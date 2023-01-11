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Чехия продолжает на год режим временной защиты для беженцев из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці

Сенат Чехии одобрил поправку к закону об украинских беженцах, известном как lex Ukraine, о продлении режима временной защиты для них на один год – до конца марта 2024 года. Изменения вступят в силу после подписания закона президентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Согласно поправке, украинцы, которые хотят продлить свою временную защиту в Чехии, должны будут зарегистрироваться в электронном виде до конца марта 2023 года. После регистрации им будет назначено время для личного визита в отделение МВД, где они получат так называемую визовую наклейку. Если беженец из Украины не зарегистрируется в установленный срок или не предъявит визовую наклейку после регистрации до конца сентября этого года, временная защита закончится.

Кроме того, изменения предусматривают возможность упрощения получения квалификации психолога, поскольку с приездом людей, пострадавших от военного конфликта, увеличился спрос на такие услуги. Также будут внесены изменения в правила зачисления украинских детей в учреждения дошкольного образования и обязательного школьного обучения на следующий учебный год.

Закон упростит процедуру выписки ребенка из детского сада, поскольку такие дети часто возвращаются в Украину вместе с родителями, не сообщают об этом детский сад и блокируют дальнейшие места.

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По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, сейчас в стране находится около 300 тысяч беженцев. Их количество пока не увеличивается резко, среди прочего, из-за мягкой зимы в Украине и наступления украинских сил.

Кроме того, добавил Ракушан, чешское правительство готовит еще одну поправку к lex Ukraine, которая с апреля 2023 года передаст региональные центры помощи Украине в подчинение МВД Чехии, ограничит во времени предоставления бесплатного экстренного жилья, чтобы мотивировать беженцев искать собственное жилье.
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В Європі припинять дію угоди «Зелена карта», яка захищала права російських водіїв на європейських дорогах. Термін дії угоди між Союзом автострахувальників росії та країнами Європейської економічної зони закінчується 1 липня і не буде продовжуватись. Про це повідомляє nrj.com.ua
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11.01.2023 23:56 Ответить
Це рішення фактично закриє європейські дороги для російських автомобілів.

Теоретично після припинення дії «Зеленої карти» країна може запропонувати страховку для туристів з РФ на в'їзді, проте така процедура ускладнюється забороною росії на міжнародні платіжні системи, а отримати норвезьку візу громадяни країни-агресора більше не можуть.
шах і мат
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12.01.2023 00:00 Ответить
Біженці Закарпаття дуже вдячні!
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12.01.2023 08:41 Ответить
ДЕСЯТИЛІТТЯМИ державна політика щодо Закарпаття була відсутня.

Тому "було віддано на відкуп" місцевим бандюкам і угорським нацикам.
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12.01.2023 09:59 Ответить
 
 