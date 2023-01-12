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Похищение и усыновление украинских детей россиянами имеют геноцидный умысел, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти,маріуполь

Российские захватчики были депортированы и принудительно перемещены тысячами украинских детей.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.

"Тысячи украинских детей депортированы, принудительно перемещены и заключены с временно оккупированных территорий. Российская государственная политика, в т.ч. об усыновлении содержит геноцидный умысел против украинцев и нашего будущего", - говорится в сообщении из серии твитов о нарушении оккупантами правил и обычаи ведения войны.

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Топ комментарии
+8
Ошибка только в одном: Резников НЕ МО и НЕ омбудсмен. Резников - это назначенец, жополиз и приспособленец. А основное правило таких типажей - создавать видимость бурной деятельности. Отсюда и заявления не к селу не к городу. Разве только у Резникова ...
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12.01.2023 13:42
+6
Резников, ты МО или омбудсмен? Много свободного времени? Заняться не чем, что ты в чужую парафию свое рыло суешь?
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12.01.2023 13:33
+6
Вообще, этот выбор был сделан в далеком уже 2019, когда многие и не догадывались, что за смех без причины надо расплачиваться. Было смешно и прикольно: потерявшим рассудок мир казался веселым и забавным, и даже, как говорят не очень злые языки, радостным. Но реальность подвела и дала всем пинок под зад: кому сильнее, кому не так сильно. Но отгребли все, и отгребем еще. До следующего раза?
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12.01.2023 13:39
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Хочуть покращити свій гнилий генофонд
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12.01.2023 13:24 Ответить
Резников, ты МО или омбудсмен? Много свободного времени? Заняться не чем, что ты в чужую парафию свое рыло суешь?
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12.01.2023 13:33 Ответить
Ошибка только в одном: Резников НЕ МО и НЕ омбудсмен. Резников - это назначенец, жополиз и приспособленец. А основное правило таких типажей - создавать видимость бурной деятельности. Отсюда и заявления не к селу не к городу. Разве только у Резникова ...
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12.01.2023 13:42 Ответить
Ви дали характеристику майже всій камандє зечмонь, за одиничними винятками.
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12.01.2023 16:13 Ответить
Заинтриговали. А кто же там "исключение"?
Я, видите ли, глубоко убежден, что ложка меда в бочке говна физически не в состоянии оставаться медом.
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12.01.2023 16:31 Ответить
Я мав на увазі винятком призначення нєлохом оманскім Главкома ЗСУ. Хоча знаю, що це призначення було умовою,або однією з умов надання військової допомоги союзниками.
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12.01.2023 16:51 Ответить
В описах подорожуючих минулих століть турки зоображувались як страшні потвори. Але українські "роксолани" суттєво покращили їх генофонд. Це стало можливим завдяки забороні на спиртне в цій мусульманській країні. Кацапам наші гени не допоможуть. 5 століть алкоголізації вже набули непоправного впливу. Десь читав що організм жінки приймає необхідну еволюційну зміну на генетичному рівні лише в пятому поколінні. Звідси якщо кацапів забезпечити "наложницями" та "спермодонорами" раніше ніж за 125 років ніяких змін не відбудеться. Іншими словами якщо в бочку гівна додати ложку меду ... ну Ви в курсі...
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12.01.2023 13:38 Ответить
Вообще, этот выбор был сделан в далеком уже 2019, когда многие и не догадывались, что за смех без причины надо расплачиваться. Было смешно и прикольно: потерявшим рассудок мир казался веселым и забавным, и даже, как говорят не очень злые языки, радостным. Но реальность подвела и дала всем пинок под зад: кому сильнее, кому не так сильно. Но отгребли все, и отгребем еще. До следующего раза?
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12.01.2023 13:39 Ответить
як це так викрали? чому держава не евакуювала? хтось поніс відповідальність?
це було зроблене навмисно 100%
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12.01.2023 13:41 Ответить
"Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури"
/Михайло Подоляк/
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12.01.2023 15:08 Ответить
Киднепинг карается по законам военного времени...,за каждого украденного сто дохляков повара путлера..💀👽💀👽🦍👹👺💥🔥💥🔥💥✊
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12.01.2023 13:54 Ответить
На Мавзолейной Помойке путлера менее 70 млн.🦍👹👺 Шариковых..хотя со всех утюгов орут ..нас почти 150млн... быдла...
Перепись населения на Концлагере провели в 2021году... результаты засекречены.. что и паБЕДА над Гитлером до 2045 года...Гостайна...особого назначения...😛😛стадо баранов...
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12.01.2023 14:00 Ответить
який бл, замисел? Це геноцид за визначенням, читай
Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього
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12.01.2023 17:33 Ответить
З весільними дронами розібралися. Час подумати про дітей.
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12.01.2023 20:23 Ответить
 
 