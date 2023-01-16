Освобождение Мелитополя разрушит логистику оккупантов на четырех направлениях, - Федоров

Мелитополь – один из важнейших транспортных узлов юга Украины.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы города, Мелитополь имеет:

- выгодное географическое положение, соединяющее большинство регионов Украины с побережьем Азовского моря и Крымом;

- пересечение автодорог международного значения М-18 "Харьков - Ялта" и М-14 "Одесса - Новоазовск";

- узловую железнодорожную станцию с локомотивным депо;

– военный аэродром.

"К сожалению, именно этим воспользовались решисты. С первых дней полномасштабной войны в Украине оккупанты превратили Мелитополь в военный логистический центр: аккумулируют в городе и поставляют на фронт тяжелое вооружение, военную технику и личный состав армии России. В частности, перевозят через Мелитополь комплексы С300, из которых обстреливают Запорожье и другие города в радиусе 80 км.

Освобождение Мелитополя разрушит систему логистики оккупантов в 4-х направлениях движения - Херсонском, Запорожском, Донецком и Крымском. А это, в свою очередь, станет ключом к освобождению юга Украины", - подытожил Федоров.

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