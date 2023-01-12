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Похищение и усыновление украинских детей россиянами имеют геноцидный умысел, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики были депортированы и принудительно перемещены тысячами украинских детей.
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.
"Тысячи украинских детей депортированы, принудительно перемещены и заключены с временно оккупированных территорий. Российская государственная политика, в т.ч. об усыновлении содержит геноцидный умысел против украинцев и нашего будущего", - говорится в сообщении из серии твитов о нарушении оккупантами правил и обычаи ведения войны.
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Я, видите ли, глубоко убежден, что ложка меда в бочке говна физически не в состоянии оставаться медом.
це було зроблене навмисно 100%
/Михайло Подоляк/
Перепись населения на Концлагере провели в 2021году... результаты засекречены.. что и паБЕДА над Гитлером до 2045 года...Гостайна...особого назначения...😛😛стадо баранов...
Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього