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Эксправохранителя с Харьковщины будут судить за сотрудничество с врагом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зрадник

Эксправохранитель сразу после захвата ВС РФ пгт Великий Бурлук Купянского района перешел на сторону врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"Следствием установлено, что эксправохранитель помогал представителям страны-агрессора в создании нового оккупационного правоохранительного органа в населенном пункте. Даже предложил своему коллеге пройти обучение в образовательном учреждении МВД РФ с дальнейшей перспективой получения звания "лейтенант" в правоохранительных органах РФ", - говорится в сообщении. 

Также экс-полицейский передал российской армии служебный автомобиль и разрешил пользоваться помещением кафе, принадлежащего его жене.

В середине сентября правоохранители задержали мужчину на границе с РФ, когда он пытался скрыться.

В настоящее время мужчина находится под стражей. В суд направлен обвинительный акт в отношении него по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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на гіляку запроданця !!!
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16.01.2023 15:18 Ответить
Що ви таке верзете, його вже чекають у фракції слуга народу, або послом в Ірані.
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16.01.2023 15:25 Ответить
Містер Лінч імусуддя…
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16.01.2023 15:26 Ответить
Його засудять він відсидить і вийде живий як багато таких самих Утримувати цих істот будуть нашим коштом
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16.01.2023 17:04 Ответить
 
 