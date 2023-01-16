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Освобождение Мелитополя разрушит логистику оккупантов на четырех направлениях, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Мелитополь – один из важнейших транспортных узлов юга Украины.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы города, Мелитополь имеет:

- выгодное географическое положение, соединяющее большинство регионов Украины с побережьем Азовского моря и Крымом;
- пересечение автодорог международного значения М-18 "Харьков - Ялта" и М-14 "Одесса - Новоазовск";
- узловую железнодорожную станцию с локомотивным депо;
– военный аэродром.

"К сожалению, именно этим воспользовались решисты. С первых дней полномасштабной войны в Украине оккупанты превратили Мелитополь в военный логистический центр: аккумулируют в городе и поставляют на фронт тяжелое вооружение, военную технику и личный состав армии России. В частности, перевозят через Мелитополь комплексы С300, из которых обстреливают Запорожье и другие города в радиусе 80 км.

Освобождение Мелитополя разрушит систему логистики оккупантов в 4-х направлениях движения - Херсонском, Запорожском, Донецком и Крымском. А это, в свою очередь, станет ключом к освобождению юга Украины", - подытожил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле оккупированного Мелитополя уничтожено несколько вражеских пунктов дислокации, - Федоров
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Топ комментарии
+9
Не стоит говорить "Гоп" пока... ну сами знаете.. Ким Николаевский Кинбурн-косу с ноября месяца "еще чуть-чуть" и освободит
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16.01.2023 11:17
+8
То хто здав місто, марсіани?
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16.01.2023 11:14
+6
Визволення Мелітополя на данний момент виглядає дуже і дуже примарним
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16.01.2023 11:20
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То хто здав місто, марсіани?
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16.01.2023 11:14 Ответить
Не стоит говорить "Гоп" пока... ну сами знаете.. Ким Николаевский Кинбурн-косу с ноября месяца "еще чуть-чуть" и освободит
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16.01.2023 11:17 Ответить
Кинбурнская коса слишком открытое пространство от стороны Крыма. Пока Крым не освобожден, Кинбурнская коса лучше работает для скопления кацапского мяса с регулярной переработкой в удобрение.
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16.01.2023 11:31 Ответить
Речь о другом. Совсем о другом. Зачем пи-деть?
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16.01.2023 11:36 Ответить
З іншої сторони, є така штука як ІПСО, або спеціальна дезинформація ворога.

Але ******* під час війни і справді треба поменше.
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16.01.2023 12:00 Ответить
На ... я бачив зелене ІПСО. У ФСБ кротівня в ..ОПщ преза-дурня, а сидимо без світла ми. Кого зелені тим "дефіцітом дратують і дурять? Простих українців. ото і є справже ІПСО от Дермака (він же агент ФСБ Тимофєєв)
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16.01.2023 12:26 Ответить
Визволення Мелітополя на данний момент виглядає дуже і дуже примарним
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16.01.2023 11:20 Ответить
А що не виглядає примарним?
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16.01.2023 11:22 Ответить
А никто и не говорил "гоп". Ты, фрол, сюда из своего задрищенска выполз? Иди репу жуй, без тебя разберемся
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16.01.2023 11:22 Ответить
якби ...та коли..
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16.01.2023 11:23 Ответить
+1"стратег"! "Трепещітє" москалі!
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16.01.2023 11:24 Ответить
Бла-бла-бла...
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16.01.2023 11:48 Ответить
Зеленьський започаткував нову еру у політиці- ляпання язиком, як компенсацію відсутності думок. От вони усі і патякають в телевізорі і у газетах.
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16.01.2023 13:12 Ответить
 
 