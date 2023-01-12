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Правительство Германии не принимало решения о передаче Украине танков Leopard, - Ламбрехт

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

леопард

Передача Германией Украине боевых танков Leopard пока не стоит на повестке дня.

Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В рядах федерального правительства нет решения о передаче боевых танков. Такое решение не принято", - подчеркнула глава оборонного ведомства.

Ламбрехт напомнила о системах вооружений, которые Германия передает Украине, и недавнем решении о предоставлении Киеву боевых машин пехоты Marder. Министр не стала комментировать готовность Польши и Великобритании направить Киеву боевые танки.

Читайте также: Германия должна разрешить поставку Украине Leopard по другим странам, - министр экономики Хабек
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Топ комментарии
+16
Чорт з вами, якщо самі не хочете давати, то хоча б дозвольте країнам, які готові передати.
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12.01.2023 21:19
+13
Цікава для німців ситуація виходить. Вони явно не хочуть передавати танки. А без них Леопарди не передадуть. Вони можуть стати головною блокуючою силою допомоги Україні
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12.01.2023 21:19
+9
а є і досі люди, що вірять ніби Німеччина тягне на собі цілу Європу вперед, а тепер виявляється що Німеччина це гальмо, закинули плуги і вичікують, чим справа закінчиться.
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12.01.2023 21:22
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Чорт з вами, якщо самі не хочете давати, то хоча б дозвольте країнам, які готові передати.
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12.01.2023 21:19 Ответить
чувства переполняют и слова застряют в зобу !!!!!

49% немцев против военной помощи Украине....
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12.01.2023 21:48 Ответить
Думаю это кацапские ипсо.
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12.01.2023 22:17 Ответить
Цікава для німців ситуація виходить. Вони явно не хочуть передавати танки. А без них Леопарди не передадуть. Вони можуть стати головною блокуючою силою допомоги Україні
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12.01.2023 21:19 Ответить
а є і досі люди, що вірять ніби Німеччина тягне на собі цілу Європу вперед, а тепер виявляється що Німеччина це гальмо, закинули плуги і вичікують, чим справа закінчиться.
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12.01.2023 21:22 Ответить
А ви не думали, що у Німеччини може не бути справних танків Леопард у кількості, щоб передати Україні? На нещодавніх навчаннях повідомили про поломки німецької техніки у перші дні використання, що вказує на диверсійну діяльність рашистської агентури на заводах чи складах Бундесверу. Звісно відкрито ніхто про це заявляти не буде. Нововиготовлені Панцергаубиці та Айріси Німеччина передала Україні без зволікань.
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12.01.2023 21:40 Ответить
Не мели ху*ню, у них на вооружении больше четырех с половиной тысяч танков Леопард 1 и 2 и еще больше трех тысяч на хранении м41, м47 и м48.
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12.01.2023 21:55 Ответить
Німеччина: Сухопутні війська Німеччини мали в своєму розпорядженні 2350 танків Leopard 2 всіх модифікацій. Велика частина з них були або продані іншим країнам, або відправлені на зберігання після завершення Холодної війни. Станом на 2012 рік, на озброєнні знаходилось 408 танків Leopard 2, 225 з них Leopard 2A6. Планувалось залишити на озброєнні 225 танків Leopard 2A6. Однак в 2015 це число було переглянуто до 338 танків Leopard 2 нових модифікацій.

де тищі танків га бовдуре?
а в м48 який від рпг горить сам полізеш,чи у перший леопард який так само від рпг горить,чи ти тільки ********* ?
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13.01.2023 04:07 Ответить
Я не правильно выразился - не на вооружении, а выпущено.. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
Французские легкие боевые танки AMX-10 RC чем-то лучше м48? Они несут противопульную броню
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13.01.2023 11:05 Ответить
Виробник цих танків Rheinmetall має 88 штук готових до передачі, але досі не отримав дозволу від уряду. https://www.dsnews.ua/world/chekayut-na-dozvil-nimeckiy-koncern-hoche-prodati-ukrajini-ponad-80-tankiv-leopard-25042022-458128
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12.01.2023 22:14 Ответить
Так пусть исправят и передадут, для них это фигня вопрос. Да и и от кого им защищаться? От Монако?
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12.01.2023 22:18 Ответить
Через день після того, як президент Польщі заявив про намір відправити в Україну бойові танки німецького виробництва Leopard, віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек висловив думку, що його країна не блокуватиме передачу зброї.

Джерело. CNN

«Німеччина не повинна стояти на шляху інших країн, які приймають рішення щодо підтримки України, незалежно від того, які рішення приймає Німеччина», - сказав Роберт Хабек у кулуарах засідання партії Зелених у Берліні.
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12.01.2023 21:26 Ответить
Тобто висновок- Німеччина це купка чмирів.
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12.01.2023 21:31 Ответить
Ні вони тобі винні
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12.01.2023 21:47 Ответить
Да, у них должок за оккупацию в 41-44 годов. Украина не получила от Бундеса репарации.
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12.01.2023 22:07 Ответить
а репарації від України як складової срср за окупацію східної Німеччини 1945-1990 вже сплачено ?
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12.01.2023 22:24 Ответить
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12.01.2023 21:21 Ответить
Знову уромашку грають, тьху гниди брехливі .
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12.01.2023 21:21 Ответить
ФРН - теж ф...ти
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12.01.2023 21:21 Ответить
гдр з"їла фрн.
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12.01.2023 21:23 Ответить
Навіщо тоді в медіа видавати бажане за дійсне ? Якась брудна інформація останнім часом.
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12.01.2023 21:22 Ответить
Все "шольцаваляють"!
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12.01.2023 21:22 Ответить
Каждый шаг немцам дается с трудом. Ничего, и это пройдут.
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12.01.2023 21:23 Ответить
та який там труд, вони ж в окопах в болоті під обстрілами не сидять, вуличні бої у них не йдуть, діти без тепла їди і світла не замерзають.
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12.01.2023 21:24 Ответить
то что не дадут, это было понятно. но есть вероятность, что причина может быть в том, что они боятся сознаться, что то что они могли бы передать, тупо нуждается в глубоком ремонте. возможно там долго не было сервиса. параша за эти годы успокоила их тем что не нападёт.
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12.01.2023 21:29 Ответить
У немцев после 2-й Мировой войны (на самом деле, после двух мировых войн) сложился сильный комплекс - не знаю, как его назвать - когда они панически боятся втянуться в войну любым способом. Сейчас они этот комплекс постепенно преодолевают. Мощное наступательное оружие (как танки) - это очередной барьер, который им нужно преодолеть.
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12.01.2023 22:04 Ответить
Саме сирлива нація Європи, а може і усього Світу.
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12.01.2023 21:23 Ответить
*****,як ця вся дурна балаканина заїбала.🤦
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12.01.2023 21:29 Ответить
+ 100!

буйло це хижа тварюка, яка нюхом чує слабкість та страх

при Пороху навіть не сіпався з агресією, а при слабенькому ЗЄ-лячці попер.
те ж саме буде з німеччиною і європою

для Перемоги спочатку потрібен дух, а вже потім леопарди
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12.01.2023 21:53 Ответить
Дело Аньки Меркель живет и побеждает.
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12.01.2023 22:10 Ответить
я вчера говорил, что немцы тормознут.
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12.01.2023 22:16 Ответить
Это какой то позор.
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12.01.2023 22:29 Ответить
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12.01.2023 23:05 Ответить
Бл.. ну і ганьбисько ця Гєрманія
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12.01.2023 23:33 Ответить
Пішли перші дипломатичні успіхи нашої сексологині
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13.01.2023 00:05 Ответить
 
 