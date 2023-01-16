Базу російських миротворців в Гюмрі пікетувала вірменська опозиція

Активісти вірменського руху "Національний демократичний полюс" провели акцію протесту біля 102-ї російської військової бази, розташованої в Гюмрі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Азатутюн.

Акція під назвою "Блокада задля виходу з блокади" відбулася вдруге - перший раз протест влаштували минулими вихідними.

Активісти наголошують на відповідальності росіян за ситуацію з Лачинським коридором - єдиною наземною артерією, що сполучає Вірменію з Нагірним Карабахом і яку з 12 грудня де-факто перекрив Азербайджан під виглядом акції екоактивістів. Через це у Карабаху почався дефіцит товарів першої необхідності.

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Учасники акції вимагали від Росії виконувати її миротворчі зобов’язання за угодою від листопада 2020 року, що поклала край останній гарячій фазі війни, та забезпечити вільний рух через Лачинський коридор.

Вони також наголошували, що присутність у Вірменії російських військових є загрозою для нацбезпеки і Росія, співпрацюючи з Туреччиною та Азербайджаном "зв’язує руки" Єревану присутністю своїх військових та ускладнює реагування на виклики, які сама і створює.

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Крім того, активісти вимагали відставки прем’єра Нікола Пашиняна.

До бази стягнули значні сили правоохоронців, протестувальникам не дали встановити там свої намети.