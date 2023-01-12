Позиция Шольца относительно поставок тяжелого вооружения Украине сильно зависит от Байдена, - Politico
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Германия ориентируется на США в своем решении, отправлять или нет Украине танки Leopard.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам двух немецких чиновников, позиция канцлера Олафа Шольца по поводу поставок вооружения Украине в значительной степени зависит от президента США Джо Байдена.
На региональном предвыборном митинге в Берлине в понедельник Шольц заявил, что поставки танков в Украину должны обсуждаться "наряду с друзьями и союзниками и особенно с нашим трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".
Ранее представитель Шольца сообщил, что планы Лондона по поставкам танков Challenger 2 британского производства в Украину не изменят позиции правительства Германии.
"Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", - заявил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине.
По мнению издания, планы Великобритании, которые, как ожидается, будут официально объявлены на встрече представителей западных оборонных ведомств на военной базе Рамштайн в Германии 20 января, усилят давление на Шольца.
Это связано с тем, что Соединенное королевство станет первой страной, которая будет снабжать украинские военным современные боевые танки западного производства. Таким образом, аргумент Шольца о том, что Германия не должна действовать в одиночку при отправке западных танков, будет опровергнут действиями Великобритании.
Между тем, как пишет Politico, сами США, похоже, не намерены отправлять боевые танки в обозримом будущем.
По данным издания, переговоры между США и Украиной по предоставлению танков Abrams продолжаются, но прогресс невелик.
"Это постоянно обсуждается, но не близится к решению", - сообщил информированный источник газеты.
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"Мета США та Заходу на сьогодні - перемога України. Це дуже чітка позиція. Звичайно, добре, якби вона з'явилася ще два чи три місяці тому. Треба розуміти об'єктивно: була запекла боротьба всередині американської адміністрації між точкою зору "перемога" та позицією Саллівана.
Ми дочекаємось остаточного підтвердження всього пакету озброєння 20 січня. Ось буде вирішальний, поворотний день у війні - це 20 січня, "Рамштайн-9"
50 БМП Bradley.
Очевидно, что это - не все, и очередной пакет военной помощи от США содержит
100 бронетранспортеров М113, (разработан в США в 1957-1959 г.)
128 внедорожников HMMWVS "Хаммер",
18 155-мм гаубиц М777,
36 105-мм гаубиц,
ракеты для РСЗО HIMARS
Что значат эти смешные поставки для фронта активных боевых действий (не уступающих активностью 2-й мировой) протяженностью 1300 км? А это значит, что Штаты боятся последствий победы Украины, помощь отмеривается пипеткой и Штаты торгуют жизнями украинских солдат. Да ВСУ за месяц теряет техники больше, чем они собираются поставить, это война.
А если по справедливости, то сейчас все гаранты должны дружно бомбить все военные объекты и заводы ВПК на территории федерации, а Украине нужно создавать свое тактическое ядерное оружие, иначе с такими гарантами и наши внуки будут гибнуть в войнах с Ордой. Как нас разоружали те же США погуглите сами. Как будто разумные американские аналитики, политики и прочие, как будто совершенно не знали истории Московии и разоружали потенциальную жертву.