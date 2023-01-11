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Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard, - Дуда (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

леопард

Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі із Зеленським у Львові, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення про формування такої міжнародної коаліції вже ухвалено.

"Ви знаєте, що треба отримати певні офіційні домовленості та згоди. Але спочатку нам необхідно створити міжнародну коаліцію. І ми ухвалили рішення щодо формування цієї міжнародної коаліції", - сказав Дуда.

Президент Польщі також висловив сподівання, що першу роту танків Leopard разом з іншими типами танків держави-члени коаліції нададуть дуже скоро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час візиту нас незримо супроводжувала тема Леопардів, - Кулеба про візит Бербок до Харкова

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+74
Дякуємо брати поляки !!!
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11.01.2023 16:10
+45
Польща- ви супер! Дякуємо братам і сестрам за цей важливий крок!
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11.01.2023 16:11
+41
оце я розумію - допомога, поляки справжні брати українського народу, також литовці. Всі, хто розуміє - якщо Україна впаде, аони будуть наступні.
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11.01.2023 16:11
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Оце так новина! Ось тобі і братська країна!
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11.01.2023 16:27 Відповісти
А коаліцію скільки часу вони будуть створювати? Бо обіцянок ми вже наслухалися...
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11.01.2023 16:29 Відповісти
zомбари рабсейские, ехайте на мацкву, на ***********, так правильно и главное безопаснее бороться за родину и свои права, чтобы стать людьми. В Україні не ваша Батьківщина. Тут вам смерть.
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11.01.2023 16:33 Відповісти
Почему все так ставят нашу победу на ети танки? Что они изменят на поле боя если их конечно не тысячи нам дадут? Как показала практика ударные дроны и дальнобойные ракеты больше нанесли урона по врагу и сменили тренд войны на нашу пользу чем танки. Нам бы дальнобойные высокоточные ракеты с дальностью 300-800км больше пользы принесли чем танки.
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11.01.2023 16:34 Відповісти
Наступати та закріплятися безпілотниками та ракетами не будеш.
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11.01.2023 16:40 Відповісти
а майже 400 т72 то *** собачий,чи просто насрано? що не хватить для закріплення.нагадаю бовдурам,1000 танків так само стрілятиме на 5км,і не замінить собою ракети з дальністю в 300 і більше км,це всього навсього тисяча танків,які без прикриття повторять долю кацапських колон.
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11.01.2023 19:51 Відповісти
А бовдурам відомо що лише за мінімальними підрахунками форбз станом на 17 жовтня Україна втратила 320 танків
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11.01.2023 21:11 Відповісти
ага по кацапським ми уже тричі всю авіацію просрали,далі ще чиї "підрахуї" будуть? оон,у яких загинуло 500 дітей? а тепер ще раз бовдуре,тебе сильно врятує рота леопардів,чи дві чи три,чи ти уже губу розкотив що як дадуть поляки,то решта попруть сотнями штук?
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11.01.2023 23:19 Відповісти
угу весело мабуть дивитись як русню по кілометру видавлюють,які рейтинги в європці "онлайн-шоу " "війна в Україні"
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11.01.2023 23:17 Відповісти
Які ракети?
Які дрони?
Війну робить піхота, вона закріпляє де факто право на територію.
А основна її підтримка-БРОНЯ, цей й арта, і таксі і карета швидкої.
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11.01.2023 17:04 Відповісти
Про які ударні дрони мовите?
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11.01.2023 18:04 Відповісти
Крига скресла. В добру путь.
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11.01.2023 16:39 Відповісти
"Міжнародна коаліція,яку ще треба створити...а потім...блаблабла...."🤦
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11.01.2023 16:42 Відповісти
Спасибо Польша!
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11.01.2023 16:45 Відповісти
Google says Пішло поїхало. Один болгарский политолог сказал, что будеть плохо для Байден если ему приходится обыснять во время выборная кампания следуюшего року почему Украина не выигравыет. Мне кажется что ето выглядит валидны аргумент. Леопард 2А4 и 2А5 в Европе тысячями. Логистика по обслуживание на много прошче, чем у Абрамсов. Да и на много раз лучше всьо что есть у кацапов. Двух слов - москаляку на гилляку. Слава Украини!
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11.01.2023 16:50 Відповісти
Жму руку брат-болгар! У меня болгарские корни.
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12.01.2023 03:17 Відповісти
Бардзо дженкуе панове!
Робимо ставки, яку відмазку ще пан Шольц оприлюднить
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11.01.2023 16:50 Відповісти
О, вітаю...!!! від несподіваної зустрічі його рот став схожий на букву "О"
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11.01.2023 16:55 Відповісти
Здоровенькі були)))
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11.01.2023 17:01 Відповісти
Шульц скаже, що про Дуду і його рішення "поки-що" (місяць) нічого не чув, бо саме був у отоларінголога
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11.01.2023 16:58 Відповісти
Ммм-нєє...
У практолога!
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11.01.2023 17:02 Відповісти
...., нє проктолог дід Байден, обчно після проктолога слух підвищується і нюх
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11.01.2023 17:09 Відповісти
Після правильного проктолога й прикус поміняється...)))
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12.01.2023 00:22 Відповісти
колись украiнци яки воювали у червонiй армii на сторонi советив добре вбивали нимецьких солдатiв яки воювали з руснею може у тому причина
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11.01.2023 21:12 Відповісти
Після жовтня 1917-го німці були за Україну проти Мацкви.
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11.01.2023 21:59 Відповісти
Польша лідер ЄС , а Німеччина потім тільки зрозуміє
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11.01.2023 16:57 Відповісти
Німеччина тільки однієї фінансової допомоги надала України і українським біженцям утричі більше ніж польща. Так що не все так однозначно
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11.01.2023 17:20 Відповісти
Do budy szwabski bucu
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11.01.2023 23:06 Відповісти
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11.01.2023 17:07 Відповісти
На Мелітопіль. Бундескройц можна не перефарбовувати.
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11.01.2023 17:09 Відповісти
З предхаймарсним привітом
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11.01.2023 17:10 Відповісти
Домалювати нижче СС Галичина (батальйон створений УПА з німецькою допомогою для деокупації України від червоної чуми)
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11.01.2023 18:10 Відповісти
O, du lieber Augustin https://youtu.be/ZKwyuMVLV48
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11.01.2023 17:10 Відповісти
Loleki-Poleki vseh obgonjali. Bez lishnego shuma. Imeejut jaitsy, kotoryje pomogajut prinimat pravilnyje reshenija. Oni to avtory "Tshudo na Visle" i pomnjat horosho kto takije moskali.. I Katyn i pravitelstvennyi port... Tshest i uvazhenije poljakam! Pobeda Ukraine!
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11.01.2023 17:10 Відповісти
І Качинський
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11.01.2023 17:13 Відповісти
Да если кто и братья - это оказались поляки!!!
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11.01.2023 17:11 Відповісти
Так и думал, что поляки первыми передадут... Молодцы, ну что вот и дошло дело до Леопардов, щас на Рамштайне должны включится и испанцы, и фины, и немцы конечно и прочие обладатели Леопардов... Так глядишь к весне и 100 штук можно набрать.
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11.01.2023 17:11 Відповісти
Буде десь 500, як Залужний просив.
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11.01.2023 22:01 Відповісти
Нужны дальнобойные дроны и ракеты. Мы должны херачить их подстанции, что они сидели без света.
Если ьмне кто-то скажет мы не они и это не гуманно - я отвечу, ты толерантный конченный дебил.
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12.01.2023 18:14 Відповісти
Не плохо было бы если Польша передаст самолёты Південнокорейські літаки T-50 та FA-50....
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11.01.2023 17:20 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/blogs/pivdenno-korejski-litaky-t-50-ta-fa-50/
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11.01.2023 17:21 Відповісти
вона їх немає,іх ще корейці мають зробити
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11.01.2023 19:53 Відповісти
С почином! А там и F-16 подтянутся)
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11.01.2023 17:28 Відповісти
На жаль без відмашки Шольца нічого не вийде.Чекаємо його згоди.
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11.01.2023 17:32 Відповісти
Тіки зразу створювати весь ланцюжок - рем.бази у першу чергу десь на кордоні з Польщею. Бо коли їх дадуть більше то і ремонту буде більше. Але у нас не МО України - у нас кодло наркоманське чудить.
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11.01.2023 17:32 Відповісти
дюжину тобто?
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11.01.2023 17:33 Відповісти
13
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11.01.2023 17:36 Відповісти
ага, чортову )))

видко, вони те від серця відривають
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11.01.2023 17:42 Відповісти
💯🤣
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11.01.2023 17:48 Відповісти
Польша заберёт назад Брест-Литовск..Япония свои острова.. Финляндия Карелський перешеек, Китай Восточную Сибирь..а Буряты Чукчи и прочие Якуты с Удмуртами и Татарией...станут Швейцариями..и будет счастье в Мавзолее чЛенина 😝😝💪✊
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱🥇🥇🥇💪✊
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11.01.2023 17:51 Відповісти
кацапщина належить шведській королівській родині Ваза


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11.01.2023 18:01 Відповісти
Відкриваємо петицію
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11.01.2023 20:37 Відповісти
дякуємо, брати-поляки! ми мусимо створити Річ Посполиту 2

конфедиративну державу Польщі, України, Литви... Словаччини, Чехії та, в скорому майбутньому Білорусі
така Держава, а не НАТА захистить нас від кацапської орди!
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11.01.2023 17:53 Відповісти
Ніхто не думає про спільну державу - але військово-економічний пакт можна створити
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11.01.2023 19:59 Відповісти
на сьогодні - ні. Проблема. Законодавство - нам дали термін по заявці, виконуємо - добре=погано пофіг, ідемо цією дор.картою. Далі - всі перераховані в НАТО. Тобто - їм треба з НАТО вийти, чи як? Не так просто все....а суть одна - треба було не кравчуків і кучмів слухати, а з 90-х рухатись туди і, знаходячись там формувати будь-які конфігурації. Але нам було ніколи...
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11.01.2023 21:21 Відповісти
Лише НАТО без альтернатив. Саме США, ВБ, Німеччина є найпотужнішими і найближчими союзниками України, поряд з іншими країнами колишнього Варшавського договору.
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11.01.2023 21:50 Відповісти
Німеччина є найпотужнішими троянським ослом Росії в НАТО.
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12.01.2023 07:44 Відповісти
а Угорщіна тоді що?
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12.01.2023 11:00 Відповісти
Німеччина практично всім своїм населенням підтримує Україну. Ви плутаєте купку корумпованих кремлем політиків - агентури Штазі з всією країною. Німеччина є західним повністю демократичним суспільством
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12.01.2023 15:54 Відповісти
Ви плутаєте свою уяву з реальністю. Більшість німців проти передачі танків Україні (про це свідчить останнє опитування).
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12.01.2023 16:57 Відповісти
Хитро немцы решили задачу
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11.01.2023 17:57 Відповісти
Шкода, що Захід завжди такий повільний і зовсім не діє навипередження, а для нас це вартує життя сотень справжніх воїнів.
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11.01.2023 18:02 Відповісти
За поребриком зарево!
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11.01.2023 18:05 Відповісти
"Мы ожидаем общего решения, одно государство [танками] Leopard нам не может помочь", - приводит агентство РБК-Украина слова Зеленского.
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11.01.2023 18:47 Відповісти
Кінцеві речення виступу були перекладені неточно. Йдеться про те, щоб інші учасники коаліції пішли слідом Польщі і направили свої танки в Україну - кожна країна принаймні роту. (Танкова рота за польськими стандартами 14 шт.)
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11.01.2023 18:50 Відповісти
Хорошие стандарты!
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12.01.2023 03:18 Відповісти
Важливо, щоб німці (як виробники "Леопарда-2") не блокували передачу танків Україні. Звідси й розмови про «міжнародну коаліцію» - йдеться про тиск на Німеччину.
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11.01.2023 18:54 Відповісти
Дуда не виступив би з такою заявою, якби Шольц був проти.
Я так вважаю.
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11.01.2023 22:04 Відповісти
Шольц був і є проти - тепер ці політичні дії спрямовані на те, щоб подолати його спротив
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11.01.2023 23:20 Відповісти
Не забуваємо що Шольц запропонован Меркель.

Але Шольц вже розуміє, що Меркель треба не 15 000 євро пенсії платити, а під слідство віддавати за розвал армії і допомогу путлеру.

А зараз вже Шольц не може відмолочуватися, як ще у березні не зміг не допомогати Україні Байден, після рішучої допомоги, котру нам надав Борис Джонсон.
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12.01.2023 10:39 Відповісти
Не удивлюсь если немеччина как производитель, и тут тормознут всех черезчур прытких
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11.01.2023 19:17 Відповісти
Польща Дзенькуємо бардзо
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11.01.2023 19:43 Відповісти
Как там дедушка животворящий с "Абрамсами"? Все еще испугано блеет про угрозу эскалации?
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11.01.2023 19:48 Відповісти
Цілуй меркаву, вона, так чи інакше, далі Лівану не поїде.))
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11.01.2023 20:24 Відповісти
Армия Польщі получила приказ идти к границе с Мавзолецных обезьян рюSSкего мира 💪✊🇵🇱🇵🇱🇺🇦🇺🇦
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11.01.2023 20:32 Відповісти
https://youtu.be/VK-_4Higq5o.... Польша Красава
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11.01.2023 20:39 Відповісти
В 2022 році була почалась одна "історія". Закінчилась вона не давно. Із цієї історією пов'язана література і "література" - Гете, Шекспір тощо

Але є в цій історії і про Польщу. Світла і Темна сторінка. Світла сторінка пов'язана із цією піснею -

FARBEN LEHRE feat. Jelonek - Przebudzenie (https://www.youtube.com/watch?v=K6hf5tqI8zU)
Мова про зміст пісні та "кольори"... із "антиутопія Фауста 2"
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11.01.2023 22:52 Відповісти
Вот она,судьба,как повернула-немецкие танки опять на полях Украины! Малюсенький нюанс-бить они теперь будут фашистов,русских фашистов.
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11.01.2023 23:40 Відповісти
Звичайно це що передали це круто і еапевне ще дадуть. Нічого в цьому танчику нема такого аж супер пупер. Динамічна броня відсутня, екранів нема ніде. Може точніша гармата, ергономіка і підвіска, не тягне на суперзброю нажаль. Танчик як танчик. Є купа відео де курди їх мінусують міланами на ура.
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12.01.2023 01:12 Відповісти
а что скажут толстопузые гиниралы натыыы недождавшись пэнциии.. Проститутки европы
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12.01.2023 10:21 Відповісти
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