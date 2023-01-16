Россия может иметь сотни ракет Х-22, - Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в очередной раз подчеркнул, что ракеты Х-22 невозможно сбить теми средствами противовоздушной обороны, которые Украина имеет на вооружении.
Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В то же время Игнат отметил, что российские запасы соответствующих ракет могут составить сотни. При этом, по его словам, ранее Украина также имела на вооружении ракеты Х-22, однако часть из них была передана РФ в виде оплаты долгов за газ, а часть – утилизированна – изрезана на металлолом.
Спикер Воздушных сил ВСУ заверил, что наказание для российских преступников обязательно будет.
"Они (российские военные. – Ред.) дислоцируются сейчас на аэродроме "Шайковка" в России. Уже и командира обнародовали, и его семью. Надо не поддаваться таким вещам (не пытаться совершить самосуд. – Ред.). Понятно, что это отбросы и преступники. Они будут наказаны, это понятно. Я думаю, что списки личного состава, наверное, всего полка, есть у наших спецслужб", - сказал спикер.
Игнат отметил, что сейчас не проблема найти эти списки и поименно узнать обо всех - от экипажа, выполнявшего приказ, до верхушки, которая отдавала приказ стрелять по густонаселенному городу ракетой Х-22, погрешность которой может составить до 600 метров.
Пожалуйста, подождите...
Під час російсько-української війни в 2022 році х-22 стала знаряддям численних злочинів, скоєних російськими загарбниками, зокрема: ракетний удар по торговельному центру Riviera та по торговельному центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та у м. Дніпро, та інше.
Виготовлена кількість х-22 - близько 3000 [1]
пан Ігнат вікі читає ?
1. у неї точність +/- 1-1.5км - доведено кацапи в Дніпрі ...
2. надіюсь досить швидко Україна отримає американські сисми ПРО Петріот та інші системи ПРО країн НАТО що здатні перехоплювати такі ракети ...
ха-ха ! ви серьозно?
Вартість пуску однієї ракети Patriot PAC-3 становить близько $3 млн. Імовірність ураження тактичної ракети однією ракетою і без перешкод становить 0,6-0,8, (тобто, гарантоване збиття - 2 ракети, 6 млн. дол.
3000 х-22 Х 6 000 000 одного Патріота = $ 18 000 000 000 !!!
прописом - вісімнадцять міліардів доларів
додати ще з десяток міліардів і можна мати українське ЯО для знищення мацкви
Потім можна говорити про західну поміч по ракетам
зуб за зуб
дитина за дитину....
орки мають ссятися за свої родини коли пускать ракети по українським містам
2. вона насамперед була фанатичною, й*бнутою кацапкою .. .
Літаки летять, будемо всіх бомбить "
(с) Найвеличніший лідер **********.
куди йдуть всі ті мільярди долларів, які виділяються на військові, наукові, розвідувальні спецугрупування? коли буде промислове виробництво дронів, споможніх бомбити військові обʼєкти на территоріях ********** і кацапії?
Ракета,дешева,масова,надзвукова з величезною боєголовкою ,з можливістю СБЧ до мегатонни (при такому заряді точність навіть в 15 км згодиться при удару на морі),розрахована до масового пуску.
https://nv.ua/ukr/world/countries/raketi-kalibr-iskander-h-101-hto-i-yak-navodit-jih-po-cilyah-v-ukrajini-novini-ukrajini-50279184.html
Така психологія людожерів
Немає льотчиків - нема кому літати. І вони добре знають, в кого влучають ракети. Значить, розуміють свою власну відповідальність. Тут не пройде "виконував наказ".
но что предпринимается для нашей защиты???
минобороны что-то делает для обороны...или только читают по бумажке???
не можете нас защитить - так не щадите и кацапские базы, арсеналы и заводы на кацапской территории...
Никуда они не денутся.
Точности у них никакой, тонна взрывчатся это да, но толку от этой тонны которая попадает в случайное место. 500-600 метров отклонения? Это у ракеты только с завода в идеальном состоянии, а по нам лупят старьём. Для террора подойдёт, для решения каких либо задач нет.
Х-101 и Калибры гораздо опаснее. Точнее и взрычатки там тоже 400-500 кг.
Если ты мне не веришь, то нагугли стастистику ДТП за последний месяц и сравни количество жертв с тем, сколько погибло людей от этих ракет за это же время.
Х-22 более кровожадные и уже есть несколько случаев, где они убивали сразу много людей. Но это если смотреть за все 11 месяцев, опять же берешь ДТП за это время и прозреваешь.
Хотя если вникнешь, боюсь станешь бояться через дорогу переходить...