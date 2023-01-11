Суровикина сняли с должности командующего Объединенной группировкой войск и назначили Герасимова
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Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.
Как отмечается, Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем. Суровикин пробыл в должности командующего всего три месяца.
Также заместителем Герасимова назначены главком Сухопутных войск Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.
Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск, заявили в Минобороны.
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