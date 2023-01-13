Украина де-факто стала членом НАТО, - Резников

Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, хотя формально не стала членом Североатлантического союза.

Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.

"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать… Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре" , – отметил глава Минобороны.

Резников не согласился с тем, что подобные слова могут считать неоднозначными не только в России, но и в самом НАТО – поскольку Альянс, хоть и поддерживает Украину, принял меры, чтобы его не рассматривали как участника войны.

Также читайте: Более 880 детей получили ранения в результате вооруженной агрессии РФ в Украине