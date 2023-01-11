Замена Суровикина на Герасимова - существенное изменение подхода к войне, - разведка Британии
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В среду, 11 января, министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов назначен командующим "специальной военной операции" в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Это важное изменение в подходе российского диктатора Владимира Путина к управлению войной.
В разведке подчеркивают, что назначение Герасимова командующим театром боевых действий является показателем растущей серьезности ситуации, в которой находится Россия, и четким признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России.
"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним недовольством большинства российских ультранационалистов и военных блогеров, все чаще обвиняющих Герасимова в плохом ведении войны", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что в отличие от Герасимова Суровикин получил широкую популярность в обществе за его поддержку более реалистичного подхода. Теперь, став заместителем командующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшатся.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.
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Валера Г." ))
Навіщо так люто та й по болящому місцю...
Фашиста і нациста та чуму.
Для українця то одне лайно,
І для кацапів точно дно!!!
Но в духе обезьян
Себе присвоил звание
Фельдмаршал Валерьян !!
Єнот в плюсі!
А в цього що з обличчям?
Таке табло і Макрон не збереже
Фактично, над пригожиним зараз Пу поставив напряму герасимова.
Виглядає, що силовики раші на чолі з патрушевим у боротьбі під ковдрою станом на зараз перемогли пригожина (с зеками).
Успіхи пригожина базовані на карколомних втратах зеків під дулами автоматів заградзагонів.
Можливо, герасимов таку тактику не зможе використовувати надалі (і зеків поменшало).
Взагалі поточна війна в містах (Бахмут і Соледар) "автомат-на-автомат" нам не дуже вигідна - бо тут нівелюється наша перевага в високоточній артилерії (і навпаки, є перевага у великій кількості гарматного м'яса у рашистів). Нам би було краще не допускати до міських боїв - а знищувати рашистів за 2-10-30-80 км західною високоточною зброєю.