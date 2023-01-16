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Визволення Мелітополя зруйнує логістику окупантів на чотирьох напрямках, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Мелітополь - один із найважливіших транспортних вузлів півдня України.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника міста, Мелітополь має: 

- вигідне географічне положення, яке сполучає більшість регіонів України із узбережжям Азовського моря і Кримом;
- перетин автошляхів міжнародного значення М-18 "Харків - Ялта" та М-14 "Одеса - Новоазовськ";
- вузлову залізничну станцію із локомотивним депо;
- військовий аеродром.

"На жаль, саме цим скористались рашисти. З перших днів повномасштабної війни в України окупанти перетворили Мелітополь на військовий логістичний центр: акумулюють у місті і постачають на фронт важке озброєння, військову техніку і особовий склад армії рф. Зокрема, перевозять через Мелітополь комплекси С300, з яких обстрілюють Запоріжжя й інші міста в радіусі 80 км

Звільнення Мелітополя зруйнує систему логістики окупантів у 4-х напрямках руху - Херсонському, Запорізькому, Донецькому і Кримському. А це, в свою чергу, стане ключем до звільнення півдня України", - підсумував Федоров.

Також читайте: За тиждень рашисти не пропустили на виїзд до Запоріжжя жодної людини, - мер Мелітополя Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Не стоит говорить "Гоп" пока... ну сами знаете.. Ким Николаевский Кинбурн-косу с ноября месяца "еще чуть-чуть" и освободит
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16.01.2023 11:17
+8
То хто здав місто, марсіани?
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16.01.2023 11:14
+6
Визволення Мелітополя на данний момент виглядає дуже і дуже примарним
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16.01.2023 11:20
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То хто здав місто, марсіани?
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16.01.2023 11:14 Відповісти
Не стоит говорить "Гоп" пока... ну сами знаете.. Ким Николаевский Кинбурн-косу с ноября месяца "еще чуть-чуть" и освободит
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16.01.2023 11:17 Відповісти
Кинбурнская коса слишком открытое пространство от стороны Крыма. Пока Крым не освобожден, Кинбурнская коса лучше работает для скопления кацапского мяса с регулярной переработкой в удобрение.
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16.01.2023 11:31 Відповісти
Речь о другом. Совсем о другом. Зачем пи-деть?
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16.01.2023 11:36 Відповісти
З іншої сторони, є така штука як ІПСО, або спеціальна дезинформація ворога.

Але ******* під час війни і справді треба поменше.
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16.01.2023 12:00 Відповісти
На ... я бачив зелене ІПСО. У ФСБ кротівня в ..ОПщ преза-дурня, а сидимо без світла ми. Кого зелені тим "дефіцітом дратують і дурять? Простих українців. ото і є справже ІПСО от Дермака (він же агент ФСБ Тимофєєв)
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16.01.2023 12:26 Відповісти
Визволення Мелітополя на данний момент виглядає дуже і дуже примарним
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16.01.2023 11:20 Відповісти
А що не виглядає примарним?
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16.01.2023 11:22 Відповісти
А никто и не говорил "гоп". Ты, фрол, сюда из своего задрищенска выполз? Иди репу жуй, без тебя разберемся
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16.01.2023 11:22 Відповісти
якби ...та коли..
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16.01.2023 11:23 Відповісти
+1"стратег"! "Трепещітє" москалі!
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16.01.2023 11:24 Відповісти
Бла-бла-бла...
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16.01.2023 11:48 Відповісти
Зеленьський започаткував нову еру у політиці- ляпання язиком, як компенсацію відсутності думок. От вони усі і патякають в телевізорі і у газетах.
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16.01.2023 13:12 Відповісти
 
 