Назначение Герасимова – это повышение Россией ставок на войне, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Назначение начальника российского Генштаба ВС Валерия Герасимова командующим объединенным группированием войск в Украине свидетельствует о том, что Россия повышает ставки на войне.
Об этом сообщил в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В России сейчас происходят определенные кадровые процессы. Со вчерашнего дня есть внутренние споры между этими армиями, устраняют представителей Пригожина и Кадырова, имеется в виду Суровикин. Там происходят определенные процессы, и это только начало. Ситуация связана с тем, что они достраивают" так называемое катехонское государство, которое должно быть истиной в последней инстанции, и только они знают, как бороться со злом.
Подобные кадровые перестановки, отметил секретарь СНБО, свидетельствуют о внутреннем конфликте между российскими силовиками и военными. Со временем подобные противоречащие могут перерасти в противостояние между главными лидерами.
"Не надо забывать, что Герасимов – это руководитель Генштаба, это повышение ставок на этой войне. Два-три месяца последующие будут решающими. И второе дело – использование Кадырова и Пригожина. После того, как они стали не нужны, их подвинули, и никто их спрашивать не будет. Внутренние споры будут только обостряться и вопрос, когда в рамках Садового кольца начнется выяснение отношений с использованием оружия и БТР", - заявил Данилов.
По его мнению, ситуация в РФ достаточно шаткая, а борьба за власть может начаться, если российский диктатор Владимир Путин даст слабину.
"Потому что там на сегодняшний день существует 3,5 армии - армия Кадырова, армия Пригожина, отдельно армия Вооруженных сил РФ, которые не уважают ни Кадырова, ни Пригожина, и отдельно сейчас силовые структуры пытаются формировать еще одну армию. В России начнется война за власть" , вы видите состояние здоровья Путина, человек очень болен. Как только он будет ослабевать, начнется выяснение отношений", - подытожил секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Виглядає, що силовики раші на чолі з патрушевим у боротьбі під ковдрою станом на зараз перемогли пригожина (с зеками).
Успіхи пригожина базовані на карколомних втратах зеків під дулами автоматів заградзагонів.
Можливо, герасимов таку тактику не зможе використовувати надалі (і зеків поменшало).
Взагалі поточна війна в містах (Бахмут і Соледар) "автомат-на-автомат" нам не дуже вигідна - бо тут нівелюється наша перевага в високоточній артилерії (і навпаки, є перевага у великій кількості гарматного м'яса у рашистів). Нам би було краще не допускати до міських боїв - а знищувати рашистів за 2-10-30-80 км західною високоточною зброєю.
З якого хера наступні 2-3 місяці "стануть вирішальними"?
В ********* з'явиться 3 тисячи нових танків?
В ********* з'явиться 2,5 тисячи нових ракет?
В ******** з'явиться 60-80 тисяч досвідчених контрактників тіпу вдв чи морпехів?
Герасім на білому коні особисто поведе їх в наступ?
Данілову аби щось пизжанути.
Вирішальними були березень-квітень.
Тепер кацапській армії залишається одне - закопатись у землю всіма 300 тисячами чмобіків і тримати оборону в надії утримати хоча б те, що вони зараз мають...
а якщо амбіції в межах "керувати регіоном/міністерством", то нічого не почнеться.
на початку 90-х воювали комуністи з єльцином (тіпа нє-комуністом), але фсб розвернуло лівацьку молодь в напрямку нацболів лімонова і ті пішли воювати з Україною.
путін носить ці дві маски, націоналіста та "борця з олігархами" (тіпа лівака), і вони йому добре послужили : в росії побудований державний капіталізм з призначеними олігархами, які слухняно перераховують мільйярди куди скажуть.
так було і в дореволюційній російській імперії : там навіть інколи приватизовували царські уральські заводи, а потім знов їх націоналізовували.
так що хребет економічної системи росії пережив зміну політичних устроїв і заміна генералів на це ніяк не впливає.
політика США показує що "доленосні рішення" зараз приймають не державні чиновники а корпорації і більшою мірою фінансові кола : це ті люди які не вміють і не бажають воювати.
саме фінансові кола і є зараз тим пресловутим deep state.
вони просто не знають (не бажають) розрулювати ситуацію з росією.