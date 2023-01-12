Похищение и усыновление украинских детей россиянами имеют геноцидный умысел, - Резников

Российские захватчики были депортированы и принудительно перемещены тысячами украинских детей.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.

"Тысячи украинских детей депортированы, принудительно перемещены и заключены с временно оккупированных территорий. Российская государственная политика, в т.ч. об усыновлении содержит геноцидный умысел против украинцев и нашего будущего", - говорится в сообщении из серии твитов о нарушении оккупантами правил и обычаи ведения войны.

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