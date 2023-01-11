УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10204 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні Війна
4 990 13
війна (56406) Канада (1501) ППО (1825)

Системи ППО NASAMS для України обійдуться Канаді у $307 мільйонів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

nasams

Системи протиповітряної оборони NASAMS, які Канада закупить у США та безоплатно передасть Україні, обійдуться в 400 млн канадських дол. (близько 307 млн дол. США).

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми раді змозі передати Україні системи протиповітряної оборони наземного базування після придбання їх у США за приблизно 400 млн дол", - сказала Ананд.

Вона зауважила, що працює над якомога швидшою доставкою цього озброєння до України. "Для нас це - пріоритет, тож ми забезпечимо їх якомога швидшу доставку", - зазначила канадський міністр.

За словами Ананд, разом із пусковими установками NASAMS, Канада надішле також боєприпаси до них. "Це значить, що доставка може відбуватися у кілька етапів, й зараз ми узгоджуємо усі деталі. Але я дуже рішуче налаштована доправити допомогу до України якомога швидше", - наголосила вона.

Також читайте: Канада подбає, аби Україна мала все необхідне на зиму, - Трюдо

Міністерка додала, що Канада підтримуватиме Україну "у короткій та тривалій перспективі". "Ми розглядаємо усі варіанти допомоги Україні та підтримки нашої відданості союзникам, особливо в НАТО", - підсумувала вона.

Нагадуємо, вчора Канада оголосила про намір передати Україні системи протиповітряної оборони NASAMS.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
🔥ЗСУ взяли ДУЖЕ жupного кадировця - Заміда Чалаєва Один із головних командирів кадировського спецназу схоплений живим. Потужно!.
показати весь коментар
11.01.2023 20:36
+9
ДЯКУЄМО !
показати весь коментар
11.01.2023 20:39
+6
Треба цього овце#оба салом натерти.
показати весь коментар
11.01.2023 20:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🔥ЗСУ взяли ДУЖЕ жupного кадировця - Заміда Чалаєва Один із головних командирів кадировського спецназу схоплений живим. Потужно!.
показати весь коментар
11.01.2023 20:36 Відповісти
Посилання? Фото? Відео?
показати весь коментар
11.01.2023 20:40 Відповісти
Чому лейтенант на фоні лгбт прапорця?
показати весь коментар
11.01.2023 20:41 Відповісти
Це прапор кадирівського спецназу.
показати весь коментар
11.01.2023 21:05 Відповісти
Треба цього овце#оба салом натерти.
показати весь коментар
11.01.2023 20:44 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2023 03:54 Відповісти
Тільки тримайте його окремо від інших, бо ******* всіх чмобіків, вони-перевішаються і прощавай обмінний фонд...
показати весь коментар
11.01.2023 21:04 Відповісти
ДЯКУЄМО !
показати весь коментар
11.01.2023 20:39 Відповісти
Таких ******** менять нельзя! Сбрить бороду , опешить и отправить отрядным петушарой на зону! Ежемесячные видосики о его лагерной жизни распространять в Чечне.
показати весь коментар
11.01.2023 20:53 Відповісти
Спасибо Канаде!
показати весь коментар
11.01.2023 21:01 Відповісти
https://youtu.be/LVDJLK0Ao44...

Танки от НАТО...💪✊🔱❤️🖤🔱🇬🇧🇵🇱🇺🇦
показати весь коментар
11.01.2023 22:20 Відповісти
 
 