УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8731 відвідувач онлайн
Новини
1 286 12

Україна розробляє механізм конфіскації заморожених російських активів, - ОП

шурма

Україна розробляє механізм конфіскації заморожених російських активів на свою користь, який дозволить за 9-12 місяців отримати результат,

Як інформує Цензор.НЕТ, із полианням на Інтерфакс-Україна про повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Головна проблема полягає в тому, що немає такого суду, який би міг швидко ухвалити такі рішення, дати законні підстави для таких дій. Тому ми маємо розробити новий механізм", – сказав він під час дискусії у Давосі Світового економічного форуму у вівторок.

Він пояснив, що очікується створення міжнародної комісії, яка ухвалюватиме такі рішення, а також створення спеціального фонду для таких активів.

Читайте також: Австрія заморозила 250 млн євро російських олігархів

"За нашими поточними оцінками, йдеться про $500 млрд", – зазначив Шурма.

Заступник голови ОП додав, що ці кошти будуть передані до вищезазначеного фонду зі США, Великої Британії, Швейцарії та ЄС.

Оскільки Росія, що розв'язала повномасштабну війну, очевидно, не дасть згоди на такі кроки, також потрібно підписати міжнародну угоду між учасниками конфіскації заморожених активів. Проєкт такого вже існує, зазначив заступник голови ОП.

"Ми будемо діяти дуже швидко", - наголосив Шурма, додавши, що Україна має на меті домогтися конфіскації російських активів на свою користь за 9-12 місяців.

Також читайте: Литва, Латвія, Естонія та Словаччина закликають віддати російські активи на відновлення України, - Reuters

Автор: 

конфіскація (849) Шурма Ростислав (132) актив (238)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
еще один рыг, выкидыш регионального папаши
показати весь коментар
24.05.2022 21:25
+6
вилупок шаурма щось "розробляє", а російський альфа банк і упц мп успішно працюють в Україні, і ніхто їх не закриває.
показати весь коментар
24.05.2022 21:27
+5
Головне щоб конфісковані кацапські активи не перейшли в карман якоїсь бородатої бабусі…
показати весь коментар
24.05.2022 21:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
еще один рыг, выкидыш регионального папаши
показати весь коментар
24.05.2022 21:25 Відповісти
вилупок шаурма щось "розробляє", а російський альфа банк і упц мп успішно працюють в Україні, і ніхто їх не закриває.
показати весь коментар
24.05.2022 21:27 Відповісти
ЕтодругоЄ.
"Кого з росіян рятує Єрмак від конфіскації / Конфіскація активів росіян і білорусів в Україні"
https://www.youtube.com/watch?v=HwchNVT9bvU
показати весь коментар
24.05.2022 21:31 Відповісти
Головне щоб конфісковані кацапські активи не перейшли в карман якоїсь бородатої бабусі…
показати весь коментар
24.05.2022 21:27 Відповісти
Якась нездорова тяга в ОП до шкури невбитого ведведя. Ми вже перемогли?
показати весь коментар
24.05.2022 21:33 Відповісти
Що заст. завгоспа ригоАнал шаурма може розробляти? В нас міністерства є в країні чи тільки завгосп один?
показати весь коментар
24.05.2022 21:35 Відповісти
Країною править не Верховна Рада і президент, а вибрані на демократичних виборах 2019 року дерьмак та його ОПа.
показати весь коментар
24.05.2022 21:54 Відповісти
Якщо через 9 місяців в Бюджеті України не буде + $500 мільярдів , вигнати з роботи і заборонити працювати на державних посадах. За базар треба відповідати. А не переходити в інший кабінет...
показати весь коментар
24.05.2022 21:49 Відповісти
Гетьманцеву поручить, может хоть от нашего бизнеса отцепится
показати весь коментар
24.05.2022 21:49 Відповісти
Для того что бы воспользоваться этими ресурсами, в суде нужно доказать, что они получены не законно или в результате какого либо криминала. Интересно, как оп будет доказывать что либо подобное. По другому ни один суд не примет решения в пользу Украины, к сожалению.
показати весь коментар
24.05.2022 21:53 Відповісти
 
 