Чехія продовжує на рік режим тимчасового захисту для біженців з України

Сенат Чехії схвалив поправку до закону про українських біженців, відомого як lex Ukraine, про продовження режиму тимчасового захисту для них на один рік – до кінця березня 2024 року. Зміни набудуть чинності після підписання закону президентом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Згідно з поправкою, українці, які хочуть продовжити свій тимчасовий захист у Чехії, повинні будуть зареєструватися в електронному вигляді до кінця березня 2023 року. Після реєстрації їм буде призначено час для особистого візиту до відділення МВС, де вони отримають так звану візову наліпку. Якщо біженець з України не зареєструється у встановлений термін або не пред'явить візову наліпку після реєстрації до кінця вересня цього року, тимчасовий захист закінчиться.

Крім того, зміни передбачають можливість спрощення отримання кваліфікації психолога, оскільки з приїздом людей, які постраждали від військового конфлікту, збільшився попит на такі послуги. Також будуть внесені зміни до правил зарахування українських дітей до закладів дошкільної освіти та обов'язкового шкільного навчання на наступний навчальний рік.

Закон спростить процедуру зарахування дитини з дитячого садка, оскільки такі діти часто повертаються в Україну разом з батьками, не повідомляють про це дитячий садок і блокують подальші місця.

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За словами міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана, наразі в країні перебуває близько 300 тисяч біженців. Їхня кількість наразі не збільшується різко, серед іншого, через м'яку зиму в Україні та наступ українських сил.

Крім того, додав Ракушан, чеський уряд готує ще одну поправку до lex Ukraine, яка з квітня 2023 року передасть регіональні центри допомоги Україні у підпорядкування МВС Чехії, обмежить у часі надання безоплатного екстреного житла, щоб мотивувати біженців шукати власне житло.