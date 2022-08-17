РУС
"10-10-10": в ОП раскрыли детали возможной налоговой реформы

налоги,деньги,гривня,налоговый

В Украине обсуждается проект налоговой реформы, предусматривающий единую ставку налога на прибыль, доходы физлиц и добавленную стоимость на уровне 10%.

Об этом заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма рассказал в интервью Forbes Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы действительно обсуждаем модель, которая называется "10-10-10": 10% - налог на прибыль, 10% - НДФЛ и 10% - НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%", - рассказал он. Однако чиновник подчеркнул, что окончательного решения еще нет.

Вместе с такими изменениями предусматривается почти полная отмена всех льгот, ужесточение ответственности за нарушение налогового законодательства и доступ Налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Читайте также: Украина разрабатывает механизм конфискации замороженных российских активов, - ОП

"Мы не предлагаем ничего уникального. Например, в США ответственность за нарушение налогового законодательства является самой большой среди всех возможных правонарушений. В то же время мы хотим создать модель, которая позволит Украине быть конкурентной с налоговой точки зрения, в том числе и для глобального бизнеса", – отметил он.

По словам Шурмы, в настоящее время консенсуса в этом вопросе нет, но он надеется, что новую налоговую модель смогут принять "в течение ближайших месяцев – полгода".

Также читайте: 240 млрд грн на ВСУ, освобождение от налогообложения волонтерской помощи и таможенный безвиз: Рада сегодня приняла 23 решения. СПИСОК

В то же время, он отметил, что в обсуждении налоговой реформы возникает вопрос, что будет с поступлениями в бюджет в ближайший год. Ведь за счет собственных доходов Украина едва закрывает 30% своих потребностей.

Хотя, считает он, такая модель даст серьезный импульс экономике в долгосрочной перспективе, в ближайшие годы нужно иметь явные компенсаторы. К примеру, если все без исключения начнут добросовестно платить налоги по пониженным ставкам. Шурма отметил, что в Украине также недостаточно облагаются налогом такие вещи, как загрязнение окружающей среды или вредное потребление, то есть табак, алкоголь, нефтепродукты.

Автор: 

налоги (3258) реформы (3969) Офис Президента (1828) Шурма Ростислав (55)
Топ комментарии
+28
Шановний пане податковий експерте Владімір! Дозвольте мені висловитися про Ваш допис безвідносно статті, яку ми коментуємо. 3-5% ЄП найчастіше відчутно більше 18% податку на прибуток. Тому що база різна - там прибуток, а там оборот. Привабливість спрощеної системи якраз в її спрощеності, тобто відсутності необхідності вести складний облік, а не в низьких податках.
17.08.2022 22:00 Ответить
+25
А что ОПа по конституции является инициатором налоговых реформ! Серьёзно???
17.08.2022 22:12 Ответить
+20
они убивают малый бизнес и средний класс. чтобы как в рф-ии: либо ты раб, либо хозяин жизни.
17.08.2022 22:02 Ответить
якщо пдв не повертати експортерам, то ніякої корупції з ним не буде. і адмінстрування його давно автоматизоване. Єдине, що програми звітності не безплатні. А безплатна програма податкової спеціально зроблена гімняною, аби жоден платник не ухилився від втрат. Хоча наявність у мене кабельного інтернету - вже трати. та й прінтер з папером щось коштує. Бо інколи потрібні документи на саме паперових носіях.
18.08.2022 11:55 Ответить
