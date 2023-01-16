Освобождение Мелитополя разрушит логистику оккупантов на четырех направлениях, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мелитополь – один из важнейших транспортных узлов юга Украины.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы города, Мелитополь имеет:
- выгодное географическое положение, соединяющее большинство регионов Украины с побережьем Азовского моря и Крымом;
- пересечение автодорог международного значения М-18 "Харьков - Ялта" и М-14 "Одесса - Новоазовск";
- узловую железнодорожную станцию с локомотивным депо;
– военный аэродром.
"К сожалению, именно этим воспользовались решисты. С первых дней полномасштабной войны в Украине оккупанты превратили Мелитополь в военный логистический центр: аккумулируют в городе и поставляют на фронт тяжелое вооружение, военную технику и личный состав армии России. В частности, перевозят через Мелитополь комплексы С300, из которых обстреливают Запорожье и другие города в радиусе 80 км.
Освобождение Мелитополя разрушит систему логистики оккупантов в 4-х направлениях движения - Херсонском, Запорожском, Донецком и Крымском. А это, в свою очередь, станет ключом к освобождению юга Украины", - подытожил Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Але ******* під час війни і справді треба поменше.