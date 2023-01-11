Кулеба призвал Берлин ускорить принятие решения по танкам

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Германия впоследствии примет решение передать Украине основные боевые танки, а пока просит ускорить принятие решения и разрешить это другим странам, готовым передавать свои танки немецкого производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом глава украинской дипломатии заявил в интервью программе Tagesschau немецкого телеканала ARD.

"Мы хотим честного подхода к танковому вопросу, без промедлений. Как мы узнали за последние десять месяцев, это произойдет в любом случае – это только вопрос времени. Зачем мучить себя, нас и всех, а не просто, не мешкая, принять решение, которым можно гордиться?" - спросил министр.

По мнению Кулебы, если у Германии и есть сейчас какое-то обоснование не поставлять Украине боевые танки, то она все равно сделает это в какой-то момент в будущем. Так было с самоходными гаубицами, с противовоздушной системой IRIS-T и недавно с БМП Marder, а также системой ПВО Patriot, напомнил он. И возразил, что новое решение может привести к обострению, ведь именно Россия обостряет ситуацию, когда захочет.

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"Это всегда одна и та же схема: сначала они говорят "нет", потом энергично защищают свое решение, чтобы наконец сказать "да". Мы все еще пытаемся понять, почему немецкое правительство делает это с самим собой", - отметил министр.

Глава украинского МИД признал, что такая модель поведения – бездействовать единолично – существует не только в Германии, но и в некоторых других странах.

"Но каждый день принятия решений в Берлине или других столицах также означает, что кто-то погибает на фронте из-за нехватки артиллерии или танков. Это значит, что российские наемники "Вагнера" продолжат наступление и смогут захватить наши окопы… То, что является днем дебатов в Берлине, есть также днём страха, страданий, боли, а кое-где и смерти для украинских гражданских и военных", - упрекнул он.

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Кулеба также призвал немецкое правительство дать "добро" другим странам на передачу техники немецкого производства Украине, если решение о передаче своей пока не принято.

"Мы полагаемся на Германию, поскольку Германия является одной из немногих стран, которая действительно имеет возможность выполнить поставленные задачи. И после всех дискуссий о поставках немецкого оружия, основные боевые танки остались последним (вопросом. – Ред.). Во всех других вопросах есть движение и прогресс. И мы понимаем: если вы, как правительство, не можете сами принять это последнее важное решение, то, по крайней мере, дайте зеленый свет странам, которые имеют ваши танки и готовы предоставить нам эти танки. Но для этого им нужно ваше разрешение", - сказал Кулеба.

В то же время министр подчеркнул, что Германия уже предоставила Украине очень необходимое оружие. Это, добавил он, не только помогло украинцам, но и укрепило международный авторитет самой Германии.

Глава украинского МИД подчеркнул, что война не коснется Германии в том случае, если она предоставит Украине необходимую поддержку для победы над Россией на украинской территории.

"Чем дольше продолжается этот конфликт, тем выше затраты. Для нас по-своему, а для Германии по-другому. Поэтому все должны быть заинтересованы в скорой победе Украины", - подытожил Кулеба.

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