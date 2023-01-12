Предоставление Украине 40 Marder не повлияет на запасы Германии, - Ламбрехт

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что обещанная поставка 40 боевых машин пехоты Marder в Украину и запланированные тренировки выполняются.

Ее комментарии были сделаны после того, как она выражала обеспокоенность, что обеспечение оборудованием Украины, противостоящей вторжению России, может привести к тому, что немецкие запасы иссякнут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Она дала понять, что машины Marder не принадлежат к составу Бундесвера или немецкой армии. По данным DPA, последние планы предполагают, что 20 машин будут со складов Бундесвера, а еще 20 – от оружейной компании Rheinmetall.

"Это был очень важный сигнал для НАТО, для наших союзников. Мы придерживаемся своих обязательств даже при таких особых условиях", - сказала Ламбрехт.

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Напомним, ожидается, что БМП Marder от Германии поступят в Украину в первом квартале года.