР.
Підтримую повне скасування ПДВ в Україні, як додаткового податку на кошти (поряд із завищеними комунальними платежами (а по факту - додатковими податками), за які уже сплачені податки на доходи.
У США відсутній ПДВ, однак не у всіх штатах є податок з продажу біля 10%.
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11.01.2023 23:33 Відповісти
 
 