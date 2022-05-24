Україна розробляє механізм конфіскації заморожених російських активів, - ОП

Україна розробляє механізм конфіскації заморожених російських активів на свою користь, який дозволить за 9-12 місяців отримати результат,

Як інформує Цензор.НЕТ, із полианням на Інтерфакс-Україна про повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Головна проблема полягає в тому, що немає такого суду, який би міг швидко ухвалити такі рішення, дати законні підстави для таких дій. Тому ми маємо розробити новий механізм", – сказав він під час дискусії у Давосі Світового економічного форуму у вівторок.

Він пояснив, що очікується створення міжнародної комісії, яка ухвалюватиме такі рішення, а також створення спеціального фонду для таких активів.

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"За нашими поточними оцінками, йдеться про $500 млрд", – зазначив Шурма.

Заступник голови ОП додав, що ці кошти будуть передані до вищезазначеного фонду зі США, Великої Британії, Швейцарії та ЄС.

Оскільки Росія, що розв'язала повномасштабну війну, очевидно, не дасть згоди на такі кроки, також потрібно підписати міжнародну угоду між учасниками конфіскації заморожених активів. Проєкт такого вже існує, зазначив заступник голови ОП.

"Ми будемо діяти дуже швидко", - наголосив Шурма, додавши, що Україна має на меті домогтися конфіскації російських активів на свою користь за 9-12 місяців.

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