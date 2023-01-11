Британия решила предоставить свои танки Украине, - FT
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, которую цитирует спикер правительства.
Спикер сообщил журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "поработать с партнерами" в течение следующих недель, чтобы продвинуться "далее и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков".
"Мы ускоряем нашу поддержку Украины, предоставляя военные технологии следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить правила игры".
Издание предполагает, что речь идет о танках Challenger 2, которыми вооружена британская армия.
По мнению FT, это будет первый случай, когда западная страна предоставит Украине современные танки для тяжелых боев.
Напомним, 11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Киев получит от Варшавы "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции.
10 января председатель Комитета по вопросам обороны британской Палаты общин Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания должна "обязательно" поставлять украинским военным свои танки.
Пожалуйста, подождите...
Стугни, нептуни, дельта і так далі це все теж за Петі.
Дивись нам Польща та ЄС хотіли дати авіацію ще на початку війни, але через Зеленського і Єрмака через те що у них був конфлікт з Байденом все це зарубали. Який конфлікт? Пам'ять людиноподібної худоби це вона. Так ось конфлікт у вигляді кримінального провадження яке відкрив Зе проти сина Байдена і самого Байдена.
Як наслідок Байден на нас поклав великий та товстий...
1 Да ИМЕННО ПОРОШЕНКО СОЗДАЛ НЫНЕШНИЕ ВСУ - ПОРОШЕНКО мобилизовал 7 "хвиль" бойцов по 500,000 каждая и сумел дать боевую подготовку таким путём около 3 миллионов бойцов.
2 Да именно Порошенко вместе с Турчиновым направили крупные бюджеты НА АРМИЮ И НА РАЗРАБОТКУ РАКЕТ - ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫЕ ЗА ГОДЫ УКРАИНСКОЙ НЕЗАЛЕЖНОСТИ !
3 Именно при Порошенко были выпущенны те Стугны, Корсары, Нептуны и другое вооружение которое ЗАЩИТИЛО УКРАИНУ В ПЕРВЫЕ 90 ДНЕЙ ВОЙНЫ.
А Зеля...
1 ЗЕЛЕНСКИЙ УМЕНЬШАЛ АРМИЮ - ОФФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О НЕНУЖНОСТИ БОЛЬШОЙ АРМИИ И ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УВОЛЕННЫХ ОФИЦЕРОВ
2 ЗЕЛЕНСКИЙ ОСТАНОВИЛ ВСЁ , АБСОЛЮТНО ВСЁ ПРОИЗВОДСТВО СТУГН, НЕПТУНОВ, ВИЛЬХА, БОГДАНА И ВСЕГО ВООРУЮЕНИЯ
3 Зеленский ПРОСТО НЕ ВЫПОЛНЯЛ 3 ГОДА ВОЕННЫЕ ЗАКУПКИ, ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЛСЯ И ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРОСТО НЕ БЫЛО ВОЕННОГО БЮДЖЕТА.
Так що обидва ті ще ....
Ось тільки Зе не вважав кацапську армію непереможною...
Зеленский ПРОСТО НЕ ВЫПОЛНЯЛ 3 ГОДА ВОЕННЫЕ ЗАКУПКИ, ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЛСЯ И ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРОСТО НЕ БЫЛО ВОЕННОГО БЮДЖЕТА.
Зеленский ПРОСТО ЗАКРЫЛ ХАРЬКОВСКИЙ БРОНЕТАНКОВЫЙ ЗАВОД.
ДАЖЕ НЕ ПЕРЕДАВАЛ ГОТОВЫЕ ТАНКИ В АРМИЮ - ЦЕНЗОР ПУБЛИКОВАЛ КАК ДЕСЯТКИ НОВЫХ, ВЫПУЩЕННЫХ, ТАНКОВ И БРОНЕТРАНСПОРТЁРОВ РЖАВЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ УЖЕ ЗАКРЫТЫХ ЗАВОДОВ
Німеччина не хоче поставляти танки бо там Шольц проросійський ось і все
Британія не така проросійська як Німеччина
Стосовно Німеччини , я впевнений на 99, 9 % - пройде небагато часу і вона буде головним постачальником танків в Україну ..
І Ф 16 в нас будуть , і багато чого іншого .. Жаль тільки що - не так швидко як нам хотілося б .
Что ответил тогда Байден?рой окопы.. Зеля...
Путлер нападет...
А Зе в ответ... войны не будет..будут шашлыки на 9 мая...
«Челленджер 2» є одним з найбільш важкоброньованим серед західних танків: і башта, і його корпус прикриті бронею «Чобгем» другого покоління під кодовою назвою «Дорчестер», всі відомості про яку досі засекречені.
Дуда говорив про танкову роту. У нас 247 Leopard 2, у тому числі 232 у чотирьох батальйонах по 58 у кожному, тому ми можемо поставити до України до 15 танків. Ми викопали 250 Abrams і ще 116. Плюс 180 корейських K2. Загалом нових танків вистачає на 9 батальйонів, які зараз мають танки Т-72 і «Хард». Тож ще близько 500 Т-72 і «Тард» можуть бути поставлені в Україну найближчими місяцями.
Зафіксовано випадок, коли під час боїв один з «Челенджерів» отримав 15 влучень з протитанкових гранатометів без пробиття броні
26 березня 2003 року «Челленджер» взяли участь у танковому бою, коли колона іракських танків спробувала атакувати британські позиції. Під час бою було знищено 15 іракських Т-55, британці втрат не понесли.