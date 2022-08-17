УКР
"10-10-10": в ОП розкрили деталі можливої податкової реформи

В Україні обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%.

Про це заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів в інтервʼю Forbes Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми справді обговорюємо модель, яка називається "10–10–10": 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО та 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ та воєнний збір 3%", – розповів він. Проте чиновник наголосив, що остаточного рішення ще немає.

Разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

"Ми не пропонуємо нічого унікального. Наприклад, у США відповідальність за порушення податкового законодавства є чи не найбільшою серед усіх можливих правопорушень. Водночас ми хочемо створити модель, яка дасть змогу Україні бути конкурентною з податкової точки зору, зокрема й для глобального бізнесу", – зазначив він.

За словами Шурми, наразі консенсусу в цьому питанні немає, але він сподівається, що нову податкову модель зможуть ухвалити "протягом найближчих місяців – пів року".

Водночас він зауважив, що в обговоренні податкової реформи виникає питання, що буде з надходженнями до бюджету в найближчий рік. Адже наразі за рахунок власних доходів Україна заледве закриває 30% своїх потреб.

Хоча, вважає він, така модель дасть серйозний імпульс економіці в довгостроковій перспективі, на найближчі роки потрібно мати явні компенсатори. Наприклад, якщо всі без винятку почнуть сумлінно платити податки за зниженими ставками. Шурма зазначив, що в Україні також недостатньо оподатковуються такі речі, як забруднення довкілля або шкідливе споживання, тобто тютюн, алкоголь, нафтопродукти.

Топ коментарі
+28
Шановний пане податковий експерте Владімір! Дозвольте мені висловитися про Ваш допис безвідносно статті, яку ми коментуємо. 3-5% ЄП найчастіше відчутно більше 18% податку на прибуток. Тому що база різна - там прибуток, а там оборот. Привабливість спрощеної системи якраз в її спрощеності, тобто відсутності необхідності вести складний облік, а не в низьких податках.
17.08.2022 22:00
17.08.2022 22:00 Відповісти
+25
А что ОПа по конституции является инициатором налоговых реформ! Серьёзно???
17.08.2022 22:12
17.08.2022 22:12 Відповісти
+20
они убивают малый бизнес и средний класс. чтобы как в рф-ии: либо ты раб, либо хозяин жизни.
17.08.2022 22:02
17.08.2022 22:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
якщо пдв не повертати експортерам, то ніякої корупції з ним не буде. і адмінстрування його давно автоматизоване. Єдине, що програми звітності не безплатні. А безплатна програма податкової спеціально зроблена гімняною, аби жоден платник не ухилився від втрат. Хоча наявність у мене кабельного інтернету - вже трати. та й прінтер з папером щось коштує. Бо інколи потрібні документи на саме паперових носіях.
18.08.2022 11:55
18.08.2022 11:55 Відповісти
