Украина разрабатывает механизм конфискации замороженных российских активов, - ОП

Украина разрабатывает механизм конфискации замороженных российских активов в свою пользу, который позволит за 9-12 месяцев получить результат

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Главная проблема заключается в том, что нет такого суда, который мог бы быстро принять такие решения, дать законные основания для таких действий. Поэтому мы должны разработать новый механизм", - сказал он во время дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе во вторник.

Он пояснил, что ожидается создание международной комиссии, которая будет принимать подобные решения, а также создание специального фонда для таких активов.

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"По нашим текущим оценкам, речь идет о $500 млрд", – отметил Шурма.

Зам.главы ОП добавил, что эти средства будут переданы в вышеупомянутый фонд из США, Великобритании, Швейцарии и ЕС.

Поскольку Россия, развязавшая полномасштабную войну, очевидно, не согласится на такие шаги, также нужно подписать международное соглашение между участниками конфискации замороженных активов. Проект уже существует, отметил заместитель главы ОП.

"Мы будем действовать очень быстро", - подчеркнул Шурма, добавив, что Украина стремится добиться конфискации российских активов в свою пользу за 9-12 месяцев.

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