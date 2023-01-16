Експравоохоронця з Харківщини судитимуть за співпрацю з ворогом

Експравоохоронець одразу після захоплення ЗС РФ смт Великий Бурлук Куп’янського району перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"Слідством встановлено, що експравоохоронець допомагав представникам країни-агресора у створенні нового окупаційного правоохоронного органу у населеному пункті. Навіть запропонував своєму колезі пройти навчання в освітньому закладі МВС РФ з подальшою перспективою отримання звання "лейтенант" у правоохоронних органах РФ", - йдеться в повідомленні.

Також експоліціянт передав російській армії службову автівку та дозволив користуватись приміщенням кафе, що належить його дружині.

У середині вересня правоохоронці затримали чоловіка на кордоні з РФ, коли він намагався втекти.

Наразі чоловік перебуває під вартою. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно нього за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

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