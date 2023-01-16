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Новости За рубежом
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Армения (800) пикет (697) россия (91360) Нагорный Карабах (469)

Базу российских миротворцев в Гюмри пикетировала армянская оппозиция

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

гюмрі

Активисты армянского движения "Национальный демократический полюс" провели акцию протеста около 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмре.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Азатутюн.

Акция под названием "Блокада ради выхода из блокады" прошла во второй раз - первый раз протест устроили в минувшие выходные.

Активисты отмечают ответственность россиян за ситуацию с Лачинским коридором - единственной наземной артерией, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом и которую с 12 декабря де-факто перекрыл Азербайджан под видом акции экоактивистов. Из-за этого в Карабахе начался дефицит товаров первой необходимости.

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Участники акции потребовали от России выполнять ее миротворческие обязательства по соглашению от ноября 2020 года, которое положило конец последней горячей фазе войны, и обеспечить свободное движение через Лачинский коридор.

Они также отмечали, что присутствие в Армении российских военных представляет угрозу для нацбезопасности и Россия, сотрудничая с Турцией и Азербайджаном, "связывает руки" Еревану присутствием своих военных и затрудняет реагирование на вызовы, которые сама и создает.

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Кроме того, активисты потребовали отставки премьера Никола Пашиняна.

В базу стянули значительные силы правоохранителей, протестующим не дали установить там свои палатки.
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Топ комментарии
+9
Нехай повернуть Азербайджану його Карабах, припинять війну, почнуть розвиватися. Окрім ненавистного їм Азербайджану, Вірмени мають спільний кордон з Грузією, Турцією і з досить дружнім до них Іраном. Вірмени НЕ мають спільного кордону з рашистами - і це їх велика перевага. Не так багато республік колишнього совка позбавлені цього сусідського прокляття.

торгуйте, розвивайтеся, нахєр вам чужий карабах. Всі кордони вже були проведені як є.
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16.01.2023 13:03
+8
Какой мудак назвал эту базу миротворческой,макните его головой в унитаз.
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16.01.2023 13:11
+5
Навіть вірмени протестують, а у Грузії партія Саакашвілі не організувала ЖОДНОГО мітингу проти панаєхавших кацапів!
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16.01.2023 12:58
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Розкачуйтесь...
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16.01.2023 12:52 Ответить
Нехай повернуть Азербайджану його Карабах, припинять війну, почнуть розвиватися. Окрім ненавистного їм Азербайджану, Вірмени мають спільний кордон з Грузією, Турцією і з досить дружнім до них Іраном. Вірмени НЕ мають спільного кордону з рашистами - і це їх велика перевага. Не так багато республік колишнього совка позбавлені цього сусідського прокляття.

торгуйте, розвивайтеся, нахєр вам чужий карабах. Всі кордони вже були проведені як є.
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16.01.2023 13:03 Ответить
Мирубивці.
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16.01.2023 12:52 Ответить
ви про що ??? Карабах це Азербайджанан !!! керівництву Вірменії давно пора з тим змиритися, послати нах*й ***** і кацапів та жити мирно з тюрками, азербайджанцями !!!
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16.01.2023 13:27 Ответить
Навіть вірмени протестують, а у Грузії партія Саакашвілі не організувала ЖОДНОГО мітингу проти панаєхавших кацапів!
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16.01.2023 12:58 Ответить
В Грузії при владі зараз аналог наших ЗЕлених 'нових ліц' - колишніх доМайданних ригів, що прийшли як нові ліца за гроші проросійського олігарха Іванішвілі
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16.01.2023 15:07 Ответить
Какой мудак назвал эту базу миротворческой,макните его головой в унитаз.
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16.01.2023 13:11 Ответить
Вероятно подобный тому, который допустил такую публикацию на Цензоре и назвал оккупантов "миротворцами".
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16.01.2023 13:58 Ответить
Правильно . Гоните уродов в орду .
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16.01.2023 13:12 Ответить
Для тих, хто читає тільки заголовки: ура-патріотична опозиція вимагає, щоб кацапи за них воювали.
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16.01.2023 13:17 Ответить
це все дарма - великої арменії все одно ніколи не була, нема і не буде !!!
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16.01.2023 13:29 Ответить
Вірменська,як і москальська,опозиція відрізняється від влади лише поглядами на способи та методи загарбництва-опозиція вважає що датей,на загарбаних землях,можна не вбивати а просто вивозити демонструючи ,тим самим,"відданість гуманізму" та "миролюбність"!
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16.01.2023 13:24 Ответить
Російські миротворці - це як незаймана проститутка.
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16.01.2023 13:30 Ответить
200 років московщина влаштовувала арменію і раптом після війни 2020 та необхідності повертати Карабах законному володільцю та сплачувати репарації за 30-річну оккупацію, щось пішло не так.
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16.01.2023 13:40 Ответить
Какие нахер "російських миротворців"?
Пока Бутусов на фронте, для написания и контроля за публикациями никого не осталось в редакции Цензора?
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16.01.2023 13:56 Ответить
Чудова новина!
Ненавість до сруськіх мимотворців почала об'єднувати народи Кавказа.
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16.01.2023 16:44 Ответить
 
 