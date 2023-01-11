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армия РФ (15366) Суровикин Сергей (34) Герасимов Валерий (37)

Суровикина сняли с должности командующего Объединенной группировкой войск и назначили Герасимова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

герасимов,валерій

Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отмечается, Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем. Суровикин пробыл в должности командующего всего три месяца.

Также заместителем Герасимова назначены главком Сухопутных войск Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск, заявили в Минобороны.

Читайте также: Суровикин наладил командование, но армия РФ все еще воюет массой, а это не сработает, - Буданов
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Топ комментарии
+69
Поміняли дауна на олігофрена
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11.01.2023 17:58
+55
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11.01.2023 18:22
+50
Усьо, здувся хєнєрал армагедон
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11.01.2023 17:57
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Яке умнее? Такий же дибіл. Щей паркетний. Він уже тікав з України з осколком в нозі.
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11.01.2023 18:54 Ответить
ты идиот..
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11.01.2023 20:49 Ответить
Дуже гарно ця ситуація описана у Леоніда Глібова в "Музиках":

- Ось цитьте-бо! - Мартин гукає.-

Почин невдатний іноді буває!

Тривайте, братчики, не так ми сидимо,-

От зараз я попорядкую…

- Щось та не так - і я вже чую,-

Озвавсь Осел.- Ні, мабуть, не втнемо

А Малпенко йому: - Та ну-бо,- каже,- годі!

Не знаєш ти: музиці грать -

Не горобців полохать в огороді…

Послухайте, кому і де сідать:

Ведмедику - під липою старою,

А Цапу треба під вербу,

Ослові - на горбу,

Я примощусь під бузиною.

Заграли знов - ще гірш нема ладу.

Якраз на ту біду

І Соловей тут опинився,-

Вони до його: - Ну, мастак,

Ти здорово співать навчився,

Кажи по правді, що і як?

- А що ж,- він каже,- вибачайте,

Ні те, ні се,

Хоч десять раз пересідайте,

Немає хисту - от і все.
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11.01.2023 18:46 Ответить
От і тут - поміняли Осла на Цапа,а результат залишиться таким же
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11.01.2023 18:47 Ответить
Судя по петлицам на мундире - два лесника
Короче, все кацапы идут в лес.....
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11.01.2023 18:47 Ответить
Жопа зажила у Муму?
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11.01.2023 18:47 Ответить
А що так? Так швидко? Це вже четвертий. Цеж той дибіл що весною приїжджав в окупований тоді Ізюм і отримав легке осколочне поранення в ногу, після чого швидко утік.
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11.01.2023 18:52 Ответить
Круговорот го*на в природе
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11.01.2023 18:53 Ответить
Что ни удар, то в штангу! "Точка невозврата" Россией пройдена, наблюдаем дыхание Чейн-Стокса, за ним следуют потеря сознания, конвульсии и смерть. Да будет так!
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11.01.2023 19:06 Ответить
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11.01.2023 19:23 Ответить
хіба до сих пір не було моря крові?
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11.01.2023 20:53 Ответить
Цікаво де тепер ті браві орки , які обізвали Герасімова - підєром . .
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11.01.2023 19:29 Ответить
Грвждане, Єнта цирк
Пиріжка за 2 місяця з'їли.
Але ж саме він, тікаючи з Херсона, спиZZдив єнота.
А це, на хвильку, найбільша ПАБЕДА за останні півроку.
Чому, чому, нас залишають луДшие?
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11.01.2023 19:29 Ответить
Парадокс, це чмо лисе проіпало сотні ракет на мільярди баксів, а його всього лиш понизили до зама... Зіс іс раша
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11.01.2023 19:33 Ответить
переживаешь за суровикина как за родного?
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11.01.2023 20:52 Ответить
Не шмогла
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11.01.2023 19:41 Ответить
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11.01.2023 19:42 Ответить
Ой! А Вєросукін же всєх хахлов практіческі пабеділ вродє? Опять боярє ордєна делят
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11.01.2023 19:43 Ответить
аліса-Мєлафон
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11.01.2023 19:46 Ответить
загалом оцей гєрасімов за минулі 10 місяців уже 4 заяви написав про відставку й найбільша його мрія - відставитися )))

путін його живим не хоче відпускати, тільки через розстріл - мовляв, не важливо, хто це зробить, навіть краще, якщо ЗСУ, тоді гєрасімова канонізують
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11.01.2023 20:11 Ответить
Ну какой из этого суросцыкина енарал? Вот Герасим и его муму совсем другое дело. У Герасима в жопе осколок 12 килограм, он лично показывал и хвастался перед всем генштабом. Как медалью от ВСУ. А в замы Герасим возьмет такого-же медалиста, Митьку Рогожкина, тоже с осколком в жопе.
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11.01.2023 20:22 Ответить
Хай кладуть Кіркорова такий самий вояка ще і на питання журналістів буде зразу посилати
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11.01.2023 20:23 Ответить
Сколько трусы не меняй, жопа при этом не меняется.
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11.01.2023 20:27 Ответить
тупой и еще тупее
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11.01.2023 20:53 Ответить
Русской и еще русскее.
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11.01.2023 22:13 Ответить
У кремлівському борделі почали з ентузиазмом переставляти ліжка.
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11.01.2023 21:37 Ответить
Ходять чутки, що герасим готує арешт кухаря.
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11.01.2023 21:54 Ответить
Для цього муму мав би бути в кгб чи як воно там зараз називається.
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11.01.2023 22:06 Ответить
Більше схоже на гру "віллі-шпіллі".
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12.01.2023 03:02 Ответить
от перестановки ********* кпд не меняется!
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11.01.2023 21:59 Ответить
😁
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11.01.2023 22:27 Ответить
Если к одному полудурку добавить ещё одного полудурка, это не значит что получится 1 нормалний человек - будет два полудурка!...
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12.01.2023 00:13 Ответить
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