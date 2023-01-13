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Украина де-факто стала членом НАТО, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, хотя формально не стала членом Североатлантического союза.

Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.

"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать… Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре" , – отметил глава Минобороны.

Резников не согласился с тем, что подобные слова могут считать неоднозначными не только в России, но и в самом НАТО – поскольку Альянс, хоть и поддерживает Украину, принял меры, чтобы его не рассматривали как участника войны.

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Топ комментарии
+26
Резніков займись своїм прямим обов'язком!
У НАТО за таке забезпечення війск, міністр відповідальний вилітає з посади так швидко що навіть не встигає інтерв'ю дурацьке надати!!! У НАТО взагалі проходимці не потрапляють на керівні посади.
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13.01.2023 10:19
+20
Вільна Україна 🇺🇦
@V_Terron
·
16 год
Бахмут, воїни ЗСУ з обмороженими ногами, руками потребують не замовчування проблеми, а найбільшого розголосу !!!
Де, суки зелені, термобілизна, теплий одяг що передали нам партнери ? Чому немає взуття, рукавиць з підігрівом ? Ви гниди собі з/плату підвищуєте !!!
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13.01.2023 10:40
+18
Як це одоробло могло бути адвокатом,ще й успішним?Кончене тріпло,з признаками дебілізму.
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13.01.2023 10:23
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Правила форума Совет форумчан
Це у військовому плані, а по іншим показникам далеко.
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13.01.2023 10:17 Ответить
Резников , а нужно де -ЮРО ‼️На де-ФАКТО не распространяется 5-статья , о коллективной БЕЗОПАСНОСТИ ‼️ ХВАТИТ ДУРИТЬ УКРАИНЦЕВ, с вашим позорными ОП договорняками , МЕГАКОРРУПЦИЕЙ , диктатурой и скандалами с дипломатами от ГНИДЫ ЕРМАКА - ********* без образования в Болгарию , *********** в Швейцарию и САБОТАЖНИКА ТУПОГО ТАРАНА В 🐏в Словению
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13.01.2023 11:07 Ответить
Якщо це так, то де Абрамси? Чому союзники досі морозяться з танками?
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13.01.2023 10:18 Ответить
Знаєте, хоч зелені і балаболять, але я вже не сумніваюсь, що Абрамси будуть. Згадуючи те, якими недосяжними Мардери, Бредлі і Патріоти були ще на початку осені.
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13.01.2023 10:47 Ответить
Думаю замість Абрамсів будуть Леопарди. І насправді це навіть краще.
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13.01.2023 12:05 Ответить
Украина де-факто стала не просто страной Северо-Атлантического альянса, а ВЕДУЩЕЙ страной НАТО, которая сражается за Европейскую цивилизацию против нашествия дикой варварской Орды.
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13.01.2023 12:42 Ответить
А, ну так... і столиця автоматично переїзжає в Васюки. Я це вже чув.
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13.01.2023 13:09 Ответить
США не хотят давать Абрамсы, потому что нет логистики. Ремонт, техобслуживание, жрут много топлива.
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13.01.2023 10:59 Ответить
Резніков займись своїм прямим обов'язком!
У НАТО за таке забезпечення війск, міністр відповідальний вилітає з посади так швидко що навіть не встигає інтерв'ю дурацьке надати!!! У НАТО взагалі проходимці не потрапляють на керівні посади.
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13.01.2023 10:19 Ответить
У него жена молодуха с айсити Юлька Зорий, ему некакда. Считай у мужика вторая молодость щас
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13.01.2023 10:25 Ответить
а берци що видають у ЗСУ, тільки двірникам у ЖЕК можна ((
а воно тут про якесь НАТО.
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13.01.2023 10:39 Ответить
Как раз берцы у ВСУ очень неплохие, зачем чушь писать?
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13.01.2023 10:50 Ответить
і якій же Ваш особистий розмір у берцях , пане Інкогніто))))
про чушь воно тут написало))))
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13.01.2023 12:33 Ответить
Взяв приклад з Хомчака,той також топче свою молоду "курочку" .
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13.01.2023 12:50 Ответить
шо малые дети...

в Юльке он ДЕ-ЮРЕ, а в Нате он ДЕ-ФАКТО.

така любоф
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13.01.2023 17:03 Ответить
Буде де-юре тоді і говоріть. Або хоч на ґанку НАТО
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13.01.2023 10:19 Ответить
Татишо???!!!

А от Швеція ще не стала.

Дурень думкою багатіє...
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13.01.2023 10:20 Ответить
А де юре стане коли зруйнуємо діктатуру !
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13.01.2023 10:20 Ответить
Та ви ж на Пороха орали, що він заклав війну в Конституцію.
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13.01.2023 10:21 Ответить
вой на болотах: "А ми гаварили...."
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13.01.2023 10:21 Ответить
Тобто реформи можна не проводити. Я правильно Рєзнікова розумію?
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13.01.2023 10:22 Ответить
Саме так! Для чого проводити якісь реформи, якщо ми і так вже в НАТО. А потім той самий Резніков вийде і скаже: Для чого проводити судову реформу і міняти закони? Ми і так вже в Євросоюзі! І взагалі, у нас насправді краще ніж в Євросоюзі! Насолоджуйтесь! - скаже він.😂😂😂
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13.01.2023 10:51 Ответить
Як це одоробло могло бути адвокатом,ще й успішним?Кончене тріпло,з признаками дебілізму.
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13.01.2023 10:23 Ответить
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13.01.2023 10:24 Ответить
Ага, а де літаки натівські і танки і тд. Ні в якому ми не НАТО, завтра кому небуть з лідерів щось в голову насвітить і не дадуть зброї. Треба свій цикл озброєння налагоджувати.

А нашівоїни то навіть не НАТО, то боги війни, дадуть фору любому військовому в НАТО. То такі герої, що є прикладом не те що для НАТО, для всього світу на віки.
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13.01.2023 10:25 Ответить
З таким рівнем життя як у нас до НАТИ приймають чи ні? Як на мене, навіщо там голодранці.
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13.01.2023 10:30 Ответить
Ваш нік повністю відповідає контексту повідомленнь. Подивіться на корупмпованих мадяр, які ще й до того всього ху*ла підтримують. І вони в НАТІ. По-фатку єдиний фактор, за яким приймають в НАТО - наявність натівського озброєння.
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13.01.2023 10:40 Ответить
Відповідати стандартам НАТИ означає не тільки військову складову, а ще і соціальні стандарти в тому числі.
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13.01.2023 10:46 Ответить
Дурень думкою багатіє - це все що треба знати про нашого зеленого міністра
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13.01.2023 10:31 Ответить
Це для кацапів Резніков озвучив?,щоб ще більше мотивувати армію орків,так вони і так кажуть що проти нато якби Україна одна була давно перемогли,а так проти них спецназовці американці британці саме на цьому і акцентують,не було би обідно якби дійсно вони воювали за нас а не невеликий відсоток найманців,але кацапи приподносять так що кістяк натовський,а хохли мол воювать не вміють,от і бьеться бідна росіюшка проти цілого світу черете те так і довго тягнеться сво
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13.01.2023 10:33 Ответить
Скільки слово НАТО не промовляй, крилаті ракети і стелс-бомбардувальники від цього не з'являться. І навіть танки у потрібних тисячних кількостях.
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13.01.2023 10:37 Ответить
Як не з'явится евакуйований харківський танковий завод у жодній країні НАТО.
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13.01.2023 10:39 Ответить
Вільна Україна 🇺🇦
@V_Terron
·
16 год
Бахмут, воїни ЗСУ з обмороженими ногами, руками потребують не замовчування проблеми, а найбільшого розголосу !!!
Де, суки зелені, термобілизна, теплий одяг що передали нам партнери ? Чому немає взуття, рукавиць з підігрівом ? Ви гниди собі з/плату підвищуєте !!!
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13.01.2023 10:40 Ответить
Рєзнікову ніколи - він пробує себе в ролі медійника, не на часі!
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13.01.2023 11:34 Ответить
Іноді намагаєшся думати: ну не може вони то всьо ляпають не просто так, може є якась причина чи тонка гра, яка не на поверхні, і в рамках якої необхідні такі висловлювання-послання, ми можемо тільки здогадуватися.

Але згадую шо вони тринділи перед війною і що в підсумку вийшло, й розумію - нє. де-юре вони може юристи чи міністри оборони, а де-факто - пристосуванці недалекого розуму, або й просто ідіоти.
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13.01.2023 10:41 Ответить
Цікаво, а НАТО теж так вважає?
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13.01.2023 10:47 Ответить
Купи собі HIMARS або польский Краб,або Джавелинів десяточок..🤣
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13.01.2023 10:51 Ответить
https://youtu.be/tSgRNJ0F8yc...

мавзолейный хмырь Аксенов стал нардепом Украины в 2021 году... удивительные метаморфозы в Украине...
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13.01.2023 10:49 Ответить
НАТО это коллективная защита в первую очередь. Во вторых это современное передовое вооружение: танки, самолеты, вертолеты, ПВО и т.д в нужных количествах, а также ракетно-авиационная поддержка 6-го флота США . Ни того ни того у нас нет. Были бы мы по-факту в НАТО, то разнесли бы всю свинособачью армию за неделю.
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13.01.2023 10:51 Ответить
Хвора уява
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13.01.2023 10:53 Ответить
Троллинг Мавзолейных хмырей путлера идёт полным ходом...
Кстати Салавьев сказал это гораздо раньше Резникова...🤣🤣🤣
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13.01.2023 10:54 Ответить
де-юре рєзніков міністр, а де-факто балабол. ця влада робила все, щоб Україна в НАТО не була, починаючи з 2019 року, коли зелений ігнорував самміт, а потім скільки лайна вилили арахаміїї, єрмачкі та ін. шушера, ще й волали - закрийте небо (бо асфальт не рятує)
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13.01.2023 10:55 Ответить
Болтун Резников очередным заявлением четко подтверждает репутацию "свадебного министра", полностью оторванного от жизни. Для него это новый этап после заявления о "ненужных" Мавиках. Любопытно, но у него же есть консультанты, или они тоже "свадебные"?
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13.01.2023 10:57 Ответить
Резніков де факто не міністр оборони а зелена шавка Єрмака
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13.01.2023 10:57 Ответить
иди на ***! и это при том что весь окружающий лично меня истеблишмент плюсуют его тоннами. типа интеллигент для интеллигентов. и мне пох, я со всеми переругался
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13.01.2023 11:01 Ответить
Та ти що? Ми члени НАТО? Щось я не замітив ніякого флота США з авіаносцем і томагавків летящих в русню. Зброю поставляють, і це не мало (далеко не все, ось тільки танки виклянчили), але воює Україна сама
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13.01.2023 11:02 Ответить
Антипутлерская Коалиция типа Рамштайн насчитывает 50 стран Мира, очередной Рамштайн будет 20 января..увидите сами, что Украина это НАТО... можно не париться😛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱
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13.01.2023 11:04 Ответить
Резников сказал о де-факто,а не о де,-юре...вы хоть в школе учились, Знатоки...🤣
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13.01.2023 11:10 Ответить
Як говорили,колись,при радянщині:"Болтун-находка для шпиона".Перефразуючи цей вислів,можна сказати:"Резніков-знахідка для російських пропагандистів"
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13.01.2023 12:47 Ответить
Прям как в том анекдоте, что ж полдела сделано, осталось только Ротшильда уговорить.
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13.01.2023 11:10 Ответить
Шо, свинособака, а чк же: оассєя воює з всім НАТО! ******* соловйов?
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13.01.2023 11:36 Ответить
Даже такой Моцкаль как Генри Киссинджер больше месяца назад сказал..к Украине надо относиться как члену НАТО...😛🤣
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13.01.2023 11:18 Ответить
Даже такой мавзолейный долбодятел с Фокс Ньюс Такер Карлсон,типа крысеныш ДолбоТрампист и тот признал .. Украинская Армия вышла на 15 место в Мире в рейтинге обороны...🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪✊
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13.01.2023 11:23 Ответить
Штурм маленького городка Авдеевка под Донецком вторая армия мира после Зимбабве и Эритреи,начала в апреле 2014 года...скоро 9 лет...вояки зачуханные ОБЕЗЬЯНЫ путлера... Киев за 2 дня Курица 🐔Симоньян пошутила над быдлом путлера..а вы и поверили🤣
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13.01.2023 11:30 Ответить
З маляршою треба Резнікова на передок з теплого кабінету на місяць відправити, у тій зимовій уніформі, що тепла не тримає…..
Тріпло чортове цей резніков, бійців послухай та подивись, без свити з челяді, їм в очі в окопі, а не у підготовленому приміщені, гнида тилова!!!
Займайся забезпеченням ЗСУ разом з монастирським, а не вилизування дупи…, вангує воно…
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13.01.2023 11:37 Ответить
*** шо воно *******?
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13.01.2023 11:45 Ответить
Меле язиком як корова, бо має можливість.
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13.01.2023 11:55 Ответить
Дурень думкою багатіє.
Можеш нап'яти уніформу країни-члена НАТО: ви і так на пару з зеленським, ходите у камуфляжі, нагадуючи щось середнє між шмаркачами, що ********** камуфляж, любителями страйкболу, або продавцями «Ібісу».
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13.01.2023 11:54 Ответить
Дурнику, якщо так, то вимагай застосування колективної оборони. Того, дл чого й створювався НАТО, Або не патякай.
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13.01.2023 12:21 Ответить
Резніков яскравий представник "зеленої"шобли,Про це написав коментатор стат'ї Касьянова про нестачу ***********,що Зеленський -це ватний неук без будь яких принципів з таким самим його оточенням:Єрмак,Татаров,Таран,Рєзніков і т.д..Недоречними є вислови Резнікова про БПЛА,НАТО ,етс.
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13.01.2023 12:33 Ответить
Пи***ти не мішки носити. Як вони кажуть у нас перетворення на НАТО з низу вверх, солдати натівські, генералісімуси паркетні совкові.
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13.01.2023 12:38 Ответить
"Дефакто членом НАТО", це коли НАТО вступитися за Україну як за країну члена НАТО а не так як зараз.
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13.01.2023 12:58 Ответить
По этой логике то афганцы и иракцы то уже давно члены))
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13.01.2023 13:11 Ответить
де-факто ти лисий долбойоб,де-юре зрадник і шкідник на державній посаді,а по НАТО ,мати по жменьці різного західного озброєння,без ремонтної бази,без навчальних центрів,це не натівська армія,це армія найманців,на даний момент ми до нато як до місяця раком,немає ні системних закупівель озброєнь,немає створення ремонтних центрів,логістика і забезпечення військ в повній сраці(або західні партнери.або волонтери) і воно ще ******* про НАТО,гандон лисий який не може забезпечити військових навіть "весільними" дронами.
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13.01.2023 14:46 Ответить
Ну де-факто можна і повечеряти. Головне себе запевнити, що ти поїв. Ми їмо капусту, а наверху м*ясо.. Але в середнього ми їмо голубці.
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13.01.2023 18:50 Ответить
 
 