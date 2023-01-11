Зеленский о предоставлении танков Украине: Ждем объединенного решения. Одно государство не сможет нам помочь
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Украина ожидает объединенного решения нескольких стран по поставке танков.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня мы обсуждали тематику танков, и есть положительные сигналы и решения. Мы ждем объединенного решения. Одно государство не сможет нам помочь", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Польши и Литвы.
"Мы боремся с тысячами танков РФ. Вижу положительное решение польских коллег. Сегодня мы ждем еще одного положительного сигнала о поставках танков западного образца. Но все это - объединенная работа всех государств", - сказал он.
Топ комментарии
+8 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий11.01.2023 22:34
+5 Aleksiey Ykropovich
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+5 Anti Ihalainen
показать весь комментарий11.01.2023 21:12
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Пожалуйста, подождите...
проте ***** не хоче...
Іронія у тому що той "янєлох" котрий розповідав Українцям що дороги "важливійше " за Армію зараз клянчить зброю по світу а телеЛохоТрон робить з нього "вялікого, найлуччшєго прязідєнта" й багато хто починає вірити що він й справді "найлучшій прєзідєнт-янєлох" .
про зброю мовчимо
мені хтось пояснить пріоретети цієї ************** шобди чи ні???
у них є війна чи ні
розумію що у нас нікуя нема, але де те що держава могла б дати воїнам
де внутрішні держзамовлення???
чому, млять стан а не війна???
чому воїни отримують обмороження а керівний склад держави шикує в комфорті та розкоші???
все, **** не на часі...
а підраховувати скільки скиздять на відбудові, на часі???
воїнам замерзати живцем, на часі
по Києву на крутих позашляховиках їздити на часі???
і нікуя не робити та чекати допомоги на часі
карати своє воровате оточення, нікуя не на часі...
гниди та чмошники на чолі з найвпливовішим президентом
Порох міг би збільшити чи пришвидшити західну допомогу ЗСУ і Україні, але Зе вважає, що нехай краще загине тисяча-друга наших воїнів, нехай зайвий місяць усі поживуть без світла -
тільки би Порох не забрав у нього кілька відсотків рейтингу.😡