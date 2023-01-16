Базу российских миротворцев в Гюмри пикетировала армянская оппозиция
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Активисты армянского движения "Национальный демократический полюс" провели акцию протеста около 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмре.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Азатутюн.
Акция под названием "Блокада ради выхода из блокады" прошла во второй раз - первый раз протест устроили в минувшие выходные.
Активисты отмечают ответственность россиян за ситуацию с Лачинским коридором - единственной наземной артерией, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом и которую с 12 декабря де-факто перекрыл Азербайджан под видом акции экоактивистов. Из-за этого в Карабахе начался дефицит товаров первой необходимости.
Участники акции потребовали от России выполнять ее миротворческие обязательства по соглашению от ноября 2020 года, которое положило конец последней горячей фазе войны, и обеспечить свободное движение через Лачинский коридор.
Они также отмечали, что присутствие в Армении российских военных представляет угрозу для нацбезопасности и Россия, сотрудничая с Турцией и Азербайджаном, "связывает руки" Еревану присутствием своих военных и затрудняет реагирование на вызовы, которые сама и создает.
Кроме того, активисты потребовали отставки премьера Никола Пашиняна.
В базу стянули значительные силы правоохранителей, протестующим не дали установить там свои палатки.
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