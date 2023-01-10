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Новини За кордоном
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Вірменія відмовилася цього року брати участь в навчаннях ОДКБ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пашинян

Міністерство оборони Вірменії повідомило Організації Договору про колективну безпеку, що офіційний Єреван вважає "недоцільним у нинішній ситуації" проведення у 2023 році в країні військових навчань ОДКБ.

Про це заявив на пресконференції вірменський прем'єр Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Йдеться про заплановані навчання "Непорушне братство - 2023".

"Міністр оборони Республіки Вірменія письмово поінформував об’єднаний штаб ОДКБ, що ми не вважаємо за доцільне проведення таких військових навчань на території Республіки Вірменія в цій ситуації. Цього року ці військові навчання не відбудуться", - сказав Пашинян.

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Окрім цього, він прокоментував чутки, що Вірменія нібито пригрозила вийти з ОДКБ та СНД, якщо до 10 січня не буде розв'язане питання розблокування Лачинського коридору, заблокованого Азербайджаном з 12 грудня.

"Ми з нашими партнерами не розмовляємо мовою ультиматумів, все, що ми хочемо сказати, ми говоримо публічно", - сказав вірменський прем'єр, не спростувавши й не підтвердивши намірів щодо ОДКБ та СНД.

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Це не перший демарш глави уряду Вірменії на адресу Кремля та союзників із військово-політичного союзу.

На початку осені 2022 року Пашинян нарікав, що союзники не дають Вірменії вже закуплену зброю; хто це, не сказав.

У листопаді він не підписав підсумкову декларацію саміту ОДКБ, аргументувавши відмову відсутністю у документі оцінки дій Азербайджану у Нагірному Карабасі.

Після того, як спалахнув черговий конфлікт на вірмено-азербайджанському кордоні, Єреван заявив, що відмовляється від участі у військових навчаннях союзників.

У грудні Пашинян заявив про марність присутності російських військ у Нагірному Карабаху, оскільки вони не виконують зобов'язання Москви щодо утримання Лачинського коридору під контролем.

Першого тижня 2023 року біля російської бази в Гюмрі відбулися масові протести проти бездіяльності російських військ у ситуації з Лачином.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
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10.01.2023 11:41
+8
Братству піста...
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10.01.2023 11:20
+5
Пашинян свою дупу знову на кілька табуреток мостить.
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10.01.2023 11:20
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Братству піста...
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10.01.2023 11:20 Відповісти
Пашинян свою дупу знову на кілька табуреток мостить.
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10.01.2023 11:20 Відповісти
I таки вмостить..Але знову виявиться що то були зовсiм не "табуретки"..i навiть не нiжки вiд них..Ормянскi дупи вони такi...
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10.01.2023 12:24 Відповісти
Вірменія перебуває у гарячковому пошуку нових господарів, які наважаться воювати з Азербайджаном за її територіальні «хотілки». Справді, протягом двохсот із лишком років це завдання справно виконувала Росія, байдуже, чи іменувалася вона Російською Імперією чи Радянським Союзом, починаючи від переселення вірмен на землі Іреванського ханства і закінчуючи співучастью російських регулярних підрозділів у бойових діях початку дев'яностих на боці Вірменії. Але тепер колишньої впевненості "Москва за нами!" вже немає. Під час 44-денної війни Москва врятувала Вірменію від остаточного розгрому але далі відвойовувати звільнені ВС Азербайджана землі не стала.
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10.01.2023 11:23 Відповісти
і це було б в принципі рядовою геополітичною ситуацією, аби не особливості характеру місцевих мешканців і занадто високої віри вірмен в "дах" парашки. не висловлюючи свою думку, хто там правий, а хто ні, спрогнозую високу ймовірність фізичного винищення всіх вірмен, від немовлят до аксакалів.
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10.01.2023 11:42 Відповісти
Прав Азербайджан, бо існує 4 різолюції ООН і 30 -літня оккупація, знищення всіх будівель, розграбування природних ресурсів і геноцид людей. Карабах це Азербайджан це те саме що і Крим це Україна.
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10.01.2023 14:20 Відповісти
позно паша пить боржоми-касабский наноболт плотно сидить
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10.01.2023 11:37 Відповісти
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10.01.2023 11:41 Відповісти
*****. ото Пашинян пуєм поводив по єпалу ху йла. ))
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10.01.2023 13:49 Відповісти
Шо армяшке в дупу клюнув мацковський зажарений петух.
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10.01.2023 15:19 Відповісти
 
 