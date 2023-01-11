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Зеленский о предоставлении танков Украине: Ждем объединенного решения. Одно государство не сможет нам помочь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,leopard

Украина ожидает объединенного решения нескольких стран по поставке танков.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы обсуждали тематику танков, и есть положительные сигналы и решения. Мы ждем объединенного решения. Одно государство не сможет нам помочь", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Польши и Литвы.

"Мы боремся с тысячами танков РФ. Вижу положительное решение польских коллег. Сегодня мы ждем еще одного положительного сигнала о поставках танков западного образца. Но все это - объединенная работа всех государств", - сказал он.

Читайте также: Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard, - Дуда (обновлено)
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Топ комментарии
+8
ні вдягнути, ні обігріти держава воїнів не може
про зброю мовчимо
мені хтось пояснить пріоретети цієї ************** шобди чи ні???
у них є війна чи ні
розумію що у нас нікуя нема, але де те що держава могла б дати воїнам
де внутрішні держзамовлення???
чому, млять стан а не війна???
чому воїни отримують обмороження а керівний склад держави шикує в комфорті та розкоші???
все, **** не на часі...
а підраховувати скільки скиздять на відбудові, на часі???
воїнам замерзати живцем, на часі
по Києву на крутих позашляховиках їздити на часі???
і нікуя не робити та чекати допомоги на часі
карати своє воровате оточення, нікуя не на часі...
гниди та чмошники на чолі з найвпливовішим президентом
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11.01.2023 22:34
+5
Дякувати союзникам!
Іронія у тому що той "янєлох" котрий розповідав Українцям що дороги "важливійше " за Армію зараз клянчить зброю по світу а телеЛохоТрон робить з нього "вялікого, найлуччшєго прязідєнта" й багато хто починає вірити що він й справді "найлучшій прєзідєнт-янєлох" .
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11.01.2023 19:37
+5
никто из адекватных украинцев в этот бред что зеленский полководец - а не предатель перекрасившийся - не верит
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11.01.2023 21:12
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нє курва саме 1 єдина країна й може нам допомогти

проте ***** не хоче...
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11.01.2023 17:32 Ответить
Допоможе, але на все свій час.
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11.01.2023 19:37 Ответить
вам кацапским ботам и хаймарса хватит с головой ..
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11.01.2023 21:09 Ответить
То він про *******?
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11.01.2023 17:38 Ответить
Дякувати союзникам!
Іронія у тому що той "янєлох" котрий розповідав Українцям що дороги "важливійше " за Армію зараз клянчить зброю по світу а телеЛохоТрон робить з нього "вялікого, найлуччшєго прязідєнта" й багато хто починає вірити що він й справді "найлучшій прєзідєнт-янєлох" .
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11.01.2023 19:37 Ответить
никто из адекватных украинцев в этот бред что зеленский полководец - а не предатель перекрасившийся - не верит
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11.01.2023 21:12 Ответить
То виходить що неадекватів трохи є..... нажаль.
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12.01.2023 10:29 Ответить
ні вдягнути, ні обігріти держава воїнів не може
про зброю мовчимо
мені хтось пояснить пріоретети цієї ************** шобди чи ні???
у них є війна чи ні
розумію що у нас нікуя нема, але де те що держава могла б дати воїнам
де внутрішні держзамовлення???
чому, млять стан а не війна???
чому воїни отримують обмороження а керівний склад держави шикує в комфорті та розкоші???
все, **** не на часі...
а підраховувати скільки скиздять на відбудові, на часі???
воїнам замерзати живцем, на часі
по Києву на крутих позашляховиках їздити на часі???
і нікуя не робити та чекати допомоги на часі
карати своє воровате оточення, нікуя не на часі...
гниди та чмошники на чолі з найвпливовішим президентом
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11.01.2023 22:34 Ответить
От телепень!!! Молись на ту одну країну, бо то буде тільки початок. Обєднаного рішення ти не дочекаєшся...
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11.01.2023 23:32 Ответить
Знаю - ЛЮДИ НЕ МІНЯЮТЬСЯ
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12.01.2023 01:13 Ответить
Чого можна очікувати від наркозалежноі особи ?😕
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12.01.2023 07:38 Ответить
Зеленський не пускає Порошенка в ПАРЄ.

Порох міг би збільшити чи пришвидшити західну допомогу ЗСУ і Україні, але Зе вважає, що нехай краще загине тисяча-друга наших воїнів, нехай зайвий місяць усі поживуть без світла -
тільки би Порох не забрав у нього кілька відсотків рейтингу.😡
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12.01.2023 07:27 Ответить
Янєлох дуже "ранімий" та "злопамятний".
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12.01.2023 10:31 Ответить
 
 