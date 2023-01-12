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Украина и Италия планируют положить начало новому двустороннему энергетическому партнерству

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика

Украина и Италия планируют положить начало новому двустороннему энергетическому партнерству, которое будет способствовать воплощению современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины по итогам онлайн-встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Пичетто Фратина.

"Особенно благодарен за последнее решение Правительства Италии о выделении 10 млн евро для помощи Украине. Это значительный вклад в поддержку нашей страны в эти сложные времена, когда Россия не прекращает свои варварские действия и более 3-х месяцев обстреливает гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины", - подчеркнул он.

Галущенко поблагодарил итальянскую сторону за помощь, оказываемую Украине для проведения восстановительных и ремонтных работ.

В свою очередь Фратин выразил полную поддержку и солидарность народа Украины в борьбе с российской агрессией, заверив, что Италия и дальше будет поддерживать Украину, в частности, в вопросах восстановления и послевоенного восстановления.

В частности, итальянская сторона выразила готовность к сотрудничеству в проектах по декарбонизации, устойчивому развитию и энергоэффективности.

Министры также обсудили инициативу по подписанию меморандума о сотрудничестве для усиления взаимодействия обоих министерств в достижении целей климатической нейтральности и реализации проектов устойчивого развития.

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Треба тільки тих зрадників ізолірувати що коїли знищення нашої енергетики.
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12.01.2023 10:12 Ответить
как??? как главное чтобы по дороге до таможни не скомундзили допомогу а то почитаешь караул от всех энергетиков Украины и думаешь бляха муха и как это мы по их вытью на свечки и лучины не перешли все 30 лет до войны....главный ***** это Ахметка дьявольское семя во плоти..
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12.01.2023 10:30 Ответить
 
 