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Замена Суровикина на Герасимова - существенное изменение подхода к войне, - разведка Британии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

герасимов,валерій

В среду, 11 января, министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов назначен командующим "специальной военной операции" в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Это важное изменение в подходе российского диктатора Владимира Путина к управлению войной.

В разведке подчеркивают, что назначение Герасимова командующим театром боевых действий является показателем растущей серьезности ситуации, в которой находится Россия, и четким признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России.

"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним недовольством большинства российских ультранационалистов и военных блогеров, все чаще обвиняющих Герасимова в плохом ведении войны", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в отличие от Герасимова Суровикин получил широкую популярность в обществе за его поддержку более реалистичного подхода. Теперь, став заместителем командующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшатся.

Замена Суровикина на Герасимова - существенное изменение подхода к войне, - разведка Британии 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.

Читайте также: Суровикин наладил командование, но армия РФ все еще воюет массой, а это не сработает, - Буданов
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Топ комментарии
+42
***** все ще намагається з букв О, Ж, П, А скласти слово ЩАСТЯ?
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11.01.2023 22:15
+28
Бесполезно менять приправы для супа, если мясо в нем тухлое.
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11.01.2023 22:18
+23
Вот на этого муму всё и спишут.
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11.01.2023 22:14
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Вот на этого муму всё и спишут.
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11.01.2023 22:14 Ответить
И на него и самого....он же подранок, из-под Изюма, ну так добьют
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11.01.2023 22:20 Ответить
"Сами вы Муму.
Валера Г." ))
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12.01.2023 00:38 Ответить
***** все ще намагається з букв О, Ж, П, А скласти слово ЩАСТЯ?
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11.01.2023 22:15 Ответить
Хай рагозiн складе ....
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12.01.2023 00:41 Ответить

Навіщо так люто та й по болящому місцю...
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12.01.2023 02:40 Ответить
Та там не дупу, а яйця не можуть скласти до купи, тому і замовчують реальні бойові втрати роскосмоса ...
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12.01.2023 21:14 Ответить
Бесполезно менять приправы для супа, если мясо в нем тухлое.
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11.01.2023 22:18 Ответить
Яке м'ясо в счах ?
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12.01.2023 00:42 Ответить
маленькая победоносная 3-х дневная война началась по "доктрине херасимова" она же его и окончательно запазлит )
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11.01.2023 22:19 Ответить
отовсь, кацапчики, сніг білити і траву фарбувати по новій
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11.01.2023 22:21 Ответить
Якийсь мордвин.
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11.01.2023 22:22 Ответить
"Генерал армагедон" спочатку про'бав Херсон, потім витратив десятки мільярдів на те, щоб зробити нам блекаут! Всі хто зараз пишуть бачать результат! Українці зламали цього армагедона
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11.01.2023 22:23 Ответить
українці переламають і перемелють будь-кого
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11.01.2023 22:39 Ответить
Хтось зрозумів, що мала на увазі британська розвідка про "широку популярність"? Чи це переклад такий?
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11.01.2023 22:26 Ответить
там верстви населення, які боготворять Герасима, защораз змінюються з переходом в кожної версти від "слава" до "позор" і навпаки. Оце і є їхня популярність.
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11.01.2023 22:46 Ответить
Популярність серед ультра-націлналістів і військових блогерів. На картинці оригінал англійською
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11.01.2023 22:55 Ответить
По ходу тупорилого Герасима кинули на амбразуру
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11.01.2023 22:27 Ответить
На жаль херасімов не тупорилий, але пощастило що він підлеглий тупорилого *****. Доки кацапи реалізовували доктрину "гібридної війни" херасімова під його керівництвом ми поступово програвали. Після Маріуполя і Бучі "повернути все взад" до всіляких "мінськів" і подальшого розвитку "гібридних" методів розтління армії та керівництва України вже не вдасться. Ми не Грузія і не Вірменія! Тобто спокушати халявою, порожніми обіцянками і тишком-нишком поступово перероблювати 40 мільйонів громадян на прокацаплене гівно вже не вдасться.
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11.01.2023 23:47 Ответить
Мордвина замінили на Муму
Фашиста і нациста та чуму.
Для українця то одне лайно,
І для кацапів точно дно!!!
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11.01.2023 22:30 Ответить
Викопаний пітекантроп.
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11.01.2023 22:34 Ответить
Завалите путинаХХХ!и всё изменится!
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11.01.2023 22:35 Ответить
Нічого не зміниться. ***** особисто нікого не вбивав, не катував, не гвалтував, але його "чомусь" обирають кацапи для того щоб це робити безкарно. Оберуть *****-2. Кожний кацап це латентний вбивця, кат, збоченець і алкодебіл (ступінь ураження мозку різний).
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11.01.2023 23:53 Ответить
В Мелітопольському районі ординці спиляли дуб якому понад 400 років.
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11.01.2023 22:39 Ответить
Дуб Патріарх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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11.01.2023 23:48 Ответить
Кацапи, в Україні вам все одно піз... звізда. Кого б ***** не призначило командувати.
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11.01.2023 22:40 Ответить
Скоро ***** сам стане командувачем операції - так миколка другий робив перед поразкою .
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11.01.2023 22:42 Ответить
Отлично! Продолжайте в том же духе, передвигать кровати в вашем борделе да и шлюх главное не меняйте
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11.01.2023 22:42 Ответить
Герасимов забере свою десантуру, арту та спецуру з-під Бахмуту та Соледару? Щоб Пригожин, наприклад, щоб в полон потрапив?
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11.01.2023 22:42 Ответить
Из за перемены слогаемых результат кацапам писдец не меняется.
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11.01.2023 22:42 Ответить
Он был ПЕТУХ Валера,
Но в духе обезьян
Себе присвоил звание
Фельдмаршал Валерьян !!
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11.01.2023 22:43 Ответить
По морді - рідний братик Царьова, хоча Суровікін це вже брат того членоголового дегенерата з РБ ООН... Один Уй не краще іншого (((
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11.01.2023 22:44 Ответить
Не ну сирожок пірожок був хоч ЛИЦОМ херсонських ПАБЕД!
Єнот в плюсі!
А в цього що з обличчям?
Таке табло і Макрон не збереже
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11.01.2023 22:52 Ответить
А хіба це не з ним все починалось?
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11.01.2023 23:12 Ответить
***** хочет спихнуть все на имбицила Герасима который утопит в озере кучу Ванек.
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11.01.2023 23:15 Ответить
Хіба не герасимов командував до призначення суровікина?
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11.01.2023 23:25 Ответить
Вчора призначили на посаду опального наче лапіна, сьогодні - герасимова... Начебто суровікін та пригожин майже разом діяли в останні тижні. Проте у грудні пригожин так і не взяв Бахмут, як начебто обіцяв Пу - хоча спалив на штурмах дуже багато зеків та гарматного м'яса рашистів.
Фактично, над пригожиним зараз Пу поставив напряму герасимова.
Виглядає, що силовики раші на чолі з патрушевим у боротьбі під ковдрою станом на зараз перемогли пригожина (с зеками).
Успіхи пригожина базовані на карколомних втратах зеків під дулами автоматів заградзагонів.
Можливо, герасимов таку тактику не зможе використовувати надалі (і зеків поменшало).
Взагалі поточна війна в містах (Бахмут і Соледар) "автомат-на-автомат" нам не дуже вигідна - бо тут нівелюється наша перевага в високоточній артилерії (і навпаки, є перевага у великій кількості гарматного м'яса у рашистів). Нам би було краще не допускати до міських боїв - а знищувати рашистів за 2-10-30-80 км західною високоточною зброєю.
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11.01.2023 23:28 Ответить
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11.01.2023 23:41 Ответить
Когда узнал, что тебя подставили.

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11.01.2023 23:45 Ответить
Бааалшой прагрес аднака!.. У цьому публічному домі стали одразу міняти б.л.ядів замість переставляння ліжок!.. Дивись, ще додумаються назву змінити на "дім терпимості", та, може переїдуть в іншу будівлю...
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12.01.2023 00:39 Ответить
Что такое ультранационалисты.Нацисты тогда ,фашисты,великодержавные шовинисты,рашисты.А ультранационалисты как то мягко к ним.
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12.01.2023 04:49 Ответить
Эта мразь суровикин только с электростанциями воюет.И то обосрался и не смог блэкаут сделать.Теперь только наемники и зеки гонимые угрозой окувалдивания из за отступления,сдачи в плен или отказа атаковать что то понемножку захватывают.

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12.01.2023 04:51 Ответить
Генерала Армогондона понизили в должности за перерасход дефицитных ракет
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12.01.2023 06:47 Ответить
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12.01.2023 09:08 Ответить
Гроза химарсов.
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12.01.2023 09:12 Ответить
 
 