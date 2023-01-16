Пятерых правоохранителей из Херсонской области подозревают в сотрудничестве с врагом
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ГБР сообщило о подозрении пяти коллаборантам, которые вместе с оккупантами проводят обыски на временно оккупированной территории Херсонщины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ГБР.
"После начала временной оккупации Херсонской области они добровольно заняли руководящие должности в оккупационной структуре – так называемом "Голопристанском районном отделении полиции ГУ МВД Херсонской области".
Сейчас фигуранты выполняют преступные приказы оккупационных властей, запугивают местных жителей, проводят обыски и агитируют работать на врага", - говорится в сообщении.
Бывшие работники правоохранительных органов подозреваются в добровольном занятии должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы.
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