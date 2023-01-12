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Украина просила ЕС не включать Беларусь в последние санкционные пакеты, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лукашенко

Украина просила Евросоюз не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск", - говорится в сообщении.

Читайте: Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против РФ, который может быть принят уже 12 декабря, - Йозвяк
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Топ комментарии
+49
Це єрмак.
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12.01.2023 13:28
+41
Це ще що за маячня?
Біларусь надала свої території для московських окупаційних військ.
Саме з території біларусі відбулося вторгнення на північ України. Саме з біларуських аеродромів систематично взлітає російська авіація , яка обстрілює ракетами цивільну інфраструктуру.
До того ж саме через біларусь йде постачання комплектуючих для російської зброї.
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12.01.2023 13:29
+35
Блдь, поіменний перелік прохачів - у студію!🤬
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12.01.2023 13:29
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"не все так просто" - це для лохов. Насправді все дуже просто, або-або.
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12.01.2023 13:57 Ответить
Если это в обмен на невмешательство РБ то уже неплохо

Ну тут главное чтобы без обмана
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12.01.2023 13:59 Ответить
2014 год. «Живи и не думай, что Лукашенко на танке к твоему дому подъедет»
2015 год. «Никогда с нашей территории никто не будет атаковать Украину»
2016 год. «В Украину мы на танках не поедем»
2017 год. Украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны
2018 год. «Мы никогда не придем к вам на танках»
2019 год. «Никогда не повернем оружие в сторону Украины»
2020 год. «Никогда с территории Беларуси не атакуют Киев»
2021 год. «Приду в Украину не захватить, а сделать ее Украиной»
2022 год. «Беларуси не нужно нападать на Украину» Однако он уточнял, что «если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут».
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12.01.2023 14:09 Ответить
Это понятно

Но не вошли с рашкой в прямой альянс

И видно что лука упирается против этого

Но вообще сейчас такие войны конечно что противники чуть ли не торгуют друг с другом

А гибнут люди вот что мерзко
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12.01.2023 14:18 Ответить
что ты тут бредятину кацапскую накидываешь? беларусь не входит в войну только потому что боятся получить песты а лука лишится своей хитрожопой шоловы
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12.01.2023 16:57 Ответить
Как же зебилы предугадываемы... Беларусь - платформа для пусков ракет по Украине... Вангую, шо следующие зепотуги - канючить перед Западом не ограничивать драныкоедию в торговле товарами двойного назначения... Похоже главзеб все же заглянул пыне в глаза.
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12.01.2023 13:54 Ответить
Значит с Лукашом тайная договоренность заключена шо них,я со стороны Беларуси не двинеться в Украину и беларуская армия участвовать не будет на стороне орков.Это важно на самом деле,нашим не придётся дергатся ожидая атаки с севера.
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12.01.2023 13:55 Ответить
МногоходовЩики, не морочте голову, будь ласка.
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12.01.2023 14:35 Ответить
Свята наївність! Ви що серйозно вірите що вусата тварюка може тримати слово? Так само як його сцарь ***** перший.
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12.01.2023 16:56 Ответить
Нежданчик...🤥
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12.01.2023 13:55 Ответить
Дуже навіть якраз жданчік...
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12.01.2023 13:58 Ответить
Б...ский ЗЕлений асфальт?
Ну так, що то країна, як спільний бізнес по дєрєбану під питанням.
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12.01.2023 13:59 Ответить
Вот жеж *********. Просто нету слову.
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12.01.2023 14:03 Ответить
Ну тепер осталось у них купити электрику
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12.01.2023 14:07 Ответить
Было бы не плохо. Впадлу сидеть без света по вечерам. Мне обещали шашлыки на майские, а не вот это вот всьо
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12.01.2023 14:09 Ответить
Не хочешь сидеть без света-посиди в окопах под Соледаром,шлимазл...
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12.01.2023 14:18 Ответить
Потроллить бы тебя, да впадлу. совсем сарказм слово тебе не знакомо, да ?
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12.01.2023 14:21 Ответить
Сынок,или внучок...Мне седьмой десяток и я одессит..Так шо я уже забыл о том за шо ты ещё не догадываешься...А шоб дошло до твоего гнилого ливера имею сказать шо мой сын ТАМ...и племяннца ТАМ...А тебе ,мишигинеру,света не хватает,впадлу в темноте сидеть,паскуда....
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12.01.2023 14:47 Ответить
А я так-то вопше раньше в Битлз играл. Эх помню как мы с Джоном Лениным нажрались однажды
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12.01.2023 16:22 Ответить
мені також скоро сьомий десяток на фініш піде; тому по собі знаю, що сарказм вловити буває тяжко...
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12.01.2023 16:55 Ответить
І ще похміл не скінчився?
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12.01.2023 17:05 Ответить
Падло завжди впадло тролити, воно того не варто.
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12.01.2023 16:15 Ответить
У нас світло 4-6 годин на добу, бо Молдова поруч, вони валютою платять.
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12.01.2023 16:14 Ответить
Нельзя отключать Молдову от света, ато Санду нападьот
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12.01.2023 16:21 Ответить
Если войска наступают с территории Белоруссии, то какие это войска?
Ответ один - белорусские.
Если самолёты и ракеты летят с территории Белоруссии, то чьи они?
Ответ один - белорусские.
Вы не обязаны проверять паспорта кто по вам стреляет и историю ракет и самолётов. Вам достаточно факта, что прилетело из квартиры соседа
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12.01.2023 14:09 Ответить
В Запорожськой області стояв і може досі с тріть підрозділ белоруської армії.
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12.01.2023 14:22 Ответить
А що думають з цього приводу рідні тих,кого повбивали ракети,запущені з території білорашки?🤔
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12.01.2023 14:12 Ответить
Маленькое уточнение...ОПэшное кодло и Украина это две большие разницы,как говорят у нас в Одессе...А от кого исходят такие просьбы настоящие украинцы видят даже без монокля на шнифте....
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12.01.2023 14:16 Ответить
Це не зрада. Це любов до ближчого . Заради нього за вбивство Шеремета переслідують учасників АТО.
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12.01.2023 14:19 Ответить
Нехилий бартер, по нас ракети, літаки і напад на ЧАЕС і столицю і навпіл Україну, а ми у відповідь - тільки не накладайте на них санкції. Ще вже не просто зрада, а скотство і нахабство у квадраті і тяжкий злочин проти народу України.
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12.01.2023 14:20 Ответить
Не хитайте будку, це не на часі, бо Лукашенко нападе.
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12.01.2023 14:21 Ответить
Бітум - наше фсьо!!!
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12.01.2023 14:21 Ответить
Асфальту Слава!!!
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12.01.2023 16:31 Ответить
кацапским ботам пестец
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12.01.2023 17:00 Ответить
По фамильно пожалуйста. Украина должна знать этих хероев.
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12.01.2023 14:35 Ответить
А що там знати. Арахамія, Трухін які закупляли бітум для крадівництва у диктатора Луки. Ну і купа інших Слуг- типу Шевченка- любителів бульбофюрера і китайських комуняк
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12.01.2023 14:45 Ответить
Не забуваймо міністра здається інфрастктури в уряді зечмонь . Цього що має дядька міністра внутрішніх справ в бульборейху.
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12.01.2023 17:00 Ответить
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12.01.2023 14:55 Ответить
А мы думали шо тока Порошенко барыга😂😂😂😂
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12.01.2023 15:02 Ответить
вы кацапы и зелеботы вообще не можете думать .. а только убивать и воровать..
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12.01.2023 17:02 Ответить
Пан невчасно виключив тумблер здорового глузду! Жартую...
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12.01.2023 17:02 Ответить
Тоже был сарказм, но здесь похоже плохо с серым веществом, судя по комментариям🤡
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12.01.2023 17:40 Ответить
Дизель з Мозирського НПЗ та електроенергію друзям Найогиднішого ми не забули!

Це вже липецька фабрика, чи ще "Свати"?
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12.01.2023 15:13 Ответить
это уже вам ботам кирдык
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12.01.2023 17:03 Ответить
Після перемоги над рашистами. Почнуться погороми...
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12.01.2023 15:18 Ответить
Громить дворец Кирилы Тимошонки не стоит. Он его не купил, а арендует. Не нужно громить дворец честных людей. хотя ,опять же, откуда у честных людей дворец?
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12.01.2023 16:24 Ответить
кирюшу тимошонку нужно взять за его мошонку и хорошенько их прищемить
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12.01.2023 17:04 Ответить
ze-vyirodki opyat, otlichilis' !!!! Vidat' der'machok s agroximiey postaralis' !!!!
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12.01.2023 15:48 Ответить
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