Британія вирішила надати свої танки Україні, - FT
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Уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Financial Times, яке цитує речника уряду.
Речник повідомив журналістам, що прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса "попрацювати з партнерами" протягом наступних тижнів, щоб просунутися "далі і пришвидшитись з підтримкою України, включаючи надання танків".
"Ми прискорюємо нашу підтримку України, надаючи військові технології наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри".
Видання припускає, що йдеться про танки Challenger 2, якими озброєна британська армія.
На думку FT, це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні танки для ведення важких боїв.
Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.
10 січня голова Комітету з питань оборони британської Палати громад Тобіас Еллвуд заявив, що Велика Британія повинна "обов'язково" постачати українським військовим свої танки.
Будь ласка, зачекайте...
Стугни, нептуни, дельта і так далі це все теж за Петі.
Дивись нам Польща та ЄС хотіли дати авіацію ще на початку війни, але через Зеленського і Єрмака через те що у них був конфлікт з Байденом все це зарубали. Який конфлікт? Пам'ять людиноподібної худоби це вона. Так ось конфлікт у вигляді кримінального провадження яке відкрив Зе проти сина Байдена і самого Байдена.
Як наслідок Байден на нас поклав великий та товстий...
1 Да ИМЕННО ПОРОШЕНКО СОЗДАЛ НЫНЕШНИЕ ВСУ - ПОРОШЕНКО мобилизовал 7 "хвиль" бойцов по 500,000 каждая и сумел дать боевую подготовку таким путём около 3 миллионов бойцов.
2 Да именно Порошенко вместе с Турчиновым направили крупные бюджеты НА АРМИЮ И НА РАЗРАБОТКУ РАКЕТ - ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫЕ ЗА ГОДЫ УКРАИНСКОЙ НЕЗАЛЕЖНОСТИ !
3 Именно при Порошенко были выпущенны те Стугны, Корсары, Нептуны и другое вооружение которое ЗАЩИТИЛО УКРАИНУ В ПЕРВЫЕ 90 ДНЕЙ ВОЙНЫ.
А Зеля...
1 ЗЕЛЕНСКИЙ УМЕНЬШАЛ АРМИЮ - ОФФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О НЕНУЖНОСТИ БОЛЬШОЙ АРМИИ И ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УВОЛЕННЫХ ОФИЦЕРОВ
2 ЗЕЛЕНСКИЙ ОСТАНОВИЛ ВСЁ , АБСОЛЮТНО ВСЁ ПРОИЗВОДСТВО СТУГН, НЕПТУНОВ, ВИЛЬХА, БОГДАНА И ВСЕГО ВООРУЮЕНИЯ
3 Зеленский ПРОСТО НЕ ВЫПОЛНЯЛ 3 ГОДА ВОЕННЫЕ ЗАКУПКИ, ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЛСЯ И ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРОСТО НЕ БЫЛО ВОЕННОГО БЮДЖЕТА.
Так що обидва ті ще ....
Ось тільки Зе не вважав кацапську армію непереможною...
Зеленский ПРОСТО НЕ ВЫПОЛНЯЛ 3 ГОДА ВОЕННЫЕ ЗАКУПКИ, ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЛСЯ И ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРОСТО НЕ БЫЛО ВОЕННОГО БЮДЖЕТА.
Зеленский ПРОСТО ЗАКРЫЛ ХАРЬКОВСКИЙ БРОНЕТАНКОВЫЙ ЗАВОД.
ДАЖЕ НЕ ПЕРЕДАВАЛ ГОТОВЫЕ ТАНКИ В АРМИЮ - ЦЕНЗОР ПУБЛИКОВАЛ КАК ДЕСЯТКИ НОВЫХ, ВЫПУЩЕННЫХ, ТАНКОВ И БРОНЕТРАНСПОРТЁРОВ РЖАВЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ УЖЕ ЗАКРЫТЫХ ЗАВОДОВ
Німеччина не хоче поставляти танки бо там Шольц проросійський ось і все
Британія не така проросійська як Німеччина
Стосовно Німеччини , я впевнений на 99, 9 % - пройде небагато часу і вона буде головним постачальником танків в Україну ..
І Ф 16 в нас будуть , і багато чого іншого .. Жаль тільки що - не так швидко як нам хотілося б .
Что ответил тогда Байден?рой окопы.. Зеля...
Путлер нападет...
А Зе в ответ... войны не будет..будут шашлыки на 9 мая...
«Челленджер 2» є одним з найбільш важкоброньованим серед західних танків: і башта, і його корпус прикриті бронею «Чобгем» другого покоління під кодовою назвою «Дорчестер», всі відомості про яку досі засекречені.
Дуда говорив про танкову роту. У нас 247 Leopard 2, у тому числі 232 у чотирьох батальйонах по 58 у кожному, тому ми можемо поставити до України до 15 танків. Ми викопали 250 Abrams і ще 116. Плюс 180 корейських K2. Загалом нових танків вистачає на 9 батальйонів, які зараз мають танки Т-72 і «Хард». Тож ще близько 500 Т-72 і «Тард» можуть бути поставлені в Україну найближчими місяцями.
Зафіксовано випадок, коли під час боїв один з «Челенджерів» отримав 15 влучень з протитанкових гранатометів без пробиття броні
26 березня 2003 року «Челленджер» взяли участь у танковому бою, коли колона іракських танків спробувала атакувати британські позиції. Під час бою було знищено 15 іракських Т-55, британці втрат не понесли.