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Велика Британія (3668) війна (56406) розвідка (3618) Суровікін Сергій (47) Герасимов Валерій (41)

Заміна Суровікіна на Герасимова - суттєва зміна підходу до війни, - розвідка Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

герасимов,валерій

У середу, 11 січня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова призначено командувачем "спеціальної військової операції" в Україні. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

Зазначається, що це важлива зміна у підході російського диктатора Володимира Путіна до управління війною.

У розвідці наголошують, що призначення Герасимова командувачем театром бойових дій є показником зростаючої серйозності ситуації, в якій перебуває Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії.

"Цей крок, ймовірно, буде зустрінутий із крайнім невдоволенням більшості російських ультранаціоналістів та військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова у поганому веденні війни", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти з-під Бахмута - начальнику Генштабу ЗС РФ Герасимову: "Ты п#дар и черт #банный! Где ты?". ВIДЕО

У відомстві також додали, що на відміну від Герасимова Суровікін отримав широку популярність у суспільстві за його підтримку більш реалістичного підходу. Тепер, ставши заступником командувача, його авторитет та вплив майже напевно значно зменшаться.

Заміна Суровікіна на Герасимова - суттєва зміна підходу до війни, - розвідка Британії 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об’єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суровікін налагодив командування, але армія РФ все ще воює масою, а це не спрацює, - Буданов

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+42
***** все ще намагається з букв О, Ж, П, А скласти слово ЩАСТЯ?
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11.01.2023 22:15
+28
Бесполезно менять приправы для супа, если мясо в нем тухлое.
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11.01.2023 22:18
+23
Вот на этого муму всё и спишут.
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11.01.2023 22:14
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Вот на этого муму всё и спишут.
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11.01.2023 22:14 Відповісти
И на него и самого....он же подранок, из-под Изюма, ну так добьют
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11.01.2023 22:20 Відповісти
"Сами вы Муму.
Валера Г." ))
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12.01.2023 00:38 Відповісти
***** все ще намагається з букв О, Ж, П, А скласти слово ЩАСТЯ?
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11.01.2023 22:15 Відповісти
Хай рагозiн складе ....
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12.01.2023 00:41 Відповісти

Навіщо так люто та й по болящому місцю...
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12.01.2023 02:40 Відповісти
Та там не дупу, а яйця не можуть скласти до купи, тому і замовчують реальні бойові втрати роскосмоса ...
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12.01.2023 21:14 Відповісти
Бесполезно менять приправы для супа, если мясо в нем тухлое.
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11.01.2023 22:18 Відповісти
Яке м'ясо в счах ?
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12.01.2023 00:42 Відповісти
маленькая победоносная 3-х дневная война началась по "доктрине херасимова" она же его и окончательно запазлит )
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11.01.2023 22:19 Відповісти
отовсь, кацапчики, сніг білити і траву фарбувати по новій
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11.01.2023 22:21 Відповісти
Якийсь мордвин.
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11.01.2023 22:22 Відповісти
"Генерал армагедон" спочатку про'бав Херсон, потім витратив десятки мільярдів на те, щоб зробити нам блекаут! Всі хто зараз пишуть бачать результат! Українці зламали цього армагедона
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11.01.2023 22:23 Відповісти
українці переламають і перемелють будь-кого
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11.01.2023 22:39 Відповісти
Хтось зрозумів, що мала на увазі британська розвідка про "широку популярність"? Чи це переклад такий?
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11.01.2023 22:26 Відповісти
там верстви населення, які боготворять Герасима, защораз змінюються з переходом в кожної версти від "слава" до "позор" і навпаки. Оце і є їхня популярність.
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11.01.2023 22:46 Відповісти
Популярність серед ультра-націлналістів і військових блогерів. На картинці оригінал англійською
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11.01.2023 22:55 Відповісти
По ходу тупорилого Герасима кинули на амбразуру
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11.01.2023 22:27 Відповісти
На жаль херасімов не тупорилий, але пощастило що він підлеглий тупорилого *****. Доки кацапи реалізовували доктрину "гібридної війни" херасімова під його керівництвом ми поступово програвали. Після Маріуполя і Бучі "повернути все взад" до всіляких "мінськів" і подальшого розвитку "гібридних" методів розтління армії та керівництва України вже не вдасться. Ми не Грузія і не Вірменія! Тобто спокушати халявою, порожніми обіцянками і тишком-нишком поступово перероблювати 40 мільйонів громадян на прокацаплене гівно вже не вдасться.
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11.01.2023 23:47 Відповісти
Мордвина замінили на Муму
Фашиста і нациста та чуму.
Для українця то одне лайно,
І для кацапів точно дно!!!
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11.01.2023 22:30 Відповісти
Викопаний пітекантроп.
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11.01.2023 22:34 Відповісти
Завалите путинаХХХ!и всё изменится!
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11.01.2023 22:35 Відповісти
Нічого не зміниться. ***** особисто нікого не вбивав, не катував, не гвалтував, але його "чомусь" обирають кацапи для того щоб це робити безкарно. Оберуть *****-2. Кожний кацап це латентний вбивця, кат, збоченець і алкодебіл (ступінь ураження мозку різний).
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11.01.2023 23:53 Відповісти
В Мелітопольському районі ординці спиляли дуб якому понад 400 років.
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11.01.2023 22:39 Відповісти
Дуб Патріарх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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11.01.2023 23:48 Відповісти
Кацапи, в Україні вам все одно піз... звізда. Кого б ***** не призначило командувати.
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11.01.2023 22:40 Відповісти
Скоро ***** сам стане командувачем операції - так миколка другий робив перед поразкою .
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11.01.2023 22:42 Відповісти
Отлично! Продолжайте в том же духе, передвигать кровати в вашем борделе да и шлюх главное не меняйте
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11.01.2023 22:42 Відповісти
Герасимов забере свою десантуру, арту та спецуру з-під Бахмуту та Соледару? Щоб Пригожин, наприклад, щоб в полон потрапив?
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11.01.2023 22:42 Відповісти
Из за перемены слогаемых результат кацапам писдец не меняется.
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11.01.2023 22:42 Відповісти
Он был ПЕТУХ Валера,
Но в духе обезьян
Себе присвоил звание
Фельдмаршал Валерьян !!
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11.01.2023 22:43 Відповісти
По морді - рідний братик Царьова, хоча Суровікін це вже брат того членоголового дегенерата з РБ ООН... Один Уй не краще іншого (((
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11.01.2023 22:44 Відповісти
Не ну сирожок пірожок був хоч ЛИЦОМ херсонських ПАБЕД!
Єнот в плюсі!
А в цього що з обличчям?
Таке табло і Макрон не збереже
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11.01.2023 22:52 Відповісти
А хіба це не з ним все починалось?
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11.01.2023 23:12 Відповісти
***** хочет спихнуть все на имбицила Герасима который утопит в озере кучу Ванек.
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11.01.2023 23:15 Відповісти
Хіба не герасимов командував до призначення суровікина?
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11.01.2023 23:25 Відповісти
Вчора призначили на посаду опального наче лапіна, сьогодні - герасимова... Начебто суровікін та пригожин майже разом діяли в останні тижні. Проте у грудні пригожин так і не взяв Бахмут, як начебто обіцяв Пу - хоча спалив на штурмах дуже багато зеків та гарматного м'яса рашистів.
Фактично, над пригожиним зараз Пу поставив напряму герасимова.
Виглядає, що силовики раші на чолі з патрушевим у боротьбі під ковдрою станом на зараз перемогли пригожина (с зеками).
Успіхи пригожина базовані на карколомних втратах зеків під дулами автоматів заградзагонів.
Можливо, герасимов таку тактику не зможе використовувати надалі (і зеків поменшало).
Взагалі поточна війна в містах (Бахмут і Соледар) "автомат-на-автомат" нам не дуже вигідна - бо тут нівелюється наша перевага в високоточній артилерії (і навпаки, є перевага у великій кількості гарматного м'яса у рашистів). Нам би було краще не допускати до міських боїв - а знищувати рашистів за 2-10-30-80 км західною високоточною зброєю.
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11.01.2023 23:28 Відповісти
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11.01.2023 23:41 Відповісти
Когда узнал, что тебя подставили.

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11.01.2023 23:45 Відповісти
Бааалшой прагрес аднака!.. У цьому публічному домі стали одразу міняти б.л.ядів замість переставляння ліжок!.. Дивись, ще додумаються назву змінити на "дім терпимості", та, може переїдуть в іншу будівлю...
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12.01.2023 00:39 Відповісти
Что такое ультранационалисты.Нацисты тогда ,фашисты,великодержавные шовинисты,рашисты.А ультранационалисты как то мягко к ним.
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12.01.2023 04:49 Відповісти
Эта мразь суровикин только с электростанциями воюет.И то обосрался и не смог блэкаут сделать.Теперь только наемники и зеки гонимые угрозой окувалдивания из за отступления,сдачи в плен или отказа атаковать что то понемножку захватывают.

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12.01.2023 04:51 Відповісти
Генерала Армогондона понизили в должности за перерасход дефицитных ракет
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12.01.2023 06:47 Відповісти
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12.01.2023 09:08 Відповісти
Гроза химарсов.
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12.01.2023 09:12 Відповісти
 
 