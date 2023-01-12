Украина просила ЕС не включать Беларусь в последние санкционные пакеты, - Йозвяк

Украина просила Евросоюз не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск", - говорится в сообщении.

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