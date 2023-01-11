Зеленский о предоставлении танков Украине: Ждем объединенного решения. Одно государство не сможет нам помочь

Украина ожидает объединенного решения нескольких стран по поставке танков.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы обсуждали тематику танков, и есть положительные сигналы и решения. Мы ждем объединенного решения. Одно государство не сможет нам помочь", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Польши и Литвы.

"Мы боремся с тысячами танков РФ. Вижу положительное решение польских коллег. Сегодня мы ждем еще одного положительного сигнала о поставках танков западного образца. Но все это - объединенная работа всех государств", - сказал он.

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