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армія РФ (13478) Суровікін Сергій (47) Герасимов Валерій (41)

Суровікіна зняли з посади командувача Об’єднаного угруповання військ і призначили Герасимова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

герасимов,валерій

Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об’єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Мінобороги РФ.

Як зазначається Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником. Суровікін пробув на посаді командувача лише три місяці.

Також заступником Герасимова призначені головком Сухопутних військ Олег Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.

Також читайте: Суровікін налагодив командування, але армія РФ все ще воює масою, а це не спрацює, - Буданов

Підвищення рівня керівництва спецоперацією пов'язане з розширенням масштабу завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії видів і родів військ, заявили в Міноборони.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+69
Поміняли дауна на олігофрена
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11.01.2023 17:58
+55
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11.01.2023 18:22
+50
Усьо, здувся хєнєрал армагедон
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11.01.2023 17:57
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Яке умнее? Такий же дибіл. Щей паркетний. Він уже тікав з України з осколком в нозі.
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11.01.2023 18:54 Відповісти
ты идиот..
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11.01.2023 20:49 Відповісти
Дуже гарно ця ситуація описана у Леоніда Глібова в "Музиках":

- Ось цитьте-бо! - Мартин гукає.-

Почин невдатний іноді буває!

Тривайте, братчики, не так ми сидимо,-

От зараз я попорядкую…

- Щось та не так - і я вже чую,-

Озвавсь Осел.- Ні, мабуть, не втнемо

А Малпенко йому: - Та ну-бо,- каже,- годі!

Не знаєш ти: музиці грать -

Не горобців полохать в огороді…

Послухайте, кому і де сідать:

Ведмедику - під липою старою,

А Цапу треба під вербу,

Ослові - на горбу,

Я примощусь під бузиною.

Заграли знов - ще гірш нема ладу.

Якраз на ту біду

І Соловей тут опинився,-

Вони до його: - Ну, мастак,

Ти здорово співать навчився,

Кажи по правді, що і як?

- А що ж,- він каже,- вибачайте,

Ні те, ні се,

Хоч десять раз пересідайте,

Немає хисту - от і все.
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11.01.2023 18:46 Відповісти
От і тут - поміняли Осла на Цапа,а результат залишиться таким же
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11.01.2023 18:47 Відповісти
Судя по петлицам на мундире - два лесника
Короче, все кацапы идут в лес.....
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11.01.2023 18:47 Відповісти
Жопа зажила у Муму?
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11.01.2023 18:47 Відповісти
А що так? Так швидко? Це вже четвертий. Цеж той дибіл що весною приїжджав в окупований тоді Ізюм і отримав легке осколочне поранення в ногу, після чого швидко утік.
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11.01.2023 18:52 Відповісти
Круговорот го*на в природе
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11.01.2023 18:53 Відповісти
Что ни удар, то в штангу! "Точка невозврата" Россией пройдена, наблюдаем дыхание Чейн-Стокса, за ним следуют потеря сознания, конвульсии и смерть. Да будет так!
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11.01.2023 19:06 Відповісти
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11.01.2023 19:23 Відповісти
хіба до сих пір не було моря крові?
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11.01.2023 20:53 Відповісти
Цікаво де тепер ті браві орки , які обізвали Герасімова - підєром . .
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11.01.2023 19:29 Відповісти
Грвждане, Єнта цирк
Пиріжка за 2 місяця з'їли.
Але ж саме він, тікаючи з Херсона, спиZZдив єнота.
А це, на хвильку, найбільша ПАБЕДА за останні півроку.
Чому, чому, нас залишають луДшие?
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11.01.2023 19:29 Відповісти
Парадокс, це чмо лисе проіпало сотні ракет на мільярди баксів, а його всього лиш понизили до зама... Зіс іс раша
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11.01.2023 19:33 Відповісти
переживаешь за суровикина как за родного?
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11.01.2023 20:52 Відповісти
Не шмогла
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11.01.2023 19:41 Відповісти
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11.01.2023 19:42 Відповісти
Ой! А Вєросукін же всєх хахлов практіческі пабеділ вродє? Опять боярє ордєна делят
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11.01.2023 19:43 Відповісти
аліса-Мєлафон
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11.01.2023 19:46 Відповісти
загалом оцей гєрасімов за минулі 10 місяців уже 4 заяви написав про відставку й найбільша його мрія - відставитися )))

путін його живим не хоче відпускати, тільки через розстріл - мовляв, не важливо, хто це зробить, навіть краще, якщо ЗСУ, тоді гєрасімова канонізують
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11.01.2023 20:11 Відповісти
Ну какой из этого суросцыкина енарал? Вот Герасим и его муму совсем другое дело. У Герасима в жопе осколок 12 килограм, он лично показывал и хвастался перед всем генштабом. Как медалью от ВСУ. А в замы Герасим возьмет такого-же медалиста, Митьку Рогожкина, тоже с осколком в жопе.
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11.01.2023 20:22 Відповісти
Хай кладуть Кіркорова такий самий вояка ще і на питання журналістів буде зразу посилати
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11.01.2023 20:23 Відповісти
Сколько трусы не меняй, жопа при этом не меняется.
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11.01.2023 20:27 Відповісти
тупой и еще тупее
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11.01.2023 20:53 Відповісти
Русской и еще русскее.
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11.01.2023 22:13 Відповісти
У кремлівському борделі почали з ентузиазмом переставляти ліжка.
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11.01.2023 21:37 Відповісти
Ходять чутки, що герасим готує арешт кухаря.
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11.01.2023 21:54 Відповісти
Для цього муму мав би бути в кгб чи як воно там зараз називається.
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11.01.2023 22:06 Відповісти
Більше схоже на гру "віллі-шпіллі".
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12.01.2023 03:02 Відповісти
от перестановки ********* кпд не меняется!
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11.01.2023 21:59 Відповісти
😁
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11.01.2023 22:27 Відповісти
Если к одному полудурку добавить ещё одного полудурка, это не значит что получится 1 нормалний человек - будет два полудурка!...
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12.01.2023 00:13 Відповісти
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