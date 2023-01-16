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Новини За кордоном
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Вірменія (661) пікет (322) росія (47340) Нагірний Карабах (459)

Базу російських миротворців в Гюмрі пікетувала вірменська опозиція

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

гюмрі

Активісти вірменського руху "Національний демократичний полюс" провели акцію протесту біля 102-ї російської військової бази, розташованої в Гюмрі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Азатутюн.

Акція під назвою "Блокада задля виходу з блокади" відбулася вдруге - перший раз протест влаштували минулими вихідними.

Активісти наголошують на відповідальності росіян за ситуацію з Лачинським коридором - єдиною наземною артерією, що сполучає Вірменію з Нагірним Карабахом і яку з 12 грудня де-факто перекрив Азербайджан під виглядом акції екоактивістів. Через це у Карабаху почався дефіцит товарів першої необхідності.

Читайте: Вірменія відмовилася цього року брати участь в навчаннях ОДКБ

Учасники акції вимагали від Росії виконувати її миротворчі зобов’язання за угодою від листопада 2020 року, що поклала край останній гарячій фазі війни, та забезпечити вільний рух через Лачинський коридор.

Вони також наголошували, що присутність у Вірменії російських військових є загрозою для нацбезпеки і Росія, співпрацюючи з Туреччиною та Азербайджаном "зв’язує руки" Єревану присутністю своїх військових та ускладнює реагування на виклики, які сама і створює.

Також читайте: Російські війська дарма перебувають в Нагірному Карабаху. Вони не виконують зобов’язання, - Пашинян

Крім того, активісти вимагали відставки прем’єра Нікола Пашиняна.

До бази стягнули значні сили правоохоронців, протестувальникам не дали встановити там свої намети.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Нехай повернуть Азербайджану його Карабах, припинять війну, почнуть розвиватися. Окрім ненавистного їм Азербайджану, Вірмени мають спільний кордон з Грузією, Турцією і з досить дружнім до них Іраном. Вірмени НЕ мають спільного кордону з рашистами - і це їх велика перевага. Не так багато республік колишнього совка позбавлені цього сусідського прокляття.

торгуйте, розвивайтеся, нахєр вам чужий карабах. Всі кордони вже були проведені як є.
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16.01.2023 13:03
+8
Какой мудак назвал эту базу миротворческой,макните его головой в унитаз.
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16.01.2023 13:11
+5
Навіть вірмени протестують, а у Грузії партія Саакашвілі не організувала ЖОДНОГО мітингу проти панаєхавших кацапів!
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16.01.2023 12:58
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16.01.2023 12:52 Відповісти
Нехай повернуть Азербайджану його Карабах, припинять війну, почнуть розвиватися. Окрім ненавистного їм Азербайджану, Вірмени мають спільний кордон з Грузією, Турцією і з досить дружнім до них Іраном. Вірмени НЕ мають спільного кордону з рашистами - і це їх велика перевага. Не так багато республік колишнього совка позбавлені цього сусідського прокляття.

торгуйте, розвивайтеся, нахєр вам чужий карабах. Всі кордони вже були проведені як є.
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16.01.2023 13:03 Відповісти
Мирубивці.
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16.01.2023 12:52 Відповісти
ви про що ??? Карабах це Азербайджанан !!! керівництву Вірменії давно пора з тим змиритися, послати нах*й ***** і кацапів та жити мирно з тюрками, азербайджанцями !!!
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16.01.2023 13:27 Відповісти
Навіть вірмени протестують, а у Грузії партія Саакашвілі не організувала ЖОДНОГО мітингу проти панаєхавших кацапів!
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16.01.2023 12:58 Відповісти
В Грузії при владі зараз аналог наших ЗЕлених 'нових ліц' - колишніх доМайданних ригів, що прийшли як нові ліца за гроші проросійського олігарха Іванішвілі
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16.01.2023 15:07 Відповісти
Какой мудак назвал эту базу миротворческой,макните его головой в унитаз.
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16.01.2023 13:11 Відповісти
Вероятно подобный тому, который допустил такую публикацию на Цензоре и назвал оккупантов "миротворцами".
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16.01.2023 13:58 Відповісти
Правильно . Гоните уродов в орду .
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16.01.2023 13:12 Відповісти
Для тих, хто читає тільки заголовки: ура-патріотична опозиція вимагає, щоб кацапи за них воювали.
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16.01.2023 13:17 Відповісти
це все дарма - великої арменії все одно ніколи не була, нема і не буде !!!
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16.01.2023 13:29 Відповісти
Вірменська,як і москальська,опозиція відрізняється від влади лише поглядами на способи та методи загарбництва-опозиція вважає що датей,на загарбаних землях,можна не вбивати а просто вивозити демонструючи ,тим самим,"відданість гуманізму" та "миролюбність"!
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16.01.2023 13:24 Відповісти
Російські миротворці - це як незаймана проститутка.
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16.01.2023 13:30 Відповісти
200 років московщина влаштовувала арменію і раптом після війни 2020 та необхідності повертати Карабах законному володільцю та сплачувати репарації за 30-річну оккупацію, щось пішло не так.
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16.01.2023 13:40 Відповісти
Какие нахер "російських миротворців"?
Пока Бутусов на фронте, для написания и контроля за публикациями никого не осталось в редакции Цензора?
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16.01.2023 13:56 Відповісти
Чудова новина!
Ненавість до сруськіх мимотворців почала об'єднувати народи Кавказа.
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16.01.2023 16:44 Відповісти
 
 