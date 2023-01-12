Президент Словакии Чапутова разрешила семи гражданам своей страны вступить в ряды ВСУ

Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие семи словаков в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на словацкое издание Pravda.

"По состоянию на понедельник, 9 января, президент выдала в общей сложности 26 решений, из которых семь - о разрешении на службу в иностранных войсках и 19 - об отказе", - сказал он.

Из соображений безопасности данные об этих людях не разглашаются.

Издание объясняет, что в Словакии предусмотрена уголовная ответственность за самовольное вступление в ряды иностранной армии - от двух до восьми лет заключения и от пяти до десяти лет в условиях военного положения. Это не касается случаев, когда гражданин имеет второе гражданство или проходит службу в стране, являющейся членом НАТО. В то же время закон разрешает военную службу в вооруженных силах иностранного государства с разрешения президента.

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