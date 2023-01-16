Визволення Мелітополя зруйнує логістику окупантів на чотирьох напрямках, - Федоров

Мелітополь - один із найважливіших транспортних вузлів півдня України.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника міста, Мелітополь має:



- вигідне географічне положення, яке сполучає більшість регіонів України із узбережжям Азовського моря і Кримом;

- перетин автошляхів міжнародного значення М-18 "Харків - Ялта" та М-14 "Одеса - Новоазовськ";

- вузлову залізничну станцію із локомотивним депо;

- військовий аеродром.

"На жаль, саме цим скористались рашисти. З перших днів повномасштабної війни в України окупанти перетворили Мелітополь на військовий логістичний центр: акумулюють у місті і постачають на фронт важке озброєння, військову техніку і особовий склад армії рф. Зокрема, перевозять через Мелітополь комплекси С300, з яких обстрілюють Запоріжжя й інші міста в радіусі 80 км



Звільнення Мелітополя зруйнує систему логістики окупантів у 4-х напрямках руху - Херсонському, Запорізькому, Донецькому і Кримському. А це, в свою чергу, стане ключем до звільнення півдня України", - підсумував Федоров.

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