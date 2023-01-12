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Уничтожены вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10", - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су

Утром 12 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Утром 12 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25, а на юге страны - БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Читайте: Над морем сбит вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня, - ВК "Південь"
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Гарні новини.
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12.01.2023 11:22 Ответить
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12.01.2023 11:23 Ответить
******* русню!
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12.01.2023 11:23 Ответить
Підтримуймо Захисників України та контролюймо привладних!!!
Стефанчуку досить ховати та покривати опозажопників ***** в стінах ВРУ !!,
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12.01.2023 11:28 Ответить
Був би живий рюський художнік Саврасов, він би написав картину "грачі далєталісь"
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12.01.2023 11:45 Ответить
Маловато будет, маловато... Смерть кацаам!
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12.01.2023 11:48 Ответить
Была "сушка", а стала "дырка от бублика" !
П.С.
На кацапии сушка - это бублик, баранка....
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12.01.2023 11:58 Ответить
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12.01.2023 12:14 Ответить
Ещё один хороший русский самолет. Надеюсь экипаж здох.
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12.01.2023 12:33 Ответить
 
 