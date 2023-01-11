Заміна Суровікіна на Герасимова - суттєва зміна підходу до війни, - розвідка Британії
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У середу, 11 січня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова призначено командувачем "спеціальної військової операції" в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії у Twitter.
Зазначається, що це важлива зміна у підході російського диктатора Володимира Путіна до управління війною.
У розвідці наголошують, що призначення Герасимова командувачем театром бойових дій є показником зростаючої серйозності ситуації, в якій перебуває Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії.
"Цей крок, ймовірно, буде зустрінутий із крайнім невдоволенням більшості російських ультранаціоналістів та військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова у поганому веденні війни", - йдеться у повідомленні.
У відомстві також додали, що на відміну від Герасимова Суровікін отримав широку популярність у суспільстві за його підтримку більш реалістичного підходу. Тепер, ставши заступником командувача, його авторитет та вплив майже напевно значно зменшаться.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об’єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.
Будь ласка, зачекайте...
Валера Г." ))
Навіщо так люто та й по болящому місцю...
Фашиста і нациста та чуму.
Для українця то одне лайно,
І для кацапів точно дно!!!
Но в духе обезьян
Себе присвоил звание
Фельдмаршал Валерьян !!
Єнот в плюсі!
А в цього що з обличчям?
Таке табло і Макрон не збереже
Фактично, над пригожиним зараз Пу поставив напряму герасимова.
Виглядає, що силовики раші на чолі з патрушевим у боротьбі під ковдрою станом на зараз перемогли пригожина (с зеками).
Успіхи пригожина базовані на карколомних втратах зеків під дулами автоматів заградзагонів.
Можливо, герасимов таку тактику не зможе використовувати надалі (і зеків поменшало).
Взагалі поточна війна в містах (Бахмут і Соледар) "автомат-на-автомат" нам не дуже вигідна - бо тут нівелюється наша перевага в високоточній артилерії (і навпаки, є перевага у великій кількості гарматного м'яса у рашистів). Нам би було краще не допускати до міських боїв - а знищувати рашистів за 2-10-30-80 км західною високоточною зброєю.