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Велика Британія (3668) танк (1655) Україна (5204)

Британія вирішила надати свої танки Україні, - FT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

challenger

Уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Financial Times,  яке цитує речника уряду.

Речник повідомив журналістам, що прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса "попрацювати з партнерами" протягом наступних тижнів, щоб просунутися "далі і пришвидшитись з підтримкою України, включаючи надання танків".

 "Ми прискорюємо нашу підтримку України, надаючи військові технології наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри".

Видання припускає, що йдеться про танки Challenger 2, якими озброєна британська армія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про надання танків Україні: Чекаємо на об’єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти

На думку FT, це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні танки для ведення важких боїв.

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

10 січня голова Комітету з питань оборони британської Палати громад Тобіас Еллвуд заявив, що Велика Британія повинна "обов'язково" постачати українським військовим свої танки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
Чоловік трохи захворів на зелений понос. Буває....
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11.01.2023 18:09
+35
Бритам-черговий респект...
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11.01.2023 17:35
+29
Джавеліни були поставлені ще за Петі. Байрактари купили за Петі і домовились про завод.

Стугни, нептуни, дельта і так далі це все теж за Петі.
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11.01.2023 18:01
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11.01.2023 17:34 Відповісти
У А5 захист краще
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11.01.2023 17:56 Відповісти
У А7+ захист кращий.
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11.01.2023 19:28 Відповісти
СЛАВА СЛАВА БРИТАНИИ таНАШОМУ ПРЕЗИДЕНТУ !
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11.01.2023 17:34 Відповісти
В Британії вроді ж монархія, президента нема...
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11.01.2023 17:35 Відповісти
Чоловік трохи захворів на зелений понос. Буває....
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11.01.2023 18:09 Відповісти
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11.01.2023 18:19 Відповісти
А яким боком цей нарік до Британії? Ось такі відосіки - ось його - https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI
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11.01.2023 17:40 Відповісти
А що їх пеця просив за танки. Йому взагалі нічого не давали коли був президентом.
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11.01.2023 17:54 Відповісти
Джавеліни були поставлені ще за Петі. Байрактари купили за Петі і домовились про завод.

Стугни, нептуни, дельта і так далі це все теж за Петі.
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11.01.2023 18:01 Відповісти
Нептуни взагалі почали розробляти ще при у 2010 році
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11.01.2023 18:42 Відповісти
начать не кончить - це тобі будь яка жінка скаже
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11.01.2023 20:16 Відповісти
Щось ще висреш?
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11.01.2023 20:19 Відповісти
А кримський міст почали будувати ще гітлерівці. Що з того? Факт Нептун розробили і поставили у війська за ПП, а те що там до нього існував якийсь концепт та красиві картинки це ні про що.
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12.01.2023 12:27 Відповісти
Ось так ви й палитесь. Зневажаєте українську зброю.
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12.01.2023 13:01 Відповісти
А тобі жабо зелена ригається?
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11.01.2023 19:57 Відповісти
Зелёный меч - ржавый меч!)))
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11.01.2023 20:03 Відповісти
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12.01.2023 06:07 Відповісти
Усе профінансовано, хіба не зрозуміло?
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11.01.2023 20:21 Відповісти
В каком-то смысле вы правы, но не так, как вам кажется. Зеля положил на армию *** со своими "просто перестать стрелять" и заглядыванием ***лу в очко. ***** это увидело и активизировалось. Когда Запад увидел, что дело плохо, начал помогать без дураков, отсюда и куча джавелинов, и все остальное. Так что да, это все зеля, лол.
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12.01.2023 00:17 Відповісти
Боневтику до мая вообще ничего не давали, несмотря на полномасштабную войну.... Открою страшную тайну. Будь сейчас на Банковой Порошенко уже давно были бы и танки и авиация. Не верят на Западе Зеленскому, да и не уважают, от слова ВОБЩЕ. Все, что делается, дается украинскому народу не благодаря Зеленскому, а скорее вопреки.
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11.01.2023 19:50 Відповісти
мой знакомый утверждает обратное)))) что зеле все дают, бо зеля, а порошку бы дали дырку от бублика)
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11.01.2023 21:56 Відповісти
Зеленкай мазаться - здоровью вредить))) И отмываться долго)
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11.01.2023 22:49 Відповісти
Твій знайомий людиноподібна худоба. Він може на це ображатись але це факт і правда. І в цьому нічого такого навіть немає, бо на планеті такої худоби як він більшість.

Дивись нам Польща та ЄС хотіли дати авіацію ще на початку війни, але через Зеленського і Єрмака через те що у них був конфлікт з Байденом все це зарубали. Який конфлікт? Пам'ять людиноподібної худоби це вона. Так ось конфлікт у вигляді кримінального провадження яке відкрив Зе проти сина Байдена і самого Байдена.

Як наслідок Байден на нас поклав великий та товстий...
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12.01.2023 12:24 Відповісти
Гимн орков вы бы учили, если бы Порошенко эти соглашения не подписал. Стрелять было некому и по-большому счету НЕЧЕМ. По ходу, Вы один из немногих, кто до сих пор этого не знает.
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11.01.2023 22:33 Відповісти
В вашем вранье о Порошенко (и зеленском) сплошные дыры
1 Да ИМЕННО ПОРОШЕНКО СОЗДАЛ НЫНЕШНИЕ ВСУ - ПОРОШЕНКО мобилизовал 7 "хвиль" бойцов по 500,000 каждая и сумел дать боевую подготовку таким путём около 3 миллионов бойцов.

2 Да именно Порошенко вместе с Турчиновым направили крупные бюджеты НА АРМИЮ И НА РАЗРАБОТКУ РАКЕТ - ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫЕ ЗА ГОДЫ УКРАИНСКОЙ НЕЗАЛЕЖНОСТИ !

3 Именно при Порошенко были выпущенны те Стугны, Корсары, Нептуны и другое вооружение которое ЗАЩИТИЛО УКРАИНУ В ПЕРВЫЕ 90 ДНЕЙ ВОЙНЫ.

А Зеля...

1 ЗЕЛЕНСКИЙ УМЕНЬШАЛ АРМИЮ - ОФФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О НЕНУЖНОСТИ БОЛЬШОЙ АРМИИ И ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УВОЛЕННЫХ ОФИЦЕРОВ

2 ЗЕЛЕНСКИЙ ОСТАНОВИЛ ВСЁ , АБСОЛЮТНО ВСЁ ПРОИЗВОДСТВО СТУГН, НЕПТУНОВ, ВИЛЬХА, БОГДАНА И ВСЕГО ВООРУЮЕНИЯ

3 Зеленский ПРОСТО НЕ ВЫПОЛНЯЛ 3 ГОДА ВОЕННЫЕ ЗАКУПКИ, ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЛСЯ И ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРОСТО НЕ БЫЛО ВОЕННОГО БЮДЖЕТА.
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12.01.2023 09:49 Відповісти
А нічого, що при Порошенко почали масово звільнятися контрактники з армії?
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12.01.2023 12:59 Відповісти
Неплохой вброс, зеленобот, но я ***** в данном случае больше верю, чем тебе, зелебот. ***** сказало, что минские соглашения были сделаны исключительно чтобы тянуть время и отстраивать ВСУ. Что до 2019 и делалось. И да, ракеты и самолеты ты в 2014 сбивал бы из рогатки))))
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12.01.2023 00:20 Відповісти
Даже двух нептунов хватило, чтобы утопить мацкву. Каждый нептун - потенциально утопленная кацапская лохань и спасенные жизни мирняка. У нас был бы Гром. Одна баллистическая ракета - полаэродрома кацапского исчезло бы, или нефтебаза. Было бы больше БТР-4Е. Спрашиваешь, много ли ПВО? достаточно, чтобы бомберы боялись сюда лезть даже вначале войны. С 2019-го можно было бы сделать несколько дивизионов, это еще сам Коростылев говорил, может ему тоже не поверишь? И Чонгар тоже сам разминировался? Или типа тут зеля не виноват? Так а на кой *** он тогда нужен, если с него - как с козла молока толку? И, самое главное, как ты, бот, прокомментируешь фразы про шашлыки и про строительство дорог? Видео есть в свободном доступе.
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12.01.2023 03:14 Відповісти
Ого, какая страшная тайна. А она на чём-то кроме твоих снов основана?
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11.01.2023 22:06 Відповісти
Йому навіть народ України перестав вірити. А керівництво Західних країн ще і все знало про його корупцію.
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11.01.2023 22:08 Відповісти
а клован тут яким боком?
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11.01.2023 19:55 Відповісти
Вибачте, Ви й@бнутий?! Який у нас президент? Неголене хрипате чмо, яке вибачалося перед кадировим, танцювало перед безлером, чотири рази бігало від повісток, чия дружина пропонувала 15000 рублєй за розташування позицій ЗСУ, "спасало" морпеха Журавля і спасло тридцять вагнерівців?.. Яке, зрештою, дало привід х@йлу напасти, заваливши армію(слава богу не до кінця), економіку та зовнішню та й внутрішню політику? Далі продовжувати???
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11.01.2023 19:59 Відповісти
Хм, а я то думал что ***** при Порохе напал, или мы с шахтерами воевали?
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11.01.2023 21:59 Відповісти
Ще при Турчинові, якщо бути точними. А Порошенко під час передвиборчої компанії обіцяв перемогти кацапів за два тижня, а відразу після інаугурації платити нашим бійцям на нулі 30 к у місяць. Ось правда перемагаємо при Зеленському та тридцятку премії стали давати з лютого 2022 року...
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11.01.2023 22:11 Відповісти
Напомните, что-то позабылось... заглянуть в глаза пуйлу и просто перестать стрелять это в чьей предвыборной программе было? Неужели у Порошенко? И кто за неделю кажется до 24 февраля всему миру рассказывал про шашлыки майские. обвиняя весь мир, что они накаляют обстановку и мешают мирной жизни и строительству?
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11.01.2023 22:43 Відповісти
Та нагадаю, що як раз Порошенко віддав наказ припинити вогонь за два тижня до Іловайської трагедії, що дало ворогу можливість підтягнути резерви та перегрупуватися.

Так що обидва ті ще ....
Ось тільки Зе не вважав кацапську армію непереможною...
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11.01.2023 23:18 Відповісти
Іловайськ був вже згодом, а от перше одностороннє припинення вогню і створення нами паузи, під час якої уперше були заведені на Донбас колони важких російських озброєнь у червні 14 р., фактично і дало старт війні. Бо до цього в стрєлкових не було практично нічого, і розжитися на заздалегідь демілітаризованому вщент Сході України їм не було чим.
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11.01.2023 23:27 Відповісти
слушай, курвометр, иди меряй своих курв дальше, тебе еще рано во взрослом разговоре участвовать. Покажи-ка мне хоть что-то, начатое и разработанное при зеле, кроме асфальта лол
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12.01.2023 00:23 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ОСТАНОВИЛ ВСЁ , АБСОЛЮТНО ВСЁ ПРОИЗВОДСТВО СТУГН, НЕПТУНОВ, ВИЛЬХА, БОГДАНА И ВСЕГО ВООРУЮЕНИЯ

Зеленский ПРОСТО НЕ ВЫПОЛНЯЛ 3 ГОДА ВОЕННЫЕ ЗАКУПКИ, ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЛСЯ И ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРОСТО НЕ БЫЛО ВОЕННОГО БЮДЖЕТА.

Зеленский ПРОСТО ЗАКРЫЛ ХАРЬКОВСКИЙ БРОНЕТАНКОВЫЙ ЗАВОД.

ДАЖЕ НЕ ПЕРЕДАВАЛ ГОТОВЫЕ ТАНКИ В АРМИЮ - ЦЕНЗОР ПУБЛИКОВАЛ КАК ДЕСЯТКИ НОВЫХ, ВЫПУЩЕННЫХ, ТАНКОВ И БРОНЕТРАНСПОРТЁРОВ РЖАВЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ УЖЕ ЗАКРЫТЫХ ЗАВОДОВ
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12.01.2023 09:54 Відповісти
Ошибаешься, бот, ***** напал при легитимыче. Но, конечно, откуда боту это знать)))
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12.01.2023 00:24 Відповісти
Бритам-черговий респект...
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11.01.2023 17:35 Відповісти
Долго запрягают но быстро едут. Польша, Великобритания, Германия при таком раскладе в стороне стоять не будет.
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11.01.2023 17:36 Відповісти
И при такой тенденции - Абрамсы не за горами.
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11.01.2023 17:40 Відповісти
Забули Францію! Французи першими дали танки
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11.01.2023 19:15 Відповісти
Это были не танки, а БТРы с установленной пушкой. Хотя... в условиях интенсивных боев, особенно в городских условиях, они продуктивнее тяжелых танков.
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11.01.2023 19:53 Відповісти
Кто больше...
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11.01.2023 17:40 Відповісти
Транспортировка гаубиц M777A2
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11.01.2023 17:44 Відповісти
Больше могут только американцы. У них Абрамсов на консервации полно.
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11.01.2023 19:55 Відповісти
По Європі Леопардів майже 3500 штук, якщо разом. 500 можуть дати без особливих проблем.
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11.01.2023 22:13 Відповісти
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11.01.2023 17:43 Відповісти
Дякуємо.
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11.01.2023 17:43 Відповісти
Все ж таки поставлять танки Україні.
Німеччина не хоче поставляти танки бо там Шольц проросійський ось і все
Британія не така проросійська як Німеччина
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11.01.2023 17:46 Відповісти
судячи з формулювання, ви Британію все ж вважаєте "дещо проросійською"? чи я помиляюсь?
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11.01.2023 17:51 Відповісти
Та він не прокацапський . Він просто - боїться ***** . Той його мабуть нажахав , от Шольц і мнеться тепер .
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11.01.2023 17:56 Відповісти
Борис Джонсонюк поговорил с Сунаком канкретна...а Бэн Уоллес давно наш Человек...🇬🇧🇺🇦
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11.01.2023 17:56 Відповісти
Poljaki otkryli shkatulku Pandory dlja moskalei. Teper vse bolshije budut sorevnovatsja, kto mozhet bolshe dat. Super, dazdjom Ramshtaina i tam uzhe vyhodjat realnyje tsifry. Nadejus. I jesli dela dvigajutsja dalshe v pravilnom napravlenii, to Zaluzny budet zharit moskalei v marte....
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11.01.2023 17:59 Відповісти
🇵🇱🇪🇪✊💪
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11.01.2023 18:03 Відповісти
Але ж погодьтеся, гарний челендж
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11.01.2023 19:37 Відповісти
Глава МИД Германии АнгелЛена Бербок уговорит Щольца па любасу..не зря же приезжала в Харьков...
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11.01.2023 18:00 Відповісти
"Надати" і "попрацювати з партнерами" - це дещо різні речі...
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11.01.2023 18:01 Відповісти
Це було спрогнозувати не важко . Надання танків було лише питанням часу . .
Стосовно Німеччини , я впевнений на 99, 9 % - пройде небагато часу і вона буде головним постачальником танків в Україну ..
І Ф 16 в нас будуть , і багато чого іншого .. Жаль тільки що - не так швидко як нам хотілося б .
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11.01.2023 18:04 Відповісти
Зеля однажды спросил Байдена..где наше НАТО..
Что ответил тогда Байден?рой окопы.. Зеля...
Путлер нападет...
А Зе в ответ... войны не будет..будут шашлыки на 9 мая...
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11.01.2023 18:10 Відповісти
Геть с Украины москаль не красивый
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11.01.2023 18:11 Відповісти
вы Меня не ждали , а Мне свет дали
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11.01.2023 18:10 Відповісти
Senator 0eaca536 - орк ,плачет за СССР , Я вчера его раскусил
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11.01.2023 18:13 Відповісти
Путин разжаловал Суровикина: теперь вместо него Герасимов
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11.01.2023 18:15 Відповісти
все равно за Муму ответит
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11.01.2023 18:16 Відповісти
вот вам ответ за Соледар
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11.01.2023 18:18 Відповісти
Дуда объявил о передаче Украине танков Leopard
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11.01.2023 18:20 Відповісти
Крига скресла. Хто наступний?
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11.01.2023 18:20 Відповісти
пусть Бидону стыдно станет
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11.01.2023 18:25 Відповісти
Конкерор или Центурион это имбы 10 лвл
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11.01.2023 18:29 Відповісти
Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки. ОПЯТЬ ПЛАНИРУЮТ . ОПЯТЬ БЛА БЛА БЛА .ВСЕ ЭТО И ДРУГОЕ НАДО БЫЛО ЕЩЕ ВЧЕРА ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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11.01.2023 18:32 Відповісти
Дуда объявил о передаче Украине танков Leopard
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11.01.2023 18:36 Відповісти
Польша передаст Украине роту танков Leopard 2
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11.01.2023 18:38 Відповісти
Отметим, что танковая рота ВСУ состоит из десяти танков: один танк управления и три взвода по три танка. Такое же количество и в танковой роте русской армии.
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11.01.2023 18:41 Відповісти
не сцы в компот , он сладкий
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11.01.2023 18:45 Відповісти
Українці розмовляють українською, тунгусе.
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11.01.2023 22:39 Відповісти
Лондон принял решение передать Киеву свои Challenger 2 на фоне заявления Польши, утверждают британские издания.
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11.01.2023 18:43 Відповісти
Ох, пошвидше б...
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11.01.2023 19:05 Відповісти
Челленджер 2. ? Это уже что-то серьезно!!!
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11.01.2023 19:40 Відповісти
«Челленджер 2» оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1 - наступницею гармат, які стоять на танках «Чіфтен» та «Челленджер». Ця гармата, відлита методом електрошлакового переплавлення, є єдиною нарізною гарматою цього калібру, використовуваної НАТО. Канал гармати хромований, гармата покрита термоізоляційним кожухом. Гармата стабілізована у двох площинах, приводи її наведення повністю електричні. Боєкомплект головної гармати становить 52 постріли.
«Челленджер 2» є одним з найбільш важкоброньованим серед західних танків: і башта, і його корпус прикриті бронею «Чобгем» другого покоління під кодовою назвою «Дорчестер», всі відомості про яку досі засекречені.
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11.01.2023 21:14 Відповісти
Long live the King!
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11.01.2023 22:25 Відповісти
Харе Крішна Королю!
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11.01.2023 22:29 Відповісти
Мдаа...такого повороту подій, та й ще перший тиждень січня. А на другий танки...
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11.01.2023 22:38 Відповісти
змінити правила гри...чорний липень
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11.01.2023 22:41 Відповісти
Duda mówił o kompanii czołgów. Mamy 247 Leopardów 2 z tego 232 w czterech batalionach po 58 szt. tak więc do 15 czołgów możemy przekazać Ukrainie. Kopiliśmy 250 Abramsów i kolejne 116. Do tego 180 koreańskich K2. W sumie nowych czołgów wystarczy dla 9 batalionów które teraz mają czołgi T-72 i "Twarde". Czyli jeszcze ok 500 T-72 i "Twardych" w najbliższych miesiącach możemy przekazać Ukrainie.
Дуда говорив про танкову роту. У нас 247 Leopard 2, у тому числі 232 у чотирьох батальйонах по 58 у кожному, тому ми можемо поставити до України до 15 танків. Ми викопали 250 Abrams і ще 116. Плюс 180 корейських K2. Загалом нових танків вистачає на 9 батальйонів, які зараз мають танки Т-72 і «Хард». Тож ще близько 500 Т-72 і «Тард» можуть бути поставлені в Україну найближчими місяцями.
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11.01.2023 22:50 Відповісти
Гер Шольу мацає себе за матню і кармани у пошуках нової відмазки...
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12.01.2023 00:16 Відповісти
Челенджери найкращі танки ********** - виходили живими з найзліших рпг шних обстрілів в Іраці

Зафіксовано випадок, коли під час боїв один з «Челенджерів» отримав 15 влучень з протитанкових гранатометів без пробиття броні

26 березня 2003 року «Челленджер» взяли участь у танковому бою, коли колона іракських танків спробувала атакувати британські позиції. Під час бою було знищено 15 іракських Т-55, британці втрат не понесли.

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12.01.2023 00:29 Відповісти
 
 