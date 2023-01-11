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Системы ПВО NASAMS для Украины обойдутся Канаде в $307 миллионов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

nasams

Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые Канада закупит у США и безвозмездно передаст Украине, обойдутся в 400 млн канадских дол. (около 307 млн долл. США).

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы рады передать Украине системы противовоздушной обороны наземного базирования после приобретения их у США за примерно 400 млн долл.", - сказала Ананд.

Она отметила, что работает над скорейшей доставкой этого вооружения в Украину. "Для нас это - приоритет, поэтому мы обеспечим их скорейшую доставку", - отметила канадский министр.

По словам Ананд, вместе с пусковыми установками NASAMS, Канада направит также боеприпасы к ним. "Это значит, что доставка может происходить в несколько этапов, и сейчас мы согласовываем все детали. Но я очень решительно настроена доставить помощь в Украину как можно скорее", - подчеркнула она.

Министр добавила, что Канада будет поддерживать Украину "в короткой и длительной перспективе". "Мы рассматриваем все варианты помощи Украине и поддержания нашей преданности союзникам, особенно в НАТО", - подытожила она.

Напомним, вчера Канада объявила о намерении передать Украине системы противовоздушной обороны NASAMS.

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Топ комментарии
+16
🔥ЗСУ взяли ДУЖЕ жupного кадировця - Заміда Чалаєва Один із головних командирів кадировського спецназу схоплений живим. Потужно!.
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11.01.2023 20:36
+9
ДЯКУЄМО !
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11.01.2023 20:39
+6
Треба цього овце#оба салом натерти.
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11.01.2023 20:44
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🔥ЗСУ взяли ДУЖЕ жupного кадировця - Заміда Чалаєва Один із головних командирів кадировського спецназу схоплений живим. Потужно!.
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11.01.2023 20:36 Ответить
Посилання? Фото? Відео?
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11.01.2023 20:40 Ответить
Чому лейтенант на фоні лгбт прапорця?
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11.01.2023 20:41 Ответить
Це прапор кадирівського спецназу.
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11.01.2023 21:05 Ответить
Треба цього овце#оба салом натерти.
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11.01.2023 20:44 Ответить
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12.01.2023 03:54 Ответить
Тільки тримайте його окремо від інших, бо ******* всіх чмобіків, вони-перевішаються і прощавай обмінний фонд...
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11.01.2023 21:04 Ответить
ДЯКУЄМО !
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11.01.2023 20:39 Ответить
Таких ******** менять нельзя! Сбрить бороду , опешить и отправить отрядным петушарой на зону! Ежемесячные видосики о его лагерной жизни распространять в Чечне.
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11.01.2023 20:53 Ответить
Спасибо Канаде!
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11.01.2023 21:01 Ответить
https://youtu.be/LVDJLK0Ao44...

Танки от НАТО...💪✊🔱❤️🖤🔱🇬🇧🇵🇱🇺🇦
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11.01.2023 22:20 Ответить
 
 