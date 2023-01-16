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Россия может иметь сотни ракет Х-22, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ігнат

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в очередной раз подчеркнул, что ракеты Х-22 невозможно сбить теми средствами противовоздушной обороны, которые Украина имеет на вооружении.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время Игнат отметил, что российские запасы соответствующих ракет могут составить сотни. При этом, по его словам, ранее Украина также имела на вооружении ракеты Х-22, однако часть из них была передана РФ в виде оплаты долгов за газ, а часть – утилизированна – изрезана на металлолом.

Спикер Воздушных сил ВСУ заверил, что наказание для российских преступников обязательно будет.

"Они (российские военные. – Ред.) дислоцируются сейчас на аэродроме "Шайковка" в России. Уже и командира обнародовали, и его семью. Надо не поддаваться таким вещам (не пытаться совершить самосуд. – Ред.). Понятно, что это отбросы и преступники. Они будут наказаны, это понятно. Я думаю, что списки личного состава, наверное, всего полка, есть у наших спецслужб", - сказал спикер.

Игнат отметил, что сейчас не проблема найти эти списки и поименно узнать обо всех - от экипажа, выполнявшего приказ, до верхушки, которая отдавала приказ стрелять по густонаселенному городу ракетой Х-22, погрешность которой может составить до 600 метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экипаж Ту-22М3 знал, что бить ракетой Х-22 по Днепру - это терроризм, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+29
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16.01.2023 14:50
+21
А що скаже дінілов? Він же там веде «розрахунки» кількості ракет напару з будановим. На 2-3 рази залишилось чи менше?
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16.01.2023 14:46
+21
таке враження, що недолуга українська влада дуже сподівається, що в кацапів просто закінчаться ракети!
куди йдуть всі ті мільярди долларів, які виділяються на військові, наукові, розвідувальні спецугрупування? коли буде промислове виробництво дронів, споможніх бомбити військові обʼєкти на территоріях ********** і кацапії?
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16.01.2023 14:52
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Правила форума Совет форумчан
Тобтохана нашій енергосистемі? Ну бо ми ж їх збити не можемо?
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16.01.2023 14:44 Ответить
енергосистемі ?
Під час російсько-української війни в 2022 році х-22 стала знаряддям численних злочинів, скоєних російськими загарбниками, зокрема: ракетний удар по торговельному центру Riviera та по торговельному центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та у м. Дніпро, та інше.

Виготовлена кількість х-22 - близько 3000 [1]

пан Ігнат вікі читає ?
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16.01.2023 14:51 Ответить
Он потихоньку начал готовить народ к реальности после тупых заяв министра обороны, начальника ГРУ МО и прочих а-ля Ждановых с Арестовичами. Уже и так прорыв.
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16.01.2023 14:54 Ответить
Жданов не Альоша причому двозначно просто часто нудний, так би мовити трохи скиглій і виглядає як коротковухий кролик з-за вусів, але в області характеристик озброєння розбирається досить добре Мені більше подобаються Черник і Світан я дивлюся і аналізую їх усіх крім нарциса Альошінов, стосовно політики попередньої та нинішньої влади
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16.01.2023 15:08 Ответить
Это тот Жданов, который увидел наступление на Новую Каховку 30 апреля? Или тот Жданов, который рассказывал о насосах (!!), качающих воду с Каховской ГЭС в Северо-Крымский канал в Таврийске? Трепло обычное. Впору битву пи@дунов открывать.

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16.01.2023 15:19 Ответить
Від удару також постраждав стадіон «Кремінь-Арена»[13]. пошкодження спорткомплексу спричинене вибухом другої ракети, вибухова хвиля якої пройшла над парком зі ставком і пошкодила територію бази ФК «Кремінь», яка розташована приблизно за 250 метрів від епіцентру вибуху !!!
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16.01.2023 14:54 Ответить
Наверняка легче уничтожить носители ТУ 22М И ТУ 95М3
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16.01.2023 17:21 Ответить
Просто нужно готовиться что будет хреново. Ну хоть один начал где-то говорить правду. У них подобного дерьма - вагон и еще тележка. Плюс они до сох пор производят новые ракеты в три смены. А то задолбали всякие говорящие головы со своими "2-3 раза".
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16.01.2023 14:52 Ответить
а сейчас еще пока не хреново?
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16.01.2023 23:44 Ответить
Похоже еще не очень.
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17.01.2023 00:49 Ответить
не зовсім !!!
1. у неї точність +/- 1-1.5км - доведено кацапи в Дніпрі ...
2. надіюсь досить швидко Україна отримає американські сисми ПРО Петріот та інші системи ПРО країн НАТО що здатні перехоплювати такі ракети ...
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16.01.2023 14:52 Ответить
Они разные. Это семейство ракет с точностью в зависимости от используемой системы наведения. Есть и +/- 600 м. Есть больше. Но нам от этого никак не легче. Там практически тонна взрывчатки.
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16.01.2023 14:57 Ответить
патріот на 3000 х-22 ?

ха-ха ! ви серьозно?
Вартість пуску однієї ракети Patriot PAC-3 становить близько $3 млн. Імовірність ураження тактичної ракети однією ракетою і без перешкод становить 0,6-0,8, (тобто, гарантоване збиття - 2 ракети, 6 млн. дол.

3000 х-22 Х 6 000 000 одного Патріота = $ 18 000 000 000 !!!

прописом - вісімнадцять міліардів доларів

додати ще з десяток міліардів і можна мати українське ЯО для знищення мацкви
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16.01.2023 15:03 Ответить
як там казовори в одному фільмі про дона карліонене "коли мова йде про честь сімʼї розмова про гроші є недоречною", десь приблизно так само у нас в Україні ... а ядерну зброю відновити нам ніхто не дасть ...
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16.01.2023 15:22 Ответить
не всій, там дальність ніби 350 км
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16.01.2023 14:59 Ответить
Можем с курса сбить
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16.01.2023 15:35 Ответить
А що скаже дінілов? Він же там веде «розрахунки» кількості ракет напару з будановим. На 2-3 рази залишилось чи менше?
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16.01.2023 14:46 Ответить
2-3 недели \ 2-3 раза \ 2-3 месяца \ 2-3 года ... нужное подчеркнуть. Как-то так.
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16.01.2023 15:01 Ответить
при таких керівниках 20-30 років)
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16.01.2023 15:07 Ответить
Зато мудрий нарід наржався будуючи дороги і витираючи дупи об проекти ракет, які їм залишив "барига". Головне, що втратили час і зараз немає де їх виробляти, кожного разу може прилетіти, здадуть, бо ще недавно команда слуг готувала тут не українця-патріота, а "какая разница".
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16.01.2023 16:51 Ответить
а Україна маючи всі документи на х-22 на руках і допомогу заходу не зробила жодної за рік
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16.01.2023 14:47 Ответить
так. жодної ракети... бо ми дартаньяни по версії Зе...
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16.01.2023 14:49 Ответить
не х-22,а х-55,їх колись у Харкові робили
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16.01.2023 14:49 Ответить
Мы новые и принятые на вооружения "Нептун" и "Вильху" не смогли произвести в необходимом количестве, имея все для этого. А вы про это. Тырить бабло на асфальте оказалось важнее.
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16.01.2023 15:04 Ответить
При тому що адекватні люди постійно говорили на різних ефірах там свобода слова чи право на владу і т.д. що в орків є тисячі ракет , а в Україні 00 чим відповідати будемо??
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16.01.2023 15:11 Ответить
Та да. А у на остановили Павлоградский ХЗ - единственное предприятие, производящее топливо для всех типов наших ракет.
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16.01.2023 15:31 Ответить
Україна тримається завдяки простим українцям, всупереч всьому, а чиновники звичайні пристосуванці, жодного господарника
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16.01.2023 15:42 Ответить
про які ракети ви говорите? сраного "літаючого запорожця " типу шахеда немає
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16.01.2023 15:04 Ответить
Відкрийте в вікіпедії х-22,підрозділ -експлуатанти-і уважно подивіться на фото,а особливо на підпис під ним.
Потім можна говорити про західну поміч по ракетам
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16.01.2023 15:43 Ответить
Зато сотні цих ракет знищили у 2003 році, і літаки знишили, ту 95, ту22-м3. І кучмо спокійно живе собі, поради роздає
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17.01.2023 00:44 Ответить
око за око,
зуб за зуб
дитина за дитину....

орки мають ссятися за свої родини коли пускать ракети по українським містам
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16.01.2023 14:47 Ответить
Когда немцы казнили Зою Космодемьянскую, Сталин приказал не брать в плен из полка, который стоял в тех местах.
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16.01.2023 14:49 Ответить
не поширийте дибільну комуно-совіцьку маяячню та пропаганду !!! ця зоя була й*бнута на голову (шизофренія високої степені) кацапка, її ще з декількома таким ж й*бнутими кацапами йоська сталін заслав, за лінію фронту, під Харків, палити оселі українців в села в грудні місяці при 25 градусному морозі - так звана тактика випаленої землі !!! зеляни цю зою спіймали і негайно повісили !!! німецькій військовій патрюсь, який приїхав в село розібратися що і до чого, після короткого допиту селян, сказав "gut, zer gut" і поїхав собі далі ...
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16.01.2023 15:01 Ответить
Лярва космодемянская палила хаты с живыми людьми, скотина такая, мразь и падла, гореть ей в аду
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16.01.2023 15:13 Ответить
Слава богу курва вже давно там
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17.01.2023 07:11 Ответить
Офіційно, спіймали її дійсно місцеві, всю ніч мучили, а зранку приїхала спецгрупа німців...
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16.01.2023 15:14 Ответить
ви вірите червонопій, комуно-нацистькій, совкова-кацапській окупаційній пропаганді ??? я ні !!!
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16.01.2023 15:16 Ответить
там мучили зоя касмадемянськую, що аж заплакала корова. А пєнкі монтажної не було? Любітєль радянської пропаганди, аж смішно сьогодні таке чути. Мабуить ще 28 панфіловців йшли спасати зою і відкинули німців від москви?
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16.01.2023 16:56 Ответить
НУ, пиз.. іть тільки не треба! Космодем'янська і її група діяла в Підмосков'ї, а не під Харковом. І спіймали її в дєрєвнє Петріщево, де зараз діє музей. Партизанкою вона не була, а була диверсанткою. До речі, досвід, який і зараз треба використовувати знищуючи житло, де можуть перебувати кацапські вояки.
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16.01.2023 16:42 Ответить
1. не 3.14зджу, а розповідаю, цю історію я почув з програми "історія без міфів" (5 канал)
2. вона насамперед була фанатичною, й*бнутою кацапкою .. .
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16.01.2023 16:51 Ответить
яка нам різниця де та душевно хвора здійснювала злочини. Тут мова йде за радянську пропаганду, в яку дехто вірить і сьогодні.
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16.01.2023 18:19 Ответить
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16.01.2023 14:50 Ответить
но зелька решил гром, вильху и остальное вооружение закатать в асфальт. Кстати асфальтом можно стрелять с рокагтки как в ангрибьордс!!!
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16.01.2023 15:15 Ответить
а с истребителя ?
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16.01.2023 14:51 Ответить
" До Дня Незалежності ми маємо зробити новий літак, показати всім, які ми сильні.
Літаки летять, будемо всіх бомбить "

(с) Найвеличніший лідер **********.
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16.01.2023 14:55 Ответить
а по факту вместо нового самолета ******** мрию
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16.01.2023 15:16 Ответить
А теперь выпускайте Арестовича 🤡
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16.01.2023 14:51 Ответить
таке враження, що недолуга українська влада дуже сподівається, що в кацапів просто закінчаться ракети!
куди йдуть всі ті мільярди долларів, які виділяються на військові, наукові, розвідувальні спецугрупування? коли буде промислове виробництво дронів, споможніх бомбити військові обʼєкти на территоріях ********** і кацапії?
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16.01.2023 14:52 Ответить
Чого варті лише одні місячні зарплати тих покидьків з Верховної зРади?! У людей ні світла, ні тепла, у деяких ні житла, у більшості ні грошей, ні роботи - а вони 450 сидять на космічні зарплати з ін надбавками. Ось туди допомога і йде! А макрофін кредити ростуть, щоб наші діти і онуки довіку в бідноті жили
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16.01.2023 15:08 Ответить
так, намагаются своєю головою розбити кулаки ворога-супротивника
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16.01.2023 15:15 Ответить
А в нас всього один абдристович!
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16.01.2023 14:53 Ответить
Цілий один обдристович!! Це як 50 тисяч цих х22
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17.01.2023 07:13 Ответить
майже 60 ту22м3,40 в ВПС і 20 в складі тоді ше ЧФ срср,і 600! ракет до них,всі порізали тварюки,при чому ні ту22 ні його ракети не являлись частиною ядерного арсеналу,і пішли під ніж,тупо "за компанію"...
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16.01.2023 14:59 Ответить
Дякую оновив коментар бо там була помилка
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16.01.2023 15:11 Ответить
Х-22 пішли за компанію,тому ,що як би там не смішно розповідали про її точність-це була дуже величезна загроза для Американських авіаносців,особливо тих часів.
Ракета,дешева,масова,надзвукова з величезною боєголовкою ,з можливістю СБЧ до мегатонни (при такому заряді точність навіть в 15 км згодиться при удару на морі),розрахована до масового пуску.
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16.01.2023 15:51 Ответить
А ще не забути "віддячити" тим рашистам, хто програмує ракетну зброю для терористичних атак на Україну (частину списку опубліковано Христо Грозєвим):

https://nv.ua/ukr/world/countries/raketi-kalibr-iskander-h-101-hto-i-yak-navodit-jih-po-cilyah-v-ukrajini-novini-ukrajini-50279184.html
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16.01.2023 14:55 Ответить
У нас вони були разом з ту-22 до правління кучми.
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16.01.2023 14:56 Ответить
І це зовсім не дивно, що у них на руках сотні (якщо не тисячі) ракет Х-22. Ракета розроблена ще в 50-х і як "вбивця авіаносців" та вироблялася до 80-х. Жодного авіаносця за цей час вони не вбили, а в арсеналах ці ракети зберігалися десятиліттями і їх уже треба списувати, бо летіти вона ще здатна, а в ціль потрапляти ні. +/- 5 км це ще добре. А тут така нагода. Лупи куди хочеш, куди влучив, то і є "військовий або інфраструктурний об'єкт".
Така психологія людожерів
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16.01.2023 14:58 Ответить
ракеты тоже ржавеют ,особенно в засраных лаптей
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16.01.2023 14:59 Ответить
Те що там повинно іржавіти зроблено з нержавійки та титану-тому і збереглись вони на такий час в робочому стану.
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16.01.2023 15:53 Ответить
Перехватывать Х-22 могут комплексы Patriot PAC-3 и SAMP-T, поставки которых только ожидаются.
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16.01.2023 14:58 Ответить
с-200 та с-300 теж
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16.01.2023 15:01 Ответить
Ці ракети Україна мала на озброєнні і знищила в рамках Будапештського меморандуму. Тому треба ставити питання перед гарантами закрити небо.
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16.01.2023 14:59 Ответить
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16.01.2023 14:59 Ответить
тому що у гансів був Шпеєр,а у нас простигосподи шмигаль...
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16.01.2023 15:02 Ответить
не нужно сравнивать хрен с пальцом... мы увы далеко не хрен, а просто палец...
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16.01.2023 15:21 Ответить
палець у нас на посту президента і палець кремлівський, а виробництво ракет в Україні було реальним як реальним є факт його віжродження і будівництво ракет на території ЄС
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16.01.2023 16:10 Ответить
На це немає відповіді, на Южмаше штамповали ці ракети кожен день, мій тато їх робив. Ці спеціалісти досі в Україні але вони нікому не потрібні...
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17.01.2023 07:17 Ответить
у всіх постає одне і те ж питання! Чому Україна, маючи все для того, не зробила жодної ракети для удару у відповідь??? ми такі благородні шо аж пре??? та то не благородство, а ідіотизм замішаний на зраді.
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16.01.2023 15:05 Ответить
Нас усіх вводять в оману. І розпочалося це в Омані...
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16.01.2023 15:35 Ответить
Дивлячись з якої дати рахувати
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16.01.2023 15:09 Ответить
Не бьють по Банковій мабуть не просто так. а тому, що по договорнячкам Україна не відповідає ударом на удар.
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16.01.2023 15:08 Ответить
толку то ты думаешь они в кабинетахсидят-там бункер есть и пво от пороха..
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16.01.2023 16:33 Ответить
Ми не можемо просто сидіти і чекати коли такі ракети рандомно будуть падати нам на голови. Якщо не маємо паритетної зброї, то має бути асиметрична відповідь. Диверсії. Де завгодно у російських містах.
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16.01.2023 15:09 Ответить
Можна розпочати з пілотів. Вони на дорозі не валяються, на їх підготовку витрачається багато часу.
Немає льотчиків - нема кому літати. І вони добре знають, в кого влучають ракети. Значить, розуміють свою власну відповідальність. Тут не пройде "виконував наказ".
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16.01.2023 15:43 Ответить
Я згоден. Але ж ти нижче читав що ''самосуд не наш метод '' . Ми ж джентельмени, то маємо помирати без спротиву, хай ворогам буде соромно.
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16.01.2023 15:48 Ответить
Я не вважаю це за самосуд.
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16.01.2023 15:58 Ответить
Та я також
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16.01.2023 16:05 Ответить
констатация фактов - это хорошо..
но что предпринимается для нашей защиты???
минобороны что-то делает для обороны...или только читают по бумажке???
не можете нас защитить - так не щадите и кацапские базы, арсеналы и заводы на кацапской территории...
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16.01.2023 15:13 Ответить
формула успіху як на мене дуже проста. у відповідь на цей удар повинно бути знищено 3 таких же поверхівки в бєлгороді, курську або краще в мосві. і ніяк інакше.
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16.01.2023 15:18 Ответить
а ще краще багатоповерхівки в яких проживають сімї вбивць, запускаючих по Україні ракети.
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16.01.2023 15:19 Ответить
Нє , ну наче кацапам не пох на свої багатоповерхівки. Єслі була б можливість , потраплять туди де в тіх ракет кубло...
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16.01.2023 15:31 Ответить
Треба Арестовіча слухати він єксперт ще той. А якщо серйозно, то скільки ще біди та людських життів це може бути, не дай Бог.
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16.01.2023 15:29 Ответить
Рік пройшов.Вся документація по ракетам типу грома або нептун і інших є.Ба більше думаю що і той же Нептун можна виготовляти .
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16.01.2023 16:08 Ответить
миллионы..одних с 300 6000 только где они их взяли..твари
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16.01.2023 16:32 Ответить
Где-то же есть склады этих ракет.
Никуда они не денутся.
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16.01.2023 17:49 Ответить
Конечно у парашки много таких ракет. Ведь сама Украина им их и ПРОДАЛА! Спасибо ****** кравчуку и Кучме
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16.01.2023 17:58 Ответить
Игнат, министр обороны Резников недавно опубликовал данные, согласно которым по состоянию на 18.11.2022 ракет Х-22/32 осталось 120 штук. Вы что, опровергаете своего министра? Пора вам сходить в окопы
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16.01.2023 18:02 Ответить
Хватит усераться... Х-22 старая ракета, которая больше не производится, да периодически рашисты могут их использовать и за 11 месяцев 210 ракет использовали, но чем дальше, тем хуже у них с ракетами со складами, сначала использовали лучшие, теперь приходится возится - за последние две недели подготовили для запуска аж 5 штук.
Точности у них никакой, тонна взрывчатся это да, но толку от этой тонны которая попадает в случайное место. 500-600 метров отклонения? Это у ракеты только с завода в идеальном состоянии, а по нам лупят старьём. Для террора подойдёт, для решения каких либо задач нет.
Х-101 и Калибры гораздо опаснее. Точнее и взрычатки там тоже 400-500 кг.
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16.01.2023 19:20 Ответить
Совершенно верно! И да, все разговоры о том, что нет средств борьбы с Х-22 - есть простое самоправдание. Сбивать их НЕСЛОЖНО, так как они идут на большой высоте, видны за сотни километров, и светят как в ИК, так и РЛ диапазонах аки прожектор. Поэтму для борьбы с ними пригодент ЛЮБОЙ комлекс средней дальности, в том числе и С-300, и даже пресловутый "Бук"
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16.01.2023 19:50 Ответить
а по С-300 и 400 тоже не стоит усераться?
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16.01.2023 23:50 Ответить
вообще, они еще более не точные, чем Х-22. Годятся только для террора. А ты что Жень боишься помереть? Так война ведь. Здесь убивают.
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17.01.2023 15:54 Ответить
а ты не боишься? только дурак не боится
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21.01.2023 00:53 Ответить
У нормального человека это работает с помощью теории вероятностей... т.е. какие шансы того или иного события... так вот, поверь мне твои шансы попасть под автомобиль, переходя дорогу в сотни или даже тысячи раз выше, чем погибнуть от ракеты С-300 или тем более редкой С-400.
Если ты мне не веришь, то нагугли стастистику ДТП за последний месяц и сравни количество жертв с тем, сколько погибло людей от этих ракет за это же время.
Х-22 более кровожадные и уже есть несколько случаев, где они убивали сразу много людей. Но это если смотреть за все 11 месяцев, опять же берешь ДТП за это время и прозреваешь.
Хотя если вникнешь, боюсь станешь бояться через дорогу переходить...
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21.01.2023 01:24 Ответить
 
 