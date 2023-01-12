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Госпогранслужба (5407) обстрел (20205) Сумская область (1846)

За минувшие сутки войска РФ обстреляли три громады Сумской области, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

11 января с применением минометов и ствольной артиллерии российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Утром 11 января по приграничной Зноб-Новгородской громаде враг со стороны села Белая Березка целил минометами 82-мм калибра — зафиксировано 10 взрывов. В результате обстрела поврежден жилой дом.

В полдень Эсманьскую громаду россияне пытались поразить минометным огнем со стороны села Троебортное – зафиксировано 3 разрыва 120-мм мин.

В то же время по приграничной Шалыгинской громаде враг со стороны села Анатольевка целил артиллерийскими снарядами 152-мм калибра — зафиксировано 4 взрыва", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов пострадавших нет.

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