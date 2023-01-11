Суровікіна зняли з посади командувача Об’єднаного угруповання військ і призначили Герасимова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об’єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Мінобороги РФ.
Як зазначається Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником. Суровікін пробув на посаді командувача лише три місяці.
Також заступником Герасимова призначені головком Сухопутних військ Олег Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.
Підвищення рівня керівництва спецоперацією пов'язане з розширенням масштабу завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії видів і родів військ, заявили в Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
- Ось цитьте-бо! - Мартин гукає.-
Почин невдатний іноді буває!
Тривайте, братчики, не так ми сидимо,-
От зараз я попорядкую…
- Щось та не так - і я вже чую,-
Озвавсь Осел.- Ні, мабуть, не втнемо
А Малпенко йому: - Та ну-бо,- каже,- годі!
Не знаєш ти: музиці грать -
Не горобців полохать в огороді…
Послухайте, кому і де сідать:
Ведмедику - під липою старою,
А Цапу треба під вербу,
Ослові - на горбу,
Я примощусь під бузиною.
Заграли знов - ще гірш нема ладу.
Якраз на ту біду
І Соловей тут опинився,-
Вони до його: - Ну, мастак,
Ти здорово співать навчився,
Кажи по правді, що і як?
- А що ж,- він каже,- вибачайте,
Ні те, ні се,
Хоч десять раз пересідайте,
Немає хисту - от і все.
Короче, все кацапы идут в лес.....
Пиріжка за 2 місяця з'їли.
Але ж саме він, тікаючи з Херсона, спиZZдив єнота.
А це, на хвильку, найбільша ПАБЕДА за останні півроку.
Чому, чому, нас залишають луДшие?
путін його живим не хоче відпускати, тільки через розстріл - мовляв, не важливо, хто це зробить, навіть краще, якщо ЗСУ, тоді гєрасімова канонізують