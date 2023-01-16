УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16574 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
1 186 4
зрада (401) Харківщина (4325) державна зрада (1079) Офіс Генпрокурора (2360)

Експравоохоронця з Харківщини судитимуть за співпрацю з ворогом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрадник

Експравоохоронець одразу після захоплення ЗС РФ смт Великий Бурлук Куп’янського району перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"Слідством встановлено, що експравоохоронець допомагав представникам країни-агресора у створенні нового окупаційного правоохоронного органу у населеному пункті. Навіть запропонував своєму колезі пройти навчання в освітньому закладі МВС РФ з подальшою перспективою отримання звання "лейтенант" у правоохоронних органах РФ", - йдеться в повідомленні.

Також експоліціянт передав російській армії службову автівку та дозволив користуватись приміщенням кафе, що належить його дружині.

У середині вересня правоохоронці затримали чоловіка на кордоні з РФ, коли він намагався втекти.

Наразі чоловік перебуває під вартою. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно нього за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадників, які "зливали" конспіративні бази Сил спеціальних операцій ЗСУ під час окупації Херсона, - СБУ. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на гіляку запроданця !!!
показати весь коментар
16.01.2023 15:18 Відповісти
Що ви таке верзете, його вже чекають у фракції слуга народу, або послом в Ірані.
показати весь коментар
16.01.2023 15:25 Відповісти
Містер Лінч імусуддя…
показати весь коментар
16.01.2023 15:26 Відповісти
Його засудять він відсидить і вийде живий як багато таких самих Утримувати цих істот будуть нашим коштом
показати весь коментар
16.01.2023 17:04 Відповісти
 
 