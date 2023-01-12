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Правительство Германии не принимало решения о передаче Украине танков Leopard, - Ламбрехт
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Передача Германией Украине боевых танков Leopard пока не стоит на повестке дня.
Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"В рядах федерального правительства нет решения о передаче боевых танков. Такое решение не принято", - подчеркнула глава оборонного ведомства.
Ламбрехт напомнила о системах вооружений, которые Германия передает Украине, и недавнем решении о предоставлении Киеву боевых машин пехоты Marder. Министр не стала комментировать готовность Польши и Великобритании направить Киеву боевые танки.
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+16 Mykola Trofimenko 644016fc
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49% немцев против военной помощи Украине....
де тищі танків га бовдуре?
а в м48 який від рпг горить сам полізеш,чи у перший леопард який так само від рпг горить,чи ти тільки ********* ?
Французские легкие боевые танки AMX-10 RC чем-то лучше м48? Они несут противопульную броню
Джерело. CNN
«Німеччина не повинна стояти на шляху інших країн, які приймають рішення щодо підтримки України, незалежно від того, які рішення приймає Німеччина», - сказав Роберт Хабек у кулуарах засідання партії Зелених у Берліні.
буйло це хижа тварюка, яка нюхом чує слабкість та страх
при Пороху навіть не сіпався з агресією, а при слабенькому ЗЄ-лячці попер.
те ж саме буде з німеччиною і європою
для Перемоги спочатку потрібен дух, а вже потім леопарди