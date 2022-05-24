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Украина разрабатывает механизм конфискации замороженных российских активов, - ОП

шурма

Украина разрабатывает механизм конфискации замороженных российских активов в свою пользу, который позволит за 9-12 месяцев получить результат

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Главная проблема заключается в том, что нет такого суда, который мог бы быстро принять такие решения, дать законные основания для таких действий. Поэтому мы должны разработать новый механизм", - сказал он во время дискуссии  Всемирного экономического форума в Давосе во вторник.

Он пояснил, что ожидается создание международной комиссии, которая будет принимать подобные решения, а также создание специального фонда для таких активов.

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"По нашим текущим оценкам, речь идет о $500 млрд", – отметил Шурма.

Зам.главы ОП добавил, что эти средства будут переданы в вышеупомянутый фонд из США, Великобритании, Швейцарии и ЕС.

Поскольку Россия, развязавшая полномасштабную войну, очевидно, не согласится на такие шаги, также нужно подписать международное соглашение между участниками конфискации замороженных активов. Проект уже существует, отметил заместитель главы ОП.

"Мы будем действовать очень быстро", - подчеркнул Шурма, добавив, что Украина стремится добиться конфискации российских активов в свою пользу за 9-12 месяцев.

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конфискация (599) Шурма Ростислав (51) актив (92)


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Топ комментарии
+6
еще один рыг, выкидыш регионального папаши
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24.05.2022 21:25
+6
вилупок шаурма щось "розробляє", а російський альфа банк і упц мп успішно працюють в Україні, і ніхто їх не закриває.
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24.05.2022 21:27
+5
Головне щоб конфісковані кацапські активи не перейшли в карман якоїсь бородатої бабусі…
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24.05.2022 21:27
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еще один рыг, выкидыш регионального папаши
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24.05.2022 21:25 Ответить
вилупок шаурма щось "розробляє", а російський альфа банк і упц мп успішно працюють в Україні, і ніхто їх не закриває.
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24.05.2022 21:27 Ответить
ЕтодругоЄ.
"Кого з росіян рятує Єрмак від конфіскації / Конфіскація активів росіян і білорусів в Україні"
https://www.youtube.com/watch?v=HwchNVT9bvU
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24.05.2022 21:31 Ответить
Головне щоб конфісковані кацапські активи не перейшли в карман якоїсь бородатої бабусі…
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24.05.2022 21:27 Ответить
Якась нездорова тяга в ОП до шкури невбитого ведведя. Ми вже перемогли?
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24.05.2022 21:33 Ответить
Що заст. завгоспа ригоАнал шаурма може розробляти? В нас міністерства є в країні чи тільки завгосп один?
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24.05.2022 21:35 Ответить
Країною править не Верховна Рада і президент, а вибрані на демократичних виборах 2019 року дерьмак та його ОПа.
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24.05.2022 21:54 Ответить
Якщо через 9 місяців в Бюджеті України не буде + $500 мільярдів , вигнати з роботи і заборонити працювати на державних посадах. За базар треба відповідати. А не переходити в інший кабінет...
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24.05.2022 21:49 Ответить
Гетьманцеву поручить, может хоть от нашего бизнеса отцепится
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24.05.2022 21:49 Ответить
Для того что бы воспользоваться этими ресурсами, в суде нужно доказать, что они получены не законно или в результате какого либо криминала. Интересно, как оп будет доказывать что либо подобное. По другому ни один суд не примет решения в пользу Украины, к сожалению.
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24.05.2022 21:53 Ответить
 
 