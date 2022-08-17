"10-10-10": в ОП раскрыли детали возможной налоговой реформы

В Украине обсуждается проект налоговой реформы, предусматривающий единую ставку налога на прибыль, доходы физлиц и добавленную стоимость на уровне 10%.

Об этом заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма рассказал в интервью Forbes Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы действительно обсуждаем модель, которая называется "10-10-10": 10% - налог на прибыль, 10% - НДФЛ и 10% - НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%", - рассказал он. Однако чиновник подчеркнул, что окончательного решения еще нет.

Вместе с такими изменениями предусматривается почти полная отмена всех льгот, ужесточение ответственности за нарушение налогового законодательства и доступ Налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

"Мы не предлагаем ничего уникального. Например, в США ответственность за нарушение налогового законодательства является самой большой среди всех возможных правонарушений. В то же время мы хотим создать модель, которая позволит Украине быть конкурентной с налоговой точки зрения, в том числе и для глобального бизнеса", – отметил он.

По словам Шурмы, в настоящее время консенсуса в этом вопросе нет, но он надеется, что новую налоговую модель смогут принять "в течение ближайших месяцев – полгода".

В то же время, он отметил, что в обсуждении налоговой реформы возникает вопрос, что будет с поступлениями в бюджет в ближайший год. Ведь за счет собственных доходов Украина едва закрывает 30% своих потребностей.

Хотя, считает он, такая модель даст серьезный импульс экономике в долгосрочной перспективе, в ближайшие годы нужно иметь явные компенсаторы. К примеру, если все без исключения начнут добросовестно платить налоги по пониженным ставкам. Шурма отметил, что в Украине также недостаточно облагаются налогом такие вещи, как загрязнение окружающей среды или вредное потребление, то есть табак, алкоголь, нефтепродукты.