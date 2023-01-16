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Росія може мати сотні ракет Х-22, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ігнат

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат укотре наголосив, що ракети Х-22 неможливо збити тими засобами протиповітряної оборони, які Україна має на озброєнні.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Водночас Ігнат зазначив, що російські запаси відповідних ракет можуть становити сотні. При цьому, за його словами, раніше Україна також мала на озброєнні ракети Х-22, однак частина з них була передана РФ у вигляді оплати боргів за газ, а частина - утилізована - порізана на металолом.

Речник Повітряних сил ЗСУ запевнив, що покарання для російських злочинців неодмінно буде.

"Вони (російські військові. - Ред.) дислокуються зараз на аеродромі "Шайківка" в Росії. Вже і командира оприлюднили, і його сім‘ю. Треба не піддаватися таким речам (не намагатися вчинити самосуд. - Ред.). Зрозуміло, що це покидьки і злочинці. Вони будуть покарані, це зрозуміло. Я думаю, що списки особового складу, напевно, усього полку, є у наших спецслужб", - сказав речник.

Ігнат зауважив, що нині не проблема знайти ці списки та поіменно дізнатися про всіх - від екіпажу, який виконував наказ, до верхівки, яка віддавала наказ стріляти по густонаселеному місту ракетою Х-22, похибка якої може становити до 600 метрів.

Читайте: Екіпаж Ту-22М3 знав, що бити ракетою Х-22 по Дніпру - це тероризм, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
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16.01.2023 14:50
+21
А що скаже дінілов? Він же там веде «розрахунки» кількості ракет напару з будановим. На 2-3 рази залишилось чи менше?
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16.01.2023 14:46
+21
таке враження, що недолуга українська влада дуже сподівається, що в кацапів просто закінчаться ракети!
куди йдуть всі ті мільярди долларів, які виділяються на військові, наукові, розвідувальні спецугрупування? коли буде промислове виробництво дронів, споможніх бомбити військові обʼєкти на территоріях ********** і кацапії?
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16.01.2023 14:52
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Тобтохана нашій енергосистемі? Ну бо ми ж їх збити не можемо?
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16.01.2023 14:44 Відповісти
енергосистемі ?
Під час російсько-української війни в 2022 році х-22 стала знаряддям численних злочинів, скоєних російськими загарбниками, зокрема: ракетний удар по торговельному центру Riviera та по торговельному центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та у м. Дніпро, та інше.

Виготовлена кількість х-22 - близько 3000 [1]

пан Ігнат вікі читає ?
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16.01.2023 14:51 Відповісти
Он потихоньку начал готовить народ к реальности после тупых заяв министра обороны, начальника ГРУ МО и прочих а-ля Ждановых с Арестовичами. Уже и так прорыв.
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16.01.2023 14:54 Відповісти
Жданов не Альоша причому двозначно просто часто нудний, так би мовити трохи скиглій і виглядає як коротковухий кролик з-за вусів, але в області характеристик озброєння розбирається досить добре Мені більше подобаються Черник і Світан я дивлюся і аналізую їх усіх крім нарциса Альошінов, стосовно політики попередньої та нинішньої влади
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16.01.2023 15:08 Відповісти
Это тот Жданов, который увидел наступление на Новую Каховку 30 апреля? Или тот Жданов, который рассказывал о насосах (!!), качающих воду с Каховской ГЭС в Северо-Крымский канал в Таврийске? Трепло обычное. Впору битву пи@дунов открывать.

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16.01.2023 15:19 Відповісти
Від удару також постраждав стадіон «Кремінь-Арена»[13]. пошкодження спорткомплексу спричинене вибухом другої ракети, вибухова хвиля якої пройшла над парком зі ставком і пошкодила територію бази ФК «Кремінь», яка розташована приблизно за 250 метрів від епіцентру вибуху !!!
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16.01.2023 14:54 Відповісти
Наверняка легче уничтожить носители ТУ 22М И ТУ 95М3
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16.01.2023 17:21 Відповісти
Просто нужно готовиться что будет хреново. Ну хоть один начал где-то говорить правду. У них подобного дерьма - вагон и еще тележка. Плюс они до сох пор производят новые ракеты в три смены. А то задолбали всякие говорящие головы со своими "2-3 раза".
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16.01.2023 14:52 Відповісти
а сейчас еще пока не хреново?
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16.01.2023 23:44 Відповісти
Похоже еще не очень.
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17.01.2023 00:49 Відповісти
не зовсім !!!
1. у неї точність +/- 1-1.5км - доведено кацапи в Дніпрі ...
2. надіюсь досить швидко Україна отримає американські сисми ПРО Петріот та інші системи ПРО країн НАТО що здатні перехоплювати такі ракети ...
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16.01.2023 14:52 Відповісти
Они разные. Это семейство ракет с точностью в зависимости от используемой системы наведения. Есть и +/- 600 м. Есть больше. Но нам от этого никак не легче. Там практически тонна взрывчатки.
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16.01.2023 14:57 Відповісти
патріот на 3000 х-22 ?

ха-ха ! ви серьозно?
Вартість пуску однієї ракети Patriot PAC-3 становить близько $3 млн. Імовірність ураження тактичної ракети однією ракетою і без перешкод становить 0,6-0,8, (тобто, гарантоване збиття - 2 ракети, 6 млн. дол.

3000 х-22 Х 6 000 000 одного Патріота = $ 18 000 000 000 !!!

прописом - вісімнадцять міліардів доларів

додати ще з десяток міліардів і можна мати українське ЯО для знищення мацкви
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16.01.2023 15:03 Відповісти
як там казовори в одному фільмі про дона карліонене "коли мова йде про честь сімʼї розмова про гроші є недоречною", десь приблизно так само у нас в Україні ... а ядерну зброю відновити нам ніхто не дасть ...
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16.01.2023 15:22 Відповісти
не всій, там дальність ніби 350 км
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16.01.2023 14:59 Відповісти
Можем с курса сбить
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16.01.2023 15:35 Відповісти
А що скаже дінілов? Він же там веде «розрахунки» кількості ракет напару з будановим. На 2-3 рази залишилось чи менше?
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16.01.2023 14:46 Відповісти
2-3 недели \ 2-3 раза \ 2-3 месяца \ 2-3 года ... нужное подчеркнуть. Как-то так.
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16.01.2023 15:01 Відповісти
при таких керівниках 20-30 років)
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16.01.2023 15:07 Відповісти
Зато мудрий нарід наржався будуючи дороги і витираючи дупи об проекти ракет, які їм залишив "барига". Головне, що втратили час і зараз немає де їх виробляти, кожного разу може прилетіти, здадуть, бо ще недавно команда слуг готувала тут не українця-патріота, а "какая разница".
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16.01.2023 16:51 Відповісти
а Україна маючи всі документи на х-22 на руках і допомогу заходу не зробила жодної за рік
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16.01.2023 14:47 Відповісти
так. жодної ракети... бо ми дартаньяни по версії Зе...
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16.01.2023 14:49 Відповісти
не х-22,а х-55,їх колись у Харкові робили
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16.01.2023 14:49 Відповісти
Мы новые и принятые на вооружения "Нептун" и "Вильху" не смогли произвести в необходимом количестве, имея все для этого. А вы про это. Тырить бабло на асфальте оказалось важнее.
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16.01.2023 15:04 Відповісти
При тому що адекватні люди постійно говорили на різних ефірах там свобода слова чи право на владу і т.д. що в орків є тисячі ракет , а в Україні 00 чим відповідати будемо??
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16.01.2023 15:11 Відповісти
Та да. А у на остановили Павлоградский ХЗ - единственное предприятие, производящее топливо для всех типов наших ракет.
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16.01.2023 15:31 Відповісти
Україна тримається завдяки простим українцям, всупереч всьому, а чиновники звичайні пристосуванці, жодного господарника
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16.01.2023 15:42 Відповісти
про які ракети ви говорите? сраного "літаючого запорожця " типу шахеда немає
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16.01.2023 15:04 Відповісти
Відкрийте в вікіпедії х-22,підрозділ -експлуатанти-і уважно подивіться на фото,а особливо на підпис під ним.
Потім можна говорити про західну поміч по ракетам
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16.01.2023 15:43 Відповісти
Зато сотні цих ракет знищили у 2003 році, і літаки знишили, ту 95, ту22-м3. І кучмо спокійно живе собі, поради роздає
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17.01.2023 00:44 Відповісти
око за око,
зуб за зуб
дитина за дитину....

орки мають ссятися за свої родини коли пускать ракети по українським містам
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16.01.2023 14:47 Відповісти
Когда немцы казнили Зою Космодемьянскую, Сталин приказал не брать в плен из полка, который стоял в тех местах.
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16.01.2023 14:49 Відповісти
не поширийте дибільну комуно-совіцьку маяячню та пропаганду !!! ця зоя була й*бнута на голову (шизофренія високої степені) кацапка, її ще з декількома таким ж й*бнутими кацапами йоська сталін заслав, за лінію фронту, під Харків, палити оселі українців в села в грудні місяці при 25 градусному морозі - так звана тактика випаленої землі !!! зеляни цю зою спіймали і негайно повісили !!! німецькій військовій патрюсь, який приїхав в село розібратися що і до чого, після короткого допиту селян, сказав "gut, zer gut" і поїхав собі далі ...
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16.01.2023 15:01 Відповісти
Лярва космодемянская палила хаты с живыми людьми, скотина такая, мразь и падла, гореть ей в аду
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16.01.2023 15:13 Відповісти
Слава богу курва вже давно там
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17.01.2023 07:11 Відповісти
Офіційно, спіймали її дійсно місцеві, всю ніч мучили, а зранку приїхала спецгрупа німців...
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16.01.2023 15:14 Відповісти
ви вірите червонопій, комуно-нацистькій, совкова-кацапській окупаційній пропаганді ??? я ні !!!
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16.01.2023 15:16 Відповісти
там мучили зоя касмадемянськую, що аж заплакала корова. А пєнкі монтажної не було? Любітєль радянської пропаганди, аж смішно сьогодні таке чути. Мабуить ще 28 панфіловців йшли спасати зою і відкинули німців від москви?
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16.01.2023 16:56 Відповісти
НУ, пиз.. іть тільки не треба! Космодем'янська і її група діяла в Підмосков'ї, а не під Харковом. І спіймали її в дєрєвнє Петріщево, де зараз діє музей. Партизанкою вона не була, а була диверсанткою. До речі, досвід, який і зараз треба використовувати знищуючи житло, де можуть перебувати кацапські вояки.
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16.01.2023 16:42 Відповісти
1. не 3.14зджу, а розповідаю, цю історію я почув з програми "історія без міфів" (5 канал)
2. вона насамперед була фанатичною, й*бнутою кацапкою .. .
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16.01.2023 16:51 Відповісти
яка нам різниця де та душевно хвора здійснювала злочини. Тут мова йде за радянську пропаганду, в яку дехто вірить і сьогодні.
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16.01.2023 18:19 Відповісти
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16.01.2023 14:50 Відповісти
но зелька решил гром, вильху и остальное вооружение закатать в асфальт. Кстати асфальтом можно стрелять с рокагтки как в ангрибьордс!!!
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16.01.2023 15:15 Відповісти
а с истребителя ?
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16.01.2023 14:51 Відповісти
" До Дня Незалежності ми маємо зробити новий літак, показати всім, які ми сильні.
Літаки летять, будемо всіх бомбить "

(с) Найвеличніший лідер **********.
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16.01.2023 14:55 Відповісти
а по факту вместо нового самолета ******** мрию
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16.01.2023 15:16 Відповісти
А теперь выпускайте Арестовича 🤡
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16.01.2023 14:51 Відповісти
таке враження, що недолуга українська влада дуже сподівається, що в кацапів просто закінчаться ракети!
куди йдуть всі ті мільярди долларів, які виділяються на військові, наукові, розвідувальні спецугрупування? коли буде промислове виробництво дронів, споможніх бомбити військові обʼєкти на территоріях ********** і кацапії?
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16.01.2023 14:52 Відповісти
Чого варті лише одні місячні зарплати тих покидьків з Верховної зРади?! У людей ні світла, ні тепла, у деяких ні житла, у більшості ні грошей, ні роботи - а вони 450 сидять на космічні зарплати з ін надбавками. Ось туди допомога і йде! А макрофін кредити ростуть, щоб наші діти і онуки довіку в бідноті жили
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16.01.2023 15:08 Відповісти
так, намагаются своєю головою розбити кулаки ворога-супротивника
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16.01.2023 15:15 Відповісти
А в нас всього один абдристович!
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16.01.2023 14:53 Відповісти
Цілий один обдристович!! Це як 50 тисяч цих х22
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17.01.2023 07:13 Відповісти
майже 60 ту22м3,40 в ВПС і 20 в складі тоді ше ЧФ срср,і 600! ракет до них,всі порізали тварюки,при чому ні ту22 ні його ракети не являлись частиною ядерного арсеналу,і пішли під ніж,тупо "за компанію"...
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16.01.2023 14:59 Відповісти
Дякую оновив коментар бо там була помилка
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16.01.2023 15:11 Відповісти
Х-22 пішли за компанію,тому ,що як би там не смішно розповідали про її точність-це була дуже величезна загроза для Американських авіаносців,особливо тих часів.
Ракета,дешева,масова,надзвукова з величезною боєголовкою ,з можливістю СБЧ до мегатонни (при такому заряді точність навіть в 15 км згодиться при удару на морі),розрахована до масового пуску.
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16.01.2023 15:51 Відповісти
А ще не забути "віддячити" тим рашистам, хто програмує ракетну зброю для терористичних атак на Україну (частину списку опубліковано Христо Грозєвим):

https://nv.ua/ukr/world/countries/raketi-kalibr-iskander-h-101-hto-i-yak-navodit-jih-po-cilyah-v-ukrajini-novini-ukrajini-50279184.html
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16.01.2023 14:55 Відповісти
У нас вони були разом з ту-22 до правління кучми.
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16.01.2023 14:56 Відповісти
І це зовсім не дивно, що у них на руках сотні (якщо не тисячі) ракет Х-22. Ракета розроблена ще в 50-х і як "вбивця авіаносців" та вироблялася до 80-х. Жодного авіаносця за цей час вони не вбили, а в арсеналах ці ракети зберігалися десятиліттями і їх уже треба списувати, бо летіти вона ще здатна, а в ціль потрапляти ні. +/- 5 км це ще добре. А тут така нагода. Лупи куди хочеш, куди влучив, то і є "військовий або інфраструктурний об'єкт".
Така психологія людожерів
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16.01.2023 14:58 Відповісти
ракеты тоже ржавеют ,особенно в засраных лаптей
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16.01.2023 14:59 Відповісти
Те що там повинно іржавіти зроблено з нержавійки та титану-тому і збереглись вони на такий час в робочому стану.
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16.01.2023 15:53 Відповісти
Перехватывать Х-22 могут комплексы Patriot PAC-3 и SAMP-T, поставки которых только ожидаются.
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16.01.2023 14:58 Відповісти
с-200 та с-300 теж
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16.01.2023 15:01 Відповісти
Ці ракети Україна мала на озброєнні і знищила в рамках Будапештського меморандуму. Тому треба ставити питання перед гарантами закрити небо.
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16.01.2023 14:59 Відповісти
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16.01.2023 14:59 Відповісти
тому що у гансів був Шпеєр,а у нас простигосподи шмигаль...
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16.01.2023 15:02 Відповісти
не нужно сравнивать хрен с пальцом... мы увы далеко не хрен, а просто палец...
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16.01.2023 15:21 Відповісти
палець у нас на посту президента і палець кремлівський, а виробництво ракет в Україні було реальним як реальним є факт його віжродження і будівництво ракет на території ЄС
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16.01.2023 16:10 Відповісти
На це немає відповіді, на Южмаше штамповали ці ракети кожен день, мій тато їх робив. Ці спеціалісти досі в Україні але вони нікому не потрібні...
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17.01.2023 07:17 Відповісти
у всіх постає одне і те ж питання! Чому Україна, маючи все для того, не зробила жодної ракети для удару у відповідь??? ми такі благородні шо аж пре??? та то не благородство, а ідіотизм замішаний на зраді.
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16.01.2023 15:05 Відповісти
Нас усіх вводять в оману. І розпочалося це в Омані...
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16.01.2023 15:35 Відповісти
Дивлячись з якої дати рахувати
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16.01.2023 15:09 Відповісти
Не бьють по Банковій мабуть не просто так. а тому, що по договорнячкам Україна не відповідає ударом на удар.
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16.01.2023 15:08 Відповісти
толку то ты думаешь они в кабинетахсидят-там бункер есть и пво от пороха..
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16.01.2023 16:33 Відповісти
Ми не можемо просто сидіти і чекати коли такі ракети рандомно будуть падати нам на голови. Якщо не маємо паритетної зброї, то має бути асиметрична відповідь. Диверсії. Де завгодно у російських містах.
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16.01.2023 15:09 Відповісти
Можна розпочати з пілотів. Вони на дорозі не валяються, на їх підготовку витрачається багато часу.
Немає льотчиків - нема кому літати. І вони добре знають, в кого влучають ракети. Значить, розуміють свою власну відповідальність. Тут не пройде "виконував наказ".
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16.01.2023 15:43 Відповісти
Я згоден. Але ж ти нижче читав що ''самосуд не наш метод '' . Ми ж джентельмени, то маємо помирати без спротиву, хай ворогам буде соромно.
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16.01.2023 15:48 Відповісти
Я не вважаю це за самосуд.
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16.01.2023 15:58 Відповісти
Та я також
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16.01.2023 16:05 Відповісти
констатация фактов - это хорошо..
но что предпринимается для нашей защиты???
минобороны что-то делает для обороны...или только читают по бумажке???
не можете нас защитить - так не щадите и кацапские базы, арсеналы и заводы на кацапской территории...
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16.01.2023 15:13 Відповісти
формула успіху як на мене дуже проста. у відповідь на цей удар повинно бути знищено 3 таких же поверхівки в бєлгороді, курську або краще в мосві. і ніяк інакше.
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16.01.2023 15:18 Відповісти
а ще краще багатоповерхівки в яких проживають сімї вбивць, запускаючих по Україні ракети.
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16.01.2023 15:19 Відповісти
Нє , ну наче кацапам не пох на свої багатоповерхівки. Єслі була б можливість , потраплять туди де в тіх ракет кубло...
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16.01.2023 15:31 Відповісти
Треба Арестовіча слухати він єксперт ще той. А якщо серйозно, то скільки ще біди та людських життів це може бути, не дай Бог.
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16.01.2023 15:29 Відповісти
Рік пройшов.Вся документація по ракетам типу грома або нептун і інших є.Ба більше думаю що і той же Нептун можна виготовляти .
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16.01.2023 16:08 Відповісти
миллионы..одних с 300 6000 только где они их взяли..твари
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16.01.2023 16:32 Відповісти
Где-то же есть склады этих ракет.
Никуда они не денутся.
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16.01.2023 17:49 Відповісти
Конечно у парашки много таких ракет. Ведь сама Украина им их и ПРОДАЛА! Спасибо ****** кравчуку и Кучме
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16.01.2023 17:58 Відповісти
Игнат, министр обороны Резников недавно опубликовал данные, согласно которым по состоянию на 18.11.2022 ракет Х-22/32 осталось 120 штук. Вы что, опровергаете своего министра? Пора вам сходить в окопы
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16.01.2023 18:02 Відповісти
Хватит усераться... Х-22 старая ракета, которая больше не производится, да периодически рашисты могут их использовать и за 11 месяцев 210 ракет использовали, но чем дальше, тем хуже у них с ракетами со складами, сначала использовали лучшие, теперь приходится возится - за последние две недели подготовили для запуска аж 5 штук.
Точности у них никакой, тонна взрывчатся это да, но толку от этой тонны которая попадает в случайное место. 500-600 метров отклонения? Это у ракеты только с завода в идеальном состоянии, а по нам лупят старьём. Для террора подойдёт, для решения каких либо задач нет.
Х-101 и Калибры гораздо опаснее. Точнее и взрычатки там тоже 400-500 кг.
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16.01.2023 19:20 Відповісти
Совершенно верно! И да, все разговоры о том, что нет средств борьбы с Х-22 - есть простое самоправдание. Сбивать их НЕСЛОЖНО, так как они идут на большой высоте, видны за сотни километров, и светят как в ИК, так и РЛ диапазонах аки прожектор. Поэтму для борьбы с ними пригодент ЛЮБОЙ комлекс средней дальности, в том числе и С-300, и даже пресловутый "Бук"
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16.01.2023 19:50 Відповісти
а по С-300 и 400 тоже не стоит усераться?
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16.01.2023 23:50 Відповісти
вообще, они еще более не точные, чем Х-22. Годятся только для террора. А ты что Жень боишься помереть? Так война ведь. Здесь убивают.
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17.01.2023 15:54 Відповісти
а ты не боишься? только дурак не боится
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21.01.2023 00:53 Відповісти
У нормального человека это работает с помощью теории вероятностей... т.е. какие шансы того или иного события... так вот, поверь мне твои шансы попасть под автомобиль, переходя дорогу в сотни или даже тысячи раз выше, чем погибнуть от ракеты С-300 или тем более редкой С-400.
Если ты мне не веришь, то нагугли стастистику ДТП за последний месяц и сравни количество жертв с тем, сколько погибло людей от этих ракет за это же время.
Х-22 более кровожадные и уже есть несколько случаев, где они убивали сразу много людей. Но это если смотреть за все 11 месяцев, опять же берешь ДТП за это время и прозреваешь.
Хотя если вникнешь, боюсь станешь бояться через дорогу переходить...
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21.01.2023 01:24 Відповісти
 
 