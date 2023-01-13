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Украина де-факто стала членом НАТО, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, хотя формально не стала членом Североатлантического союза.
Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.
"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать… Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре" , – отметил глава Минобороны.
Резников не согласился с тем, что подобные слова могут считать неоднозначными не только в России, но и в самом НАТО – поскольку Альянс, хоть и поддерживает Украину, принял меры, чтобы его не рассматривали как участника войны.
Топ комментарии
+26 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий13.01.2023 10:19
+20 Ksenia VB
показать весь комментарий13.01.2023 10:40
+18 Mark 6af25425
показать весь комментарий13.01.2023 10:23
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Пожалуйста, подождите...
У НАТО за таке забезпечення війск, міністр відповідальний вилітає з посади так швидко що навіть не встигає інтерв'ю дурацьке надати!!! У НАТО взагалі проходимці не потрапляють на керівні посади.
а воно тут про якесь НАТО.
про чушь воно тут написало))))
в Юльке он ДЕ-ЮРЕ, а в Нате он ДЕ-ФАКТО.
така любоф
А от Швеція ще не стала.
Дурень думкою багатіє...
А нашівоїни то навіть не НАТО, то боги війни, дадуть фору любому військовому в НАТО. То такі герої, що є прикладом не те що для НАТО, для всього світу на віки.
@V_Terron
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16 год
Бахмут, воїни ЗСУ з обмороженими ногами, руками потребують не замовчування проблеми, а найбільшого розголосу !!!
Де, суки зелені, термобілизна, теплий одяг що передали нам партнери ? Чому немає взуття, рукавиць з підігрівом ? Ви гниди собі з/плату підвищуєте !!!
Але згадую шо вони тринділи перед війною і що в підсумку вийшло, й розумію - нє. де-юре вони може юристи чи міністри оборони, а де-факто - пристосуванці недалекого розуму, або й просто ідіоти.
мавзолейный хмырь Аксенов стал нардепом Украины в 2021 году... удивительные метаморфозы в Украине...
Кстати Салавьев сказал это гораздо раньше Резникова...🤣🤣🤣
Тріпло чортове цей резніков, бійців послухай та подивись, без свити з челяді, їм в очі в окопі, а не у підготовленому приміщені, гнида тилова!!!
Займайся забезпеченням ЗСУ разом з монастирським, а не вилизування дупи…, вангує воно…
Можеш нап'яти уніформу країни-члена НАТО: ви і так на пару з зеленським, ходите у камуфляжі, нагадуючи щось середнє між шмаркачами, що ********** камуфляж, любителями страйкболу, або продавцями «Ібісу».