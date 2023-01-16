Росія може мати сотні ракет Х-22, - Ігнат
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Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат укотре наголосив, що ракети Х-22 неможливо збити тими засобами протиповітряної оборони, які Україна має на озброєнні.
Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Водночас Ігнат зазначив, що російські запаси відповідних ракет можуть становити сотні. При цьому, за його словами, раніше Україна також мала на озброєнні ракети Х-22, однак частина з них була передана РФ у вигляді оплати боргів за газ, а частина - утилізована - порізана на металолом.
Речник Повітряних сил ЗСУ запевнив, що покарання для російських злочинців неодмінно буде.
"Вони (російські військові. - Ред.) дислокуються зараз на аеродромі "Шайківка" в Росії. Вже і командира оприлюднили, і його сім‘ю. Треба не піддаватися таким речам (не намагатися вчинити самосуд. - Ред.). Зрозуміло, що це покидьки і злочинці. Вони будуть покарані, це зрозуміло. Я думаю, що списки особового складу, напевно, усього полку, є у наших спецслужб", - сказав речник.
Ігнат зауважив, що нині не проблема знайти ці списки та поіменно дізнатися про всіх - від екіпажу, який виконував наказ, до верхівки, яка віддавала наказ стріляти по густонаселеному місту ракетою Х-22, похибка якої може становити до 600 метрів.
Будь ласка, зачекайте...
Під час російсько-української війни в 2022 році х-22 стала знаряддям численних злочинів, скоєних російськими загарбниками, зокрема: ракетний удар по торговельному центру Riviera та по торговельному центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та у м. Дніпро, та інше.
Виготовлена кількість х-22 - близько 3000 [1]
пан Ігнат вікі читає ?
1. у неї точність +/- 1-1.5км - доведено кацапи в Дніпрі ...
2. надіюсь досить швидко Україна отримає американські сисми ПРО Петріот та інші системи ПРО країн НАТО що здатні перехоплювати такі ракети ...
ха-ха ! ви серьозно?
Вартість пуску однієї ракети Patriot PAC-3 становить близько $3 млн. Імовірність ураження тактичної ракети однією ракетою і без перешкод становить 0,6-0,8, (тобто, гарантоване збиття - 2 ракети, 6 млн. дол.
3000 х-22 Х 6 000 000 одного Патріота = $ 18 000 000 000 !!!
прописом - вісімнадцять міліардів доларів
додати ще з десяток міліардів і можна мати українське ЯО для знищення мацкви
Потім можна говорити про західну поміч по ракетам
зуб за зуб
дитина за дитину....
орки мають ссятися за свої родини коли пускать ракети по українським містам
2. вона насамперед була фанатичною, й*бнутою кацапкою .. .
Літаки летять, будемо всіх бомбить "
(с) Найвеличніший лідер **********.
куди йдуть всі ті мільярди долларів, які виділяються на військові, наукові, розвідувальні спецугрупування? коли буде промислове виробництво дронів, споможніх бомбити військові обʼєкти на территоріях ********** і кацапії?
Ракета,дешева,масова,надзвукова з величезною боєголовкою ,з можливістю СБЧ до мегатонни (при такому заряді точність навіть в 15 км згодиться при удару на морі),розрахована до масового пуску.
https://nv.ua/ukr/world/countries/raketi-kalibr-iskander-h-101-hto-i-yak-navodit-jih-po-cilyah-v-ukrajini-novini-ukrajini-50279184.html
Така психологія людожерів
Немає льотчиків - нема кому літати. І вони добре знають, в кого влучають ракети. Значить, розуміють свою власну відповідальність. Тут не пройде "виконував наказ".
но что предпринимается для нашей защиты???
минобороны что-то делает для обороны...или только читают по бумажке???
не можете нас защитить - так не щадите и кацапские базы, арсеналы и заводы на кацапской территории...
Никуда они не денутся.
Точности у них никакой, тонна взрывчатся это да, но толку от этой тонны которая попадает в случайное место. 500-600 метров отклонения? Это у ракеты только с завода в идеальном состоянии, а по нам лупят старьём. Для террора подойдёт, для решения каких либо задач нет.
Х-101 и Калибры гораздо опаснее. Точнее и взрычатки там тоже 400-500 кг.
Если ты мне не веришь, то нагугли стастистику ДТП за последний месяц и сравни количество жертв с тем, сколько погибло людей от этих ракет за это же время.
Х-22 более кровожадные и уже есть несколько случаев, где они убивали сразу много людей. Но это если смотреть за все 11 месяцев, опять же берешь ДТП за это время и прозреваешь.
Хотя если вникнешь, боюсь станешь бояться через дорогу переходить...