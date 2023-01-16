Россия может иметь сотни ракет Х-22, - Игнат

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в очередной раз подчеркнул, что ракеты Х-22 невозможно сбить теми средствами противовоздушной обороны, которые Украина имеет на вооружении.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время Игнат отметил, что российские запасы соответствующих ракет могут составить сотни. При этом, по его словам, ранее Украина также имела на вооружении ракеты Х-22, однако часть из них была передана РФ в виде оплаты долгов за газ, а часть – утилизированна – изрезана на металлолом.

Спикер Воздушных сил ВСУ заверил, что наказание для российских преступников обязательно будет.

"Они (российские военные. – Ред.) дислоцируются сейчас на аэродроме "Шайковка" в России. Уже и командира обнародовали, и его семью. Надо не поддаваться таким вещам (не пытаться совершить самосуд. – Ред.). Понятно, что это отбросы и преступники. Они будут наказаны, это понятно. Я думаю, что списки личного состава, наверное, всего полка, есть у наших спецслужб", - сказал спикер.

Игнат отметил, что сейчас не проблема найти эти списки и поименно узнать обо всех - от экипажа, выполнявшего приказ, до верхушки, которая отдавала приказ стрелять по густонаселенному городу ракетой Х-22, погрешность которой может составить до 600 метров.

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