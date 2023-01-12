Украина просила ЕС не включать Беларусь в последние санкционные пакеты, - Йозвяк
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Украина просила Евросоюз не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Одна из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск", - говорится в сообщении.
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Ну тут главное чтобы без обмана
2015 год. «Никогда с нашей территории никто не будет атаковать Украину»
2016 год. «В Украину мы на танках не поедем»
2017 год. Украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны
2018 год. «Мы никогда не придем к вам на танках»
2019 год. «Никогда не повернем оружие в сторону Украины»
2020 год. «Никогда с территории Беларуси не атакуют Киев»
2021 год. «Приду в Украину не захватить, а сделать ее Украиной»
2022 год. «Беларуси не нужно нападать на Украину» Однако он уточнял, что «если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут».
Но не вошли с рашкой в прямой альянс
И видно что лука упирается против этого
Но вообще сейчас такие войны конечно что противники чуть ли не торгуют друг с другом
А гибнут люди вот что мерзко
Ну так, що то країна, як спільний бізнес по дєрєбану під питанням.
Ответ один - белорусские.
Если самолёты и ракеты летят с территории Белоруссии, то чьи они?
Ответ один - белорусские.
Вы не обязаны проверять паспорта кто по вам стреляет и историю ракет и самолётов. Вам достаточно факта, что прилетело из квартиры соседа
https://ukranews.com/ua/news/908160-********-poprosyla-yevrosoyuz-ne-vklyuchaty-bilorus-do-spysku-antyrosijskyh-sanktsij-zmi
Це вже липецька фабрика, чи ще "Свати"?