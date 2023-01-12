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Назначение Герасимова – это повышение Россией ставок на войне, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герасимов,суровікін

Назначение начальника российского Генштаба ВС Валерия Герасимова командующим объединенным группированием войск в Украине свидетельствует о том, что Россия повышает ставки на войне.

Об этом сообщил в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В России сейчас происходят определенные кадровые процессы. Со вчерашнего дня есть внутренние споры между этими армиями, устраняют представителей Пригожина и Кадырова, имеется в виду Суровикин. Там происходят определенные процессы, и это только начало. Ситуация связана с тем, что они достраивают" так называемое катехонское государство, которое должно быть истиной в последней инстанции, и только они знают, как бороться со злом.

Подобные кадровые перестановки, отметил секретарь СНБО, свидетельствуют о внутреннем конфликте между российскими силовиками и военными. Со временем подобные противоречащие могут перерасти в противостояние между главными лидерами.

"Не надо забывать, что Герасимов – это руководитель Генштаба, это повышение ставок на этой войне. Два-три месяца последующие будут решающими. И второе дело – использование Кадырова и Пригожина. После того, как они стали не нужны, их подвинули, и никто их спрашивать не будет. Внутренние споры будут только обостряться и вопрос, когда в рамках Садового кольца начнется выяснение отношений с использованием оружия и БТР", - заявил Данилов.

По его мнению, ситуация в РФ достаточно шаткая, а борьба за власть может начаться, если российский диктатор Владимир Путин даст слабину.

"Потому что там на сегодняшний день существует 3,5 армии - армия Кадырова, армия Пригожина, отдельно армия Вооруженных сил РФ, которые не уважают ни Кадырова, ни Пригожина, и отдельно сейчас силовые структуры пытаются формировать еще одну армию. В России начнется война за власть" , вы видите состояние здоровья Путина, человек очень болен. Как только он будет ослабевать, начнется выяснение отношений", - подытожил секретарь СНБО.

Также читайте: Замена Суровикина на Герасимова - существенное изменение подхода к войне, - разведка Британии
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Топ комментарии
+12
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12.01.2023 09:56
+11
Прочитав спочатку "мєдведєв". Подумав що геть зпився алкаш.
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12.01.2023 10:18
+5
Це уже яке призначення по рахунку?
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12.01.2023 09:45
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Це уже яке призначення по рахунку?
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12.01.2023 09:45 Ответить
Тапк Герасим Му Му *********** Киев за ТРи дня данилов ты ничего не попутал в своих аргументах какие повышения ставок ты че охламон за бредни несешь то у Герасимова были боеспособные конктрактная армия и он все просралв унитаз а сейчас чмобики урки наркоши старье деды не воевавшие БЕСПЛАТНОЕ ГОВНО у форме нацистов Рашки и повышение ставок отакои!!
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12.01.2023 10:27 Ответить
Який він ще не скурив?
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12.01.2023 12:54 Ответить
То шо по подстанциям бомбить уже не будут ?
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12.01.2023 09:54 Ответить
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12.01.2023 09:56 Ответить
Прочитав спочатку "мєдведєв". Подумав що геть зпився алкаш.
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12.01.2023 10:18 Ответить
О какой медведь - бандеровец!
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12.01.2023 13:02 Ответить
Це означає що він ще більше буде знищувати кацапів.
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12.01.2023 09:57 Ответить
Умка-шатун кусать захотєл палатку чьмобіков в лєсю насьоль...
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12.01.2023 13:01 Ответить
Давайте не фантазувати пане Данілов, бо Герасимов і розробляв і керував повномасштабним нападом Рашки на Україну з першого дня, та був відсторонений саме через невдачі ще навесні, а зараз його повернули.... в зад! ТАКІ рокировки це як поміняти брудні шкарпетки з лівої ноги на праву та навпаки. Прокоментувати це можливо віршем з басні Крилова "Квартет" - КАК ВЫ РЕБЯТА НЕ САДИТЕСЬ А В МУЗЫКАНТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ!
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12.01.2023 10:01 Ответить
Фактично, над пригожиним зараз Пу поставив напряму герасимова.
Виглядає, що силовики раші на чолі з патрушевим у боротьбі під ковдрою станом на зараз перемогли пригожина (с зеками).
Успіхи пригожина базовані на карколомних втратах зеків під дулами автоматів заградзагонів.
Можливо, герасимов таку тактику не зможе використовувати надалі (і зеків поменшало).
Взагалі поточна війна в містах (Бахмут і Соледар) "автомат-на-автомат" нам не дуже вигідна - бо тут нівелюється наша перевага в високоточній артилерії (і навпаки, є перевага у великій кількості гарматного м'яса у рашистів). Нам би було краще не допускати до міських боїв - а знищувати рашистів за 2-10-30-80 км західною високоточною зброєю.
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12.01.2023 10:05 Ответить
Чергова бредятина від Данілова.
З якого хера наступні 2-3 місяці "стануть вирішальними"?
В ********* з'явиться 3 тисячи нових танків?
В ********* з'явиться 2,5 тисячи нових ракет?
В ******** з'явиться 60-80 тисяч досвідчених контрактників тіпу вдв чи морпехів?
Герасім на білому коні особисто поведе їх в наступ?
Данілову аби щось пизжанути.
Вирішальними були березень-квітень.
Тепер кацапській армії залишається одне - закопатись у землю всіма 300 тисячами чмобіків і тримати оборону в надії утримати хоча б те, що вони зараз мають...
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12.01.2023 10:06 Ответить
У них рожи дегенератов и это отлично.
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12.01.2023 10:23 Ответить
Краще вони б всі там здохли. Бажано одночасно.
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12.01.2023 10:34 Ответить
Сюжет нагадує більше - Я ПОРОДИВ ВІЙНУ, А ТИ БУДЕШ ВИНУВАТИЙ В ПРОВАЛІ. Це саме і віщують корифани пхл по підворотнях.
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12.01.2023 10:40 Ответить
Тут тема герасиму - ти напланував цю війну - іди і по цьому плану повоюй.
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12.01.2023 10:44 Ответить
Саме так. І це добре.
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12.01.2023 10:53 Ответить
Знову ліжка в борделі переставляють? 😉😂
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12.01.2023 10:53 Ответить
Рюзьге ахвіцер і умная морда ліца - вєщі нісавмєстімия 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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12.01.2023 11:10 Ответить
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12.01.2023 11:13 Ответить
Старый анекдот сесесер в действии Лысый - волосатый

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12.01.2023 11:45 Ответить
Чєрєдованіє гавнв в порідє.
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12.01.2023 13:03 Ответить
Це ненадовго,враховуючи на те що його в армії не поважають.
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12.01.2023 11:27 Ответить
Цей мем про здоров,я Путіна вже надоїв. Він здоровий як бик!! Ніяких проблем з цим в нього немає. Це звичайна тактика тиранів: прикидатися доходягою щоб виявити всіх тих, хто робить ставку на його смерть. + до того є ще один посил. Тепер до всіх нас та Заходу: не підсилюйте Україну, не вводьте санкції, які вам теж шкодять, бо тиран скоро зійде зі сцени і вже тоді все можна буде владнати меншим коштом. Дивуюсь чому це Данілов на це купується. Може теперішня посада для нього заважка?
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12.01.2023 12:02 Ответить
Та мабуть для всієї зекоманди шапіто 95 теперішні посади заважкі, за де якими винчтками.
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12.01.2023 13:06 Ответить
а вони думали в українців тільки комарі та голуби з біозброї? Ховайтеся, вже ДРГ у тил ворога заслали
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12.01.2023 12:40 Ответить
це про ведмедів, що гризуть мобілізованих
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12.01.2023 12:43 Ответить
Заміна одного одудловатого мудака на іншого.
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12.01.2023 13:14 Ответить
війна бтр-ів в межах "садового кільця" почнеться якщо в організаторів є амбіції "зайняти царський стульчак".

а якщо амбіції в межах "керувати регіоном/міністерством", то нічого не почнеться.

на початку 90-х воювали комуністи з єльцином (тіпа нє-комуністом), але фсб розвернуло лівацьку молодь в напрямку нацболів лімонова і ті пішли воювати з Україною.

путін носить ці дві маски, націоналіста та "борця з олігархами" (тіпа лівака), і вони йому добре послужили : в росії побудований державний капіталізм з призначеними олігархами, які слухняно перераховують мільйярди куди скажуть.

так було і в дореволюційній російській імперії : там навіть інколи приватизовували царські уральські заводи, а потім знов їх націоналізовували.

так що хребет економічної системи росії пережив зміну політичних устроїв і заміна генералів на це ніяк не впливає.

політика США показує що "доленосні рішення" зараз приймають не державні чиновники а корпорації і більшою мірою фінансові кола : це ті люди які не вміють і не бажають воювати.

саме фінансові кола і є зараз тим пресловутим deep state.

вони просто не знають (не бажають) розрулювати ситуацію з росією.
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12.01.2023 13:21 Ответить
Про погане здоровья пукіна чую 15 років, думаю шо він може легко до 90 раков дожити , остані 25 років він стежить за своїм здоровьям, + спадковість мама його досі жива, + він ніколи не робив як пашуть наші люди , + в нього кращі лікарі, кожний ранок басей, пробіжка, корисна їжа....
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12.01.2023 13:44 Ответить
Это не повышение ставок в войне,а понижение в должности и унижение герасимова,как начгенштаба, и переходе его в"козла отпущения"для пу
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12.01.2023 13:51 Ответить
Шановне товариство! У мене особисто виникає декілька питань із цим перепризначенням Герасімова: 1) а хто ж тоді очолюватиме генштаб **********-кацапського зброду, який іменує себе 2-ю армією світу? Чи то ***** сам буде за верховного гавнокомандувача та за сумісництвом очільником генштабу? Не зрозуміло. 2) це перепризначення герасімова це для нього що: підвищення по службовій ланці, чи пониження? Я так вважаю, що це пониження зразу всіх - і герасімова і суровікина і лапіна і всю цю верхушку кацапської мразоти. 3) а герасімов вже відійшов чи краще спитати оклигав від того поранення, яке він отримав нещодавно від ЗСУ? Він тепер має дуже бздіти, бо два рази в одну річку не зайдеш. Цей похід в Україну для нього має бути фатальним і останнім. Ну от якось так. Смерть всім до єдиного ворогам України та її народу! Слава Україні, її ЗСУ та всім захисникам та захисницям України!!!
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12.01.2023 14:08 Ответить
дАнілов, ти вже одягнув чорний костюм та не поголився!??? Підготувався опу з гранатометчиком лЮсею захищати, чи ти мівіну будеш днями жерти???
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12.01.2023 14:30 Ответить
 
 