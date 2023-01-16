РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15691 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
3 250 7
Херсонщина (3580) государственная измена (951) коллаборационизм (684) ГБР (2556)

Пятерых правоохранителей из Херсонской области подозревают в сотрудничестве с врагом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зрадникм

ГБР сообщило о подозрении пяти коллаборантам, которые вместе с оккупантами проводят обыски на временно оккупированной территории Херсонщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ГБР.

"После начала временной оккупации Херсонской области они добровольно заняли руководящие должности в оккупационной структуре – так называемом "Голопристанском районном отделении полиции ГУ МВД Херсонской области".

Сейчас фигуранты выполняют преступные приказы оккупационных властей, запугивают местных жителей, проводят обыски и агитируют работать на врага", - говорится в сообщении.

Бывшие работники правоохранительных органов подозреваются в добровольном занятии должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы.

Читайте: Эксправохранителя из Харьковщины будут судить за сотрудничество с врагом
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такі грізні заяви по відношеню до запроданців зазвичай закінчуються панять-прастіть та виплатою заробітньої плати за період розгляду справи та вимушене відсторонення цих осіб від обов'язків. Чекаєм знов цих "захисників правопорядку" на вулицях українських міст.
показать весь комментарий
16.01.2023 15:35 Ответить
А зачем эти сообщения от гбр
Повесьте их тихо, покажите фото с фамилиями, званиями, мы все поймем
показать весь комментарий
16.01.2023 15:48 Ответить
народ ти звернув увагу найбільше запроданців в силових структурах, їм однаково кому служити аби дозволили народ грабити
показать весь комментарий
16.01.2023 15:39 Ответить
Поліція, СБУ, Прокуратура, Суди України інфестовані рашистською агентурою, злодіями, шпіонами, провокаторами....Так само, як і усі , так звані, політпартіі. І це явище притаманне не тільки для Півдня чи Сходу, але така сама нечисть сидить і шкодить і на Заході України. Бувші КДБ ешники, прокурорські, судейські, міліцейські та війскові викормиші СРСР та їхні ви..ля..ки сидять і дрочать на Рашу, " Раша -введи!!!". Ця Раша може так ввести, що в них очі повилазять!!! Дивіться, у Львові до 2014 року 30% складало "русскоязьіческое насєлєніе", яке, в основному, гніздилося в центрі міста..." Ослабанітєлі", ***..
показать весь комментарий
16.01.2023 15:40 Ответить
Падонкі! Сучі виродки!
показать весь комментарий
16.01.2023 15:58 Ответить
Спочатку потрібно всіх , хто в МВД не був на фронті ( АТО - ООС ) відправляти на фронт , на рік , на нуль , і тільки потім дозволяти працювати в цій структурі .
показать весь комментарий
16.01.2023 17:50 Ответить
По фотках видно ,що молоді курви(Виросли при Україні ,а душой ждалі русічєй((
показать весь комментарий
16.01.2023 18:30 Ответить
 
 