РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13602 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
2 922 11
Байден (2384) война (46847) Германия (6015) США (23194) танк (1918) Шольц Олаф (546)

Позиция Шольца относительно поставок тяжелого вооружения Украине сильно зависит от Байдена, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден,шольц

Германия ориентируется на США в своем решении, отправлять или нет Украине танки Leopard.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам двух немецких чиновников, позиция канцлера Олафа Шольца по поводу поставок вооружения Украине в значительной степени зависит от президента США Джо Байдена.

На региональном предвыборном митинге в Берлине в понедельник Шольц заявил, что поставки танков в Украину должны обсуждаться "наряду с друзьями и союзниками и особенно с нашим трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".

Ранее представитель Шольца сообщил, что планы Лондона по поставкам танков Challenger 2 британского производства в Украину не изменят позиции правительства Германии.

"Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", - заявил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине.

Также читайте: Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал предоставить Украине вооружение: Пора отправить ATACMS и выпустить "Леопардов"

По мнению издания, планы Великобритании, которые, как ожидается, будут официально объявлены на встрече представителей западных оборонных ведомств на военной базе Рамштайн в Германии 20 января, усилят давление на Шольца.

Это связано с тем, что Соединенное королевство станет первой страной, которая будет снабжать украинские военным современные боевые танки западного производства. Таким образом, аргумент Шольца о том, что Германия не должна действовать в одиночку при отправке западных танков, будет опровергнут действиями Великобритании.

Между тем, как пишет Politico, сами США, похоже, не намерены отправлять боевые танки в обозримом будущем.

По данным издания, переговоры между США и Украиной по предоставлению танков Abrams продолжаются, но прогресс невелик.

"Это постоянно обсуждается, но не близится к решению", - сообщил информированный источник газеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба призвал Берлин ускорить принятие решения по танкам
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
Німеччина вже не є лідером Европи. Польша, Франція, країни Балтії ці країни будуть рушієм Европи
показать весь комментарий
12.01.2023 10:20
+1
ну это ожидаемо. последний довод шольца- сначала абрамсы а потом уж и мы подремонтировать леопарды начнём (((
показать весь комментарий
12.01.2023 10:13
+1
Давно всем известный факт....США определяют основную повестку помощи....если Абрамсы и дадут, то не верю, что мы их увидим в наступлении - скорее всего, ими заменят наши машины, осуществляющие оборону Киева, которые и отправятся на передовую....Абрамсы сложны, секретны и дороги для возможных репутационных потерь США...
показать весь комментарий
12.01.2023 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну это ожидаемо. последний довод шольца- сначала абрамсы а потом уж и мы подремонтировать леопарды начнём (((
показать весь комментарий
12.01.2023 10:13 Ответить
Німеччина вже не є лідером Европи. Польша, Франція, країни Балтії ці країни будуть рушієм Европи
показать весь комментарий
12.01.2023 10:20 Ответить
Давно всем известный факт....США определяют основную повестку помощи....если Абрамсы и дадут, то не верю, что мы их увидим в наступлении - скорее всего, ими заменят наши машины, осуществляющие оборону Киева, которые и отправятся на передовую....Абрамсы сложны, секретны и дороги для возможных репутационных потерь США...
показать весь комментарий
12.01.2023 10:20 Ответить
Піонтковський:
"Мета США та Заходу на сьогодні - перемога України. Це дуже чітка позиція. Звичайно, добре, якби вона з'явилася ще два чи три місяці тому. Треба розуміти об'єктивно: була запекла боротьба всередині американської адміністрації між точкою зору "перемога" та позицією Саллівана.
Ми дочекаємось остаточного підтвердження всього пакету озброєння 20 січня. Ось буде вирішальний, поворотний день у війні - це 20 січня, "Рамштайн-9"
показать весь комментарий
12.01.2023 10:29 Ответить
Олаф скромнічає. Не хоче різати червону смужку без Старіни Джо)). Тіпа - разом до Перемоги! (Але і відповідальність типу також - на обох)
показать весь комментарий
12.01.2023 10:31 Ответить
Шольц , танки давай, Джо
показать весь комментарий
12.01.2023 10:39 Ответить
Штаты передадут нам первую партию из:
50 БМП Bradley.
Очевидно, что это - не все, и очередной пакет военной помощи от США содержит
100 бронетранспортеров М113, (разработан в США в 1957-1959 г.)
128 внедорожников HMMWVS "Хаммер",
18 155-мм гаубиц М777,
36 105-мм гаубиц,
ракеты для РСЗО HIMARS
Что значат эти смешные поставки для фронта активных боевых действий (не уступающих активностью 2-й мировой) протяженностью 1300 км? А это значит, что Штаты боятся последствий победы Украины, помощь отмеривается пипеткой и Штаты торгуют жизнями украинских солдат. Да ВСУ за месяц теряет техники больше, чем они собираются поставить, это война.
А если по справедливости, то сейчас все гаранты должны дружно бомбить все военные объекты и заводы ВПК на территории федерации, а Украине нужно создавать свое тактическое ядерное оружие, иначе с такими гарантами и наши внуки будут гибнуть в войнах с Ордой. Как нас разоружали те же США погуглите сами. Как будто разумные американские аналитики, политики и прочие, как будто совершенно не знали истории Московии и разоружали потенциальную жертву.
показать весь комментарий
12.01.2023 11:07 Ответить
Щось не видно ентузіазму від західної коаліції у практичному плані. Та й ленд-ліз більше як скелет у шафі. (Наче вирішили перемогти хутіна на мінімалках.) Може Україна якесь домашнє завдання не виконала?..
показать весь комментарий
12.01.2023 11:50 Ответить
Ніхто на Заході куйла перемагати і не планував. Їм це не потрібно.
показать весь комментарий
12.01.2023 12:27 Ответить
..ну что опять Biden у ехать в ЕС этого штольца сношать!!!!
показать весь комментарий
12.01.2023 12:02 Ответить
Тяжелого (по по следствиям) для рассеи вооружения.
показать весь комментарий
12.01.2023 12:52 Ответить
 
 