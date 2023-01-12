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Предоставление Украине 40 Marder не повлияет на запасы Германии, - Ламбрехт

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

marder

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что обещанная поставка 40 боевых машин пехоты Marder в Украину и запланированные тренировки выполняются.

Ее комментарии были сделаны после того, как она выражала обеспокоенность, что обеспечение оборудованием Украины, противостоящей вторжению России, может привести к тому, что немецкие запасы иссякнут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Она дала понять, что машины Marder не принадлежат к составу Бундесвера или немецкой армии. По данным DPA, последние планы предполагают, что 20 машин будут со складов Бундесвера, а еще 20 – от оружейной компании Rheinmetall.

"Это был очень важный сигнал для НАТО, для наших союзников. Мы придерживаемся своих обязательств даже при таких особых условиях", - сказала Ламбрехт.

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Напомним, ожидается, что БМП Marder от Германии поступят в Украину в первом квартале года.
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Топ комментарии
+12
Довго дуже довго жує світ.Вони були потрібні ще півроку назад.Якби вчасно все поставили, а не тянули кота за яйця зовсім інша ситуація була і не було стільки б жертв.Який же тупорилий світ своїми балачками і тяганиною.
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12.01.2023 22:56
+8
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12.01.2023 22:47
+8
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12.01.2023 23:03
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нагадує перші кроки дитини..спочатку несміливі...а потім фіґ доженеш
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12.01.2023 22:43 Ответить
Надання Україні 40 Marder не вплине на запаси Німеччини
На запаси ковбаси?
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12.01.2023 22:45 Ответить
А у вас во время войны только о колбасе мысли возникают? Мой вам совет, постарайтесь не опускаться с этими мыслями ниже пояса.
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13.01.2023 01:23 Ответить
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12.01.2023 22:47 Ответить
Коли каналізація забита, то чекайте гівно там де прорве. В даній ситуації Україна тримає цей прорив, але тільки дурень може розраховувати на авось, не приймаючи участі у вирішенні проблеми. Дуже дякуємо за розуміння, сподіваємося, що вони розуміють, що в разі нашої поразки вони будуть ...вчитися жити по якутські. Нормально,- в якутів, які тягнули унітази з України, вони є апаратами для пиття води. Нормальні люди як можуть реагувати на ці факти??? Господи, це не лише якути. Бидла гіршого за бурята хрен найдеш на всій землі. Дикун від природи.
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12.01.2023 22:54 Ответить
ну почему же? есть еще калмыки, они тоже буддисты. Есть еще манси, и прочие селькупы с юкагирами. Только теперь они стали русскими ивановыми, и те особи, которых военкоматам удалось отловить, несут нам руский мир.
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12.01.2023 23:51 Ответить
Довго дуже довго жує світ.Вони були потрібні ще півроку назад.Якби вчасно все поставили, а не тянули кота за яйця зовсім інша ситуація була і не було стільки б жертв.Який же тупорилий світ своїми балачками і тяганиною.
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12.01.2023 22:56 Ответить
Сцикливі...
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12.01.2023 23:09 Ответить
Можна було купити, навіть не пів року, а рік назад. Чи ще не на часі?
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13.01.2023 07:36 Ответить
Дайте добро Польше на передачу нам Леопардов, bitte schön.И поторопитесь,балкенкройц вам на спину.
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12.01.2023 22:57 Ответить
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12.01.2023 23:03 Ответить
А 100 ? А 200 ?
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12.01.2023 23:08 Ответить
89 Лепард 1А5 со склада Рейнметалл тоже не повлияют).
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13.01.2023 00:14 Ответить
1а5 це шось з тяжкої спадщини Елоїзича? Бо зараз нібито леопард2 використовують...
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13.01.2023 01:03 Ответить
Из наследства конца 60-х,тем не менее 105мм пушка и все модернизации до середины 90-х (сняты с вооружения,на сохранении).
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13.01.2023 01:06 Ответить
Много соплежуйства со стороны Германии. Позорное наследие дает о себе знать.
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13.01.2023 12:52 Ответить
 
 